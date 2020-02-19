Анонс матча "Тоттенхэм" — "РБ Лейпциг"
Ослабленный травмами "Тоттенхэм" возьмет старт в плей-офф Лиги Чемпионов с домашнего матча против "РБ Лейпциг".
К первому матчу 1/8 финала Лиги Чемпионов "шпоры" подходят, одержав три победы подряд в Премьер-Лиге.
Благодаря этому рывку "Тоттенхэм" поднялся на пятое место и резко повысил свое шансы на попадание в Лигу Чемпионов на будущий сезон — в том числе благодаря санкциям УЕФА в отношении "Манчестер Сити".
В сложившейся ситуации главному тренеру "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо надо правильно расставить приоритеты и распределить силы между внутренней и европейской аренами. Впрочем, то же самое можно сказать про "РБ Лейпциг", который находится всего в одном очке позади лидирующей в Бундеслиге "Баварии" и не может бросить все на Лигу Чемпионов.
- Это будет первая официальная встреча "Тоттенхэма" и "РБ Лейпциг".
- "РБ Лейпциг" еще никогда не играл против английских команд, тогда как "Тоттенхэм" второй сезон подряд противостоит немецкой команде в 1/8 финала, 12 месяцев назад одолев дортмундскую "Боруссию" со счетом 4:0 по сумме двух матчей.
- Свой единственный предыдущий матч против немецкой команды на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" "шпоры" провели в октябре 2019, уступив "Баварии" 2:7.
- В двух матчах "Тоттенхэма" с "Баварией" на групповом этапе этой Лиги Чемпионов было забито 13 голов.
- "Тоттенхэм" участвует в плей-офф Лиги Чемпионов третий сезон подряд, хотя до этого "шпоры" выходили из группы только однажды (2010/11).
- "РБ Лейпциг" вышел в плей-офф Лиги Чемпионов впервые в своей истории.
- На групповой стадии этого розыгрыша Лиги Чемпионов "Тоттенхэм" пропустил 14 голов — больше всех среди оставшихся в соревновании команд.
- Только один из 21 домашнего матча "Тоттенхэма" в Лиге Чемпионов завершился вничью (0:0 с "Миланом" в марте 2011).
- "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" — самая результативная арена в этом розыгрыше Лиги Чемпионов (20 голов).
- "РБ Лейпциг" проиграл два своих первых выездных матча в Лиге Чемпионов, но сейчас не знает поражений за пределами своего стадиона уже четыре поединка кряду в соревновании, забив в них 10 голов.
- Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо последний раз преодолевал 1/8 финала Лиги Чемпионов шесть лет назад, добравшись с "Челси" до полуфинала. Последний раз в финале он участвовал в 2010 году с "Интером".
Вслед за Муссой Сиссоко и Харри Кейном "Тоттенхэм" потерял с травмой и Сон Хен Мина. Поскольку юный Трой Пэрротт не готов, в нападении придется сыграть Лукасу Моуре, Деле Алли или Стивену Бергвейну. Эрик Ламела под вопросом, Хуан Фойт отсутствует.
Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч
"Тоттенхэм" (Англия) — "РБ Лейпциг" (Германия)
Лондон. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум". 23:00 Онлайн-трансляция
19.02.2020 14:00
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Последние комментарии:
ФАПЛОВСКИЕ СУКИ на театральной в 19:00!
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У Олега появилась отличная отмазка после увольнения из Маню. Я договорился, мол, с Холландом - а вы его просрали. А с ним я выиграл бы АПЛ через год! Потенциально лучший нападающий следующих 10и лет. Так что сосите теперь и без него и без меня топчика!
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тоттенхэм тень Арсенала
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Лемаааааааааааарс
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Жозе Моуриньо:
«Мне нравятся аналогии. Иногда они у меня выходят хорошими, иногда глупыми. Когда я пришёл в этот клуб – мы были на 12-м этаже, мы пошли по лестнице и начали подниматься, но сразу же в начале лестница сломалась. Итак, у нас были проблемы + нужно было найти способ подняться. Мы нашли способ – начали ползти, много работать и тратить много усилий + начали идти + идти + идти, и когда мы добрались до 11-го этажа, то мы продолжали идти, идти и идти.
И когда мы пришли на 4-й этаж, куда мы и хотели прийти изначально, то кто-то пришёл и убрал лестницу. Но теперь у нас снова неприятности, без рук на балконе на 4-м этаже. У нас есть два варианта: сдаться и упасть, и наверняка умереть, потому что это четвертый этаж. Или бороться с тем, что у нас есть – без лестницы, а с руками. Сражаться на этом балконе всем тем, что у нас есть. Есть только одна возможность помочь нам в этой невероятной борьбе, с которой мы столкнулись – помощь от наших фанатов.
Нет нападающих, трансферное окно закрыто, ничего. Единственная помощь, которую мы можем получить, особенно играя дома – это наши фанаты. Так что, глядя на игру завтра – это всё, что я прошу, потому что я не могу просить у игроков ещё что-то, так как они уже отдают всего себя. Я знаю, что они отдадут все, что у них есть. Им придется справиться с моральной проблемой – потерей Сона после того, как мы потеряли Харри совсем недавно. Единственное, о чём я прошу, чтобы фанаты поддерживали игроков».
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чельси клуб пидорасов
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У Моуриньо спросили «собирается ли он что-то доказывать Нагельсманну, который также был связан с назначением на пост главного тренера «Тоттенхэма», на что он ответил:
«Доказывать? После 20 лет карьеры и 25 титулов, что-то доказывать?»
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Тимо Вернер о предстоящем противостоянии с «Тоттенхэмом»:
«Тоттенхэм – топовая команда с хорошим главным тренером. Конечно, я знаю что «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» является отличным стадионом, и это будет отличная игра. Мы собираемся завтра сыграть против команды, которая сделает этот матч по-настоящему трудным».
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Харри Уинкс рассуждает о предстоящем матче против «Лейпцига» в Лиге чемпионов:
«Игра в атаке – не для меня. Травма Сон Хын Мина для нас серьезная потеря. Он для команды больше, чем просто снайпер. Он проделывает большой объем работы и заряжает всех энергией. Но у нас много игроков, чтобы его заменить. Важно, что мы не зацикливаемся на этой проблеме, так как это ничем нам не поможет. Мы придумаем, как справиться с ситуацией, ведь мы делали это в прошлом».
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В этом сезоне Букайо Сака забил 3 гола и отдал 8 голевых передач в 24 матчах.
"Мне очень нравится мой футбол под руководством нового менеджера. Для меня большая честь иметь больше всех голевых передач, потому что у нас удивительно талантливая команда, и я многому учусь у них".
"Это не моя родная позиция, но Микель дал мне все необходимые советы. Давид Луиз поддерживает и говорит со мной, что позволяет мне лучше выражать себя в последней трети поля. Я также могу положиться на Гранита".
"Я многое узнал о том, как вингеры в Премьер-лиге играют против защитников. Я узнал, как правильно выбирать позицию. Когда у нас есть мяч, я играю будто вингера, но когда мяча нет, я должен возвращаться назад. Я чувствую, что сейчас у меня все в порядке".
"Моей мечтой всегда было играть в качестве вингера, влиять на игры, забивать голы и отдавать голевые передачи. А пока я буду делать то, о чем меня попросит менеджер".
про слухи вокруг нового контракта...
"Я просто оставляю все это моему агенту и родителям. Я просто наслаждаюсь своим футболом. Они разбираются с этим. Конечно, я наслаждаюсь своим футболом, наслаждаюсь игрой при новом тренере, поэтому посмотрим, что получится".
(ответить)
Давид Луиз отказался вступать в словесную войну с Унаи Эмери после того, как испанец усомнился в отношении некоторых игроков "Арсенала" во время его пребывания в клубе.
"Я думаю, что Унаи отличный тренер, отличный человек. Все вышло не очень хорошо, особенно в планах результатов, и это нормально - пытаться найти какие-то ответы".
"Я никого не осуждаю. Я все еще восхищаюсь им и считаю, что с моей точки зрения неразумно будет что-то говорить".
"Я думаю, он был отличным парнем, отличным тренером. В футболе нам нужны результаты, и если результаты не приходят, то все будут пытаться выяснить причину".
"Я думаю, что теперь мы становимся лучше каждую неделю, и мы начинаем получать некоторые результаты. Я доволен командой. Мы лучше понимаем, чего хочет от нас Микель. Мы совершенствуемся как команда".
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Какой же крутой этот человек Луиз! Пенсы ещё поплачут, как над Чехом, что так легко отпустили его.
(ответить)
WhoScored: Сака попал в сборную лучших молодых игроков прошедшей недели среди топ-5 чемпионатов
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В срочном порядке нужен новый контракт этому топарику! А то Ливерпуль уведёт
(ответить)
I LOVE YOU SPURS! COME ON! COME ON!
(ответить)
TO DARE IS TO!
COME ON YOU SPURS!
I'M TOTTENHAM HOTSPUR, OUR TOTTENHAM HOTSPUR!
(ответить)
Арсенальские сучки, говорят ЛГБТ Лига Чемпионов будет 30 февраля, все купили билет на матч?
Ехехехехехехехех
(ответить)
19.02.2020 13:23 # удалить
ry-l
Братишки, годноту вам принес. Кстати, с пасхалкой.
https://sun9-28.userapi.com/c858328/v858328252/176541/EKRZ9pCila8.jpg
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/76766/?c=1#c7095728
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Надеюсь Бергвейн понимает, что сейчас груз Сона выпадает на его плечи, ожидаю в составе Ндомбеле, Ндомбеле пасует на Алли, Алли выводит передачей Бергвейна на убойную позицию и тот разьебыает всю Германию!
СКРИНЬТЕ ФАПЛОВСКИЕ СУКИ!
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С одной стороны это и хорошо, что Сона не будет с Кейном, на данный момент нам главное не пропустить, если пропустим 2 - это пиздец пиши пропало, потому что в Германии они будут пиздец как настроены.
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Вы все тут так оптимистично настроены на то, что Лейпциг так просто проиграет, я уверен они будут рвать и метать, они очень амбициозны и опасны, честно говоря я очень переживаю за это противостояние, но если мы их пройдем дальше уже легче будет, Лейпциг очень силен, ещё раз повторюсь.
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пока еще литры свеженькой тепленькой испанской мочи булькает в вонючих изъязвленных желудках колбасников, посмотрим как шпоры трахают немецких поциков
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