Симеоне чувствует, что "Ливерпуль" был побежден еще до матча

Наставник "Атлетико" Диего Симеоне чувствует, что "Ливерпуль" был побежден еще до начала матча на "Ванда Метрополитано".

Во вторник вечером "красные" вернулись на стадион, где 1 июня они обыграли "Тоттенхэм" в финале Лиги Чемпионов.



Однако это возвращение не получилось радостным. "Ливерпуль" проиграл первый матч 1/8 финала и даже ни разу не пробил в створ. Симеоне думает, что в этом есть огромная заслуга фанатов "Атлетико".



"Думаю, мы начали выигрывать матч, еще когда наш автобус повернул на круговое движение, и мы увидели реакцию людей. Это вдохновило нас. Нечто прекрасное проснулось в нас".



"Я редко когда вижу от наших фанатов на этом уровне подобные чувства, подобную реакцию. Они были с нами весь матч. Даже мне хотелось надеть бутсы и выскочить на поле".



"Это продолжалось весь матч, и это было восхитительно. Думаю, "спокойствие" — это то слово, которое описывает мое состояние".



"Спокойствие от осознания того, что ты можешь добиться многого, когда работаешь на тренировках и стараешься в матчах".



"Это был не лучший вечер, потому что мы ничего не выиграли, но это было захватывающе. Это было необычно".



"Это был матч, который люди не забудут. Мы победили лучшую команду в мире, которая выиграла кучу матчей. Мы не выбили их из турнира, но победили в отдельно взятом матче, а в отдельно взятом матче шанс есть у каждого", — цитирует Симеоне Liverpool Echo.