Директор "Сити" выступил по поводу санкций УЕФА
Исполнительный директор "Манчестер Сити" Ферран Сориано прокомментировал те санкции, которые были наложены УЕФА на его клуб за нарушения правил финансового фейр-плей.
Напомним, УЕФА уличил "горожан" в серьезных нарушениях правил ФФП и нежелании содействовать следствию, в результате чего клуб с "Этихад" был отстранен на два года от еврокубков и оштрафован на 25 миллионов фунтов.
Однако "Сити" свою вину по-прежнему отрицает и надеется восстановить справедливость в кратчайшие сроки с помощью апелляции.
"Болельщики могут быть уверены в двух вещах. Во-первых, эти обвинения — ложные. Во-вторых, мы сделаем все возможное, чтобы доказать это".
"Самая главная вещь, которую я хочу сказать сегодня, заключается в том, что эти обвинения не являются правдивыми. Это просто неправда".
"Такого не было, чтобы владелец вкладывал в клуб деньги, не задекларировав их должным образом. У нашего клуба устойчивая модель, мы прибыльны, нашу отчетность многократно внимательно изучали аудиторы, регуляторы, инвесторы, и с ней все идеально".
"Мы лишь рассчитываем на справедливое рассмотрение нашего дела в независимом и беспристрастном органе, который потратит время, чтобы изучить все свидетельства без предвзятости".
"Также я надеюсь положить конец всем тем разговорам, что мы всего добились только благодаря деньгам, а не благодаря таланту и стараниям".
"Сотни людей, работающих на этот клуб, знают, что это неправда, и все решают талант и старания. Возможно, это ситуация открывает для нас такую возможность. Мы сплотимся и преодолеем это вместе, и мы не подведем фанатов".
"Мы надеемся на быстрое решение Спортивного арбитражного суда, но сам процесс должен быть тщательным и честным. Я надеюсь, что в идеале все закончится до начала лета, и мы поведем свои дела в обычном режиме", — сообщил Сориано официальному веб-сайту "Сити".
19.02.2020 17:00
Просмотров: 1050
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
У зити не болельщики а дауниты
Встречают гимн лч гулом потом ноют
(ответить)
Неужели местные дегенираты действительно думают, что люди руководящие милиардным бизнесом настолько идиоты что не перестраховались? Или по крайнем мере не запаслись доказательствами что все так делают и им ничего.
(ответить)
"Мы сплотимся и преодолеем это вместе, и мы не подведем фанатов."
Источник: http://fapl.ru/posts/76779/
Сплотитесь и преодолейте, в лиге один!))
(ответить)
"Также я надеюсь положить конец всем тем разговорам, что мы всего добились только благодаря деньгам, а не благодаря таланту и стараниям".
Походу какая-то звезда эстрады писала обращение.
(ответить)
"Болельщики могут быть уверены в двух вещах.
Источник: http://fapl.ru/posts/76779/
Какие болельщики епт?
(ответить)
Что ещё им говорить. КапитанОчевидность
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий