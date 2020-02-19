Директор "Сити" выступил по поводу санкций УЕФА

Исполнительный директор "Манчестер Сити" Ферран Сориано прокомментировал те санкции, которые были наложены УЕФА на его клуб за нарушения правил финансового фейр-плей.

Напомним, УЕФА уличил "горожан" в серьезных нарушениях правил ФФП и нежелании содействовать следствию, в результате чего клуб с "Этихад" был отстранен на два года от еврокубков и оштрафован на 25 миллионов фунтов.



Однако "Сити" свою вину по-прежнему отрицает и надеется восстановить справедливость в кратчайшие сроки с помощью апелляции.



"Болельщики могут быть уверены в двух вещах. Во-первых, эти обвинения — ложные. Во-вторых, мы сделаем все возможное, чтобы доказать это".



"Самая главная вещь, которую я хочу сказать сегодня, заключается в том, что эти обвинения не являются правдивыми. Это просто неправда".



"Такого не было, чтобы владелец вкладывал в клуб деньги, не задекларировав их должным образом. У нашего клуба устойчивая модель, мы прибыльны, нашу отчетность многократно внимательно изучали аудиторы, регуляторы, инвесторы, и с ней все идеально".



"Мы лишь рассчитываем на справедливое рассмотрение нашего дела в независимом и беспристрастном органе, который потратит время, чтобы изучить все свидетельства без предвзятости".



"Также я надеюсь положить конец всем тем разговорам, что мы всего добились только благодаря деньгам, а не благодаря таланту и стараниям".



"Сотни людей, работающих на этот клуб, знают, что это неправда, и все решают талант и старания. Возможно, это ситуация открывает для нас такую возможность. Мы сплотимся и преодолеем это вместе, и мы не подведем фанатов".



"Мы надеемся на быстрое решение Спортивного арбитражного суда, но сам процесс должен быть тщательным и честным. Я надеюсь, что в идеале все закончится до начала лета, и мы поведем свои дела в обычном режиме", — сообщил Сориано официальному веб-сайту "Сити".