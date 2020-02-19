Анонс матча "Тоттенхэм" — "РБ Лейпциг"

Тоттенхэм Ослабленный травмами "Тоттенхэм" возьмет старт в плей-офф Лиги Чемпионов с домашнего матча против "РБ Лейпциг".

К первому матчу 1/8 финала Лиги Чемпионов "шпоры" подходят, одержав три победы подряд в Премьер-Лиге.

Благодаря этому рывку "Тоттенхэм" поднялся на пятое место и резко повысил свое шансы на попадание в Лигу Чемпионов на будущий сезон — в том числе благодаря санкциям УЕФА в отношении "Манчестер Сити".

В сложившейся ситуации главному тренеру "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо надо правильно расставить приоритеты и распределить силы между внутренней и европейской аренами. Впрочем, то же самое можно сказать про "РБ Лейпциг", который находится всего в одном очке позади лидирующей в Бундеслиге "Баварии" и не может бросить все на Лигу Чемпионов.

- Это будет первая официальная встреча "Тоттенхэма" и "РБ Лейпциг".
- "РБ Лейпциг" еще никогда не играл против английских команд, тогда как "Тоттенхэм" второй сезон подряд противостоит немецкой команде в 1/8 финала, 12 месяцев назад одолев дортмундскую "Боруссию" со счетом 4:0 по сумме двух матчей.
- Свой единственный предыдущий матч против немецкой команды на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" "шпоры" провели в октябре 2019, уступив "Баварии" 2:7.
- В двух матчах "Тоттенхэма" с "Баварией" на групповом этапе этой Лиги Чемпионов было забито 13 голов.
- "Тоттенхэм" участвует в плей-офф Лиги Чемпионов третий сезон подряд, хотя до этого "шпоры" выходили из группы только однажды (2010/11).
- "РБ Лейпциг" вышел в плей-офф Лиги Чемпионов впервые в своей истории.
- На групповой стадии этого розыгрыша Лиги Чемпионов "Тоттенхэм" пропустил 14 голов — больше всех среди оставшихся в соревновании команд.
- Только один из 21 домашнего матча "Тоттенхэма" в Лиге Чемпионов завершился вничью (0:0 с "Миланом" в марте 2011).
- "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" — самая результативная арена в этом розыгрыше Лиги Чемпионов (20 голов).
- "РБ Лейпциг" проиграл два своих первых выездных матча в Лиге Чемпионов, но сейчас не знает поражений за пределами своего стадиона уже четыре поединка кряду в соревновании, забив в них 10 голов.
- Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо последний раз преодолевал 1/8 финала Лиги Чемпионов шесть лет назад, добравшись с "Челси" до полуфинала. Последний раз в финале он участвовал в 2010 году с "Интером".

Вслед за Муссой Сиссоко и Харри Кейном "Тоттенхэм" потерял с травмой и Сон Хен Мина. Поскольку юный Трой Пэрротт не готов, в нападении придется сыграть Лукасу Моуре, Деле Алли или Стивену Бергвейну. Эрик Ламела под вопросом, Хуан Фойт отсутствует.

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч
"Тоттенхэм" (Англия) — "РБ Лейпциг" (Германия)
Лондон. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум". 23:00 Онлайн-трансляция


Метки анонс матча, Лига Чемпионов, РБ Лейпциг, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 19.02.2020 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1097

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Последние комментарии:




  1. lfcmikki14 19.02.2020 15:47 # lfcmikki14
    ФАПЛОВСКИЕ СУКИ на театральной в 19:00!

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  2. ibe 19.02.2020 15:41 # ibe
    У Олега появилась отличная отмазка после увольнения из Маню. Я договорился, мол, с Холландом - а вы его просрали. А с ним я выиграл бы АПЛ через год! Потенциально лучший нападающий следующих 10и лет. Так что сосите теперь и без него и без меня топчика!

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  3. royal-arsenal 19.02.2020 15:40 # royal-arsenal
    тоттенхэм тень Арсенала

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  4. forester 19.02.2020 15:39 # forester
    Лемаааааааааааарс

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  5. lfcmikki14 19.02.2020 15:30 # lfcmikki14
    Жозе Моуриньо:

    «Мне нравятся аналогии. Иногда они у меня выходят хорошими, иногда глупыми. Когда я пришёл в этот клуб – мы были на 12-м этаже, мы пошли по лестнице и начали подниматься, но сразу же в начале лестница сломалась. Итак, у нас были проблемы + нужно было найти способ подняться. Мы нашли способ – начали ползти, много работать и тратить много усилий + начали идти + идти + идти, и когда мы добрались до 11-го этажа, то мы продолжали идти, идти и идти.

    И когда мы пришли на 4-й этаж, куда мы и хотели прийти изначально, то кто-то пришёл и убрал лестницу. Но теперь у нас снова неприятности, без рук на балконе на 4-м этаже. У нас есть два варианта: сдаться и упасть, и наверняка умереть, потому что это четвертый этаж. Или бороться с тем, что у нас есть – без лестницы, а с руками. Сражаться на этом балконе всем тем, что у нас есть. Есть только одна возможность помочь нам в этой невероятной борьбе, с которой мы столкнулись – помощь от наших фанатов.

    Нет нападающих, трансферное окно закрыто, ничего. Единственная помощь, которую мы можем получить, особенно играя дома – это наши фанаты. Так что, глядя на игру завтра – это всё, что я прошу, потому что я не могу просить у игроков ещё что-то, так как они уже отдают всего себя. Я знаю, что они отдадут все, что у них есть. Им придется справиться с моральной проблемой – потерей Сона после того, как мы потеряли Харри совсем недавно. Единственное, о чём я прошу, чтобы фанаты поддерживали игроков».

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  6. manutd-20champ 19.02.2020 15:29 # manutd-20champ
    чельси клуб пидорасов

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  7. lfcmikki14 19.02.2020 15:28 # lfcmikki14
    У Моуриньо спросили «собирается ли он что-то доказывать Нагельсманну, который также был связан с назначением на пост главного тренера «Тоттенхэма», на что он ответил:

    «Доказывать? После 20 лет карьеры и 25 титулов, что-то доказывать?»

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  8. lfcmikki14 19.02.2020 15:25 # lfcmikki14
    Тимо Вернер о предстоящем противостоянии с «Тоттенхэмом»:

    «Тоттенхэм – топовая команда с хорошим главным тренером. Конечно, я знаю что «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» является отличным стадионом, и это будет отличная игра. Мы собираемся завтра сыграть против команды, которая сделает этот матч по-настоящему трудным».

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  9. lfcmikki14 19.02.2020 15:24 # lfcmikki14
    Харри Уинкс рассуждает о предстоящем матче против «Лейпцига» в Лиге чемпионов:

    «Игра в атаке – не для меня. Травма Сон Хын Мина для нас серьезная потеря. Он для команды больше, чем просто снайпер. Он проделывает большой объем работы и заряжает всех энергией. Но у нас много игроков, чтобы его заменить. Важно, что мы не зацикливаемся на этой проблеме, так как это ничем нам не поможет. Мы придумаем, как справиться с ситуацией, ведь мы делали это в прошлом».

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  10. royal-arsenal 19.02.2020 15:23 # royal-arsenal
    В этом сезоне Букайо Сака забил 3 гола и отдал 8 голевых передач в 24 матчах.

    "Мне очень нравится мой футбол под руководством нового менеджера. Для меня большая честь иметь больше всех голевых передач, потому что у нас удивительно талантливая команда, и я многому учусь у них".

    "Это не моя родная позиция, но Микель дал мне все необходимые советы. Давид Луиз поддерживает и говорит со мной, что позволяет мне лучше выражать себя в последней трети поля. Я также могу положиться на Гранита".

    "Я многое узнал о том, как вингеры в Премьер-лиге играют против защитников. Я узнал, как правильно выбирать позицию. Когда у нас есть мяч, я играю будто вингера, но когда мяча нет, я должен возвращаться назад. Я чувствую, что сейчас у меня все в порядке".

    "Моей мечтой всегда было играть в качестве вингера, влиять на игры, забивать голы и отдавать голевые передачи. А пока я буду делать то, о чем меня попросит менеджер".

    про слухи вокруг нового контракта...

    "Я просто оставляю все это моему агенту и родителям. Я просто наслаждаюсь своим футболом. Они разбираются с этим. Конечно, я наслаждаюсь своим футболом, наслаждаюсь игрой при новом тренере, поэтому посмотрим, что получится".

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  11. royal-arsenal 19.02.2020 15:22 # royal-arsenal
    Давид Луиз отказался вступать в словесную войну с Унаи Эмери после того, как испанец усомнился в отношении некоторых игроков "Арсенала" во время его пребывания в клубе.

    "Я думаю, что Унаи отличный тренер, отличный человек. Все вышло не очень хорошо, особенно в планах результатов, и это нормально - пытаться найти какие-то ответы".

    "Я никого не осуждаю. Я все еще восхищаюсь им и считаю, что с моей точки зрения неразумно будет что-то говорить".

    "Я думаю, он был отличным парнем, отличным тренером. В футболе нам нужны результаты, и если результаты не приходят, то все будут пытаться выяснить причину".

    "Я думаю, что теперь мы становимся лучше каждую неделю, и мы начинаем получать некоторые результаты. Я доволен командой. Мы лучше понимаем, чего хочет от нас Микель. Мы совершенствуемся как команда".

    ==========
    Какой же крутой этот человек Луиз! Пенсы ещё поплачут, как над Чехом, что так легко отпустили его.

    (ответить)

  12. royal-arsenal 19.02.2020 15:21 # royal-arsenal
    WhoScored: Сака попал в сборную лучших молодых игроков прошедшей недели среди топ-5 чемпионатов

    ======
    В срочном порядке нужен новый контракт этому топарику! А то Ливерпуль уведёт

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  13. lfcmikki14 19.02.2020 15:14 # lfcmikki14
    I LOVE YOU SPURS! COME ON! COME ON!

    (ответить)

  14. lfcmikki14 19.02.2020 15:13 # lfcmikki14
    TO DARE IS TO!
    COME ON YOU SPURS!
    I'M TOTTENHAM HOTSPUR, OUR TOTTENHAM HOTSPUR!

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  15. lfcmikki14 19.02.2020 15:11 # lfcmikki14
    Арсенальские сучки, говорят ЛГБТ Лига Чемпионов будет 30 февраля, все купили билет на матч?

    Ехехехехехехехех

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  16. ry-l 19.02.2020 15:05 # ry-l
    19.02.2020 13:23 # удалить
    ry-l

    Братишки, годноту вам принес. Кстати, с пасхалкой.

    https://sun9-28.userapi.com/c858328/v858328252/176541/EKRZ9pCila8.jpg
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/76766/?c=1#c7095728

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  17. lfcmikki14 19.02.2020 15:04 # lfcmikki14
    Надеюсь Бергвейн понимает, что сейчас груз Сона выпадает на его плечи, ожидаю в составе Ндомбеле, Ндомбеле пасует на Алли, Алли выводит передачей Бергвейна на убойную позицию и тот разьебыает всю Германию!


    СКРИНЬТЕ ФАПЛОВСКИЕ СУКИ!

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  18. lfcmikki14 19.02.2020 15:00 # lfcmikki14
    С одной стороны это и хорошо, что Сона не будет с Кейном, на данный момент нам главное не пропустить, если пропустим 2 - это пиздец пиши пропало, потому что в Германии они будут пиздец как настроены.

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  19. lfcmikki14 19.02.2020 14:56 # lfcmikki14
    Вы все тут так оптимистично настроены на то, что Лейпциг так просто проиграет, я уверен они будут рвать и метать, они очень амбициозны и опасны, честно говоря я очень переживаю за это противостояние, но если мы их пройдем дальше уже легче будет, Лейпциг очень силен, ещё раз повторюсь.

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  20. iiroquez 19.02.2020 14:53 # iiroquez
    пока еще литры свеженькой тепленькой испанской мочи булькает в вонючих изъязвленных желудках колбасников, посмотрим как шпоры трахают немецких поциков

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