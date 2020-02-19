Анонс матча "Тоттенхэм" — "РБ Лейпциг"

Ослабленный травмами "Тоттенхэм" возьмет старт в плей-офф Лиги Чемпионов с домашнего матча против "РБ Лейпциг".

К первому матчу 1/8 финала Лиги Чемпионов "шпоры" подходят, одержав три победы подряд в Премьер-Лиге.



Благодаря этому рывку "Тоттенхэм" поднялся на пятое место и резко повысил свое шансы на попадание в Лигу Чемпионов на будущий сезон — в том числе благодаря санкциям УЕФА в отношении "Манчестер Сити".



В сложившейся ситуации главному тренеру "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо надо правильно расставить приоритеты и распределить силы между внутренней и европейской аренами. Впрочем, то же самое можно сказать про "РБ Лейпциг", который находится всего в одном очке позади лидирующей в Бундеслиге "Баварии" и не может бросить все на Лигу Чемпионов.



- Это будет первая официальная встреча "Тоттенхэма" и "РБ Лейпциг".

- "РБ Лейпциг" еще никогда не играл против английских команд, тогда как "Тоттенхэм" второй сезон подряд противостоит немецкой команде в 1/8 финала, 12 месяцев назад одолев дортмундскую "Боруссию" со счетом 4:0 по сумме двух матчей.

- Свой единственный предыдущий матч против немецкой команды на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" "шпоры" провели в октябре 2019, уступив "Баварии" 2:7.

- В двух матчах "Тоттенхэма" с "Баварией" на групповом этапе этой Лиги Чемпионов было забито 13 голов.

- "Тоттенхэм" участвует в плей-офф Лиги Чемпионов третий сезон подряд, хотя до этого "шпоры" выходили из группы только однажды (2010/11).

- "РБ Лейпциг" вышел в плей-офф Лиги Чемпионов впервые в своей истории.

- На групповой стадии этого розыгрыша Лиги Чемпионов "Тоттенхэм" пропустил 14 голов — больше всех среди оставшихся в соревновании команд.

- Только один из 21 домашнего матча "Тоттенхэма" в Лиге Чемпионов завершился вничью (0:0 с "Миланом" в марте 2011).

- "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" — самая результативная арена в этом розыгрыше Лиги Чемпионов (20 голов).

- "РБ Лейпциг" проиграл два своих первых выездных матча в Лиге Чемпионов, но сейчас не знает поражений за пределами своего стадиона уже четыре поединка кряду в соревновании, забив в них 10 голов.

- Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо последний раз преодолевал 1/8 финала Лиги Чемпионов шесть лет назад, добравшись с "Челси" до полуфинала. Последний раз в финале он участвовал в 2010 году с "Интером".



Вслед за Муссой Сиссоко и Харри Кейном "Тоттенхэм" потерял с травмой и Сон Хен Мина. Поскольку юный Трой Пэрротт не готов, в нападении придется сыграть Лукасу Моуре, Деле Алли или Стивену Бергвейну. Эрик Ламела под вопросом, Хуан Фойт отсутствует.



Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

"Тоттенхэм" (Англия) — "РБ Лейпциг" (Германия)

Лондон. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум". 23:00 Онлайн-трансляция