Симеоне чувствует, что "Ливерпуль" был побежден еще до матча

Диего Симеоне Наставник "Атлетико" Диего Симеоне чувствует, что "Ливерпуль" был побежден еще до начала матча на "Ванда Метрополитано".

Во вторник вечером "красные" вернулись на стадион, где 1 июня они обыграли "Тоттенхэм" в финале Лиги Чемпионов.

Однако это возвращение не получилось радостным. "Ливерпуль" проиграл первый матч 1/8 финала и даже ни разу не пробил в створ. Симеоне думает, что в этом есть огромная заслуга фанатов "Атлетико".

"Думаю, мы начали выигрывать матч, еще когда наш автобус повернул на круговое движение, и мы увидели реакцию людей. Это вдохновило нас. Нечто прекрасное проснулось в нас".

"Я редко когда вижу от наших фанатов на этом уровне подобные чувства, подобную реакцию. Они были с нами весь матч. Даже мне хотелось надеть бутсы и выскочить на поле".

"Это продолжалось весь матч, и это было восхитительно. Думаю, "спокойствие" — это то слово, которое описывает мое состояние".

"Спокойствие от осознания того, что ты можешь добиться многого, когда работаешь на тренировках и стараешься в матчах".

"Это был не лучший вечер, потому что мы ничего не выиграли, но это было захватывающе. Это было необычно".

"Это был матч, который люди не забудут. Мы победили лучшую команду в мире, которая выиграла кучу матчей. Мы не выбили их из турнира, но победили в отдельно взятом матче, а в отдельно взятом матче шанс есть у каждого", — цитирует Симеоне Liverpool Echo.


Метки Атлетико, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Симеоне

Автор mihajlo   

Дата 19.02.2020 16:00

Количество просмотров Просмотров: 2440

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  1. liverfun 19.02.2020 17:22 # liverfun
    Хорошо сказал

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  2. lomka 19.02.2020 17:10 # lomka
    Клопп топ!! Он фанам дал возможность подзаработать на проходе ЛФК. Ну что за гений, ай да талантище!!!

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  3. lomka 19.02.2020 17:00 # lomka
    Догоняет что в этом сезоне это последнее чем он мог похвастаться (

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  4. serg110kv 19.02.2020 16:29 # serg110kv
    Больше пизди, больше! Значит на Энфилд точно отсосешь со своей гнилой командой. Примета 100% работает)))

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  5. red-devil-4ever 19.02.2020 16:28 # red-devil-4ever
    у Эль Чоло большие кохонес

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  6. scholes22 19.02.2020 16:20 # scholes22
    Ахах, нормально сцыт на лузерхуй))

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  7. wengerrrro 19.02.2020 16:08 # wengerrrro
    удачи ттх
    англия вперде

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  8. mcferson 19.02.2020 16:07 # mcferson
    Это был матч, который люди не забудут. Мы победили лучшую команду в мире, которая выиграла кучу матчей. Мы не выбили их из турнира, но победили в отдельно взятом матче, а в отдельно взятом матче шанс есть у каждого

    Что видят местные дауны на самом деле.
    Это была изи катка. Мы разьeбали обоссанцев на изи. Мы не выбили из из турнира, но выeбем их и их мамок на инфилде, а в отдельно взятых моментах еще и папок

    МАТРАСЫ НА ТРОНЕ КОЛБАСА НА СТРАПОНЕ

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  9. pistolero-lfc 19.02.2020 16:00 # pistolero-lfc
    Это был матч, который люди не забудут. Мы победили лучшую команду в мире, которая выиграла кучу матчей. Мы не выбили их из турнира, но победили в отдельно взятом матче, а в отдельно взятом матче шанс есть у каждого

    Источник: http://fapl.ru/posts/76778/#reply

    Спасибо Семён

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