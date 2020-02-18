"Ливерпуль" вышел в Лигу Чемпионов на следующий сезон

Накануне вечером "Ливерпуль" стал первой командой в Европе, квалифицировавшейся в Лигу Чемпионов следующего сезона.

Это стало возможно после домашнего поражения "Челси" от "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:2. Имея 36 очков преимущества над пятым "Тоттенхэмом", "Ливерпуль" уже не покинет топ-4 Премьер-Лиги, даже если проиграет все оставшиеся матчи в этом сезоне.



BBC отмечает, что этот расчет приведен с учетом того, что "Тоттенхэм" играет против "Челси" в следующий уикенд. Даже если "синие" безошибочно проведут остаток кампании, то максимум наберут 74 очка, у "Ливерпуля" их 76.



Также можно подчеркнуть, что команда Юргена Клоппа обеспечила себе попадание в следующий розыгрыш Лиги Чемпионов еще до старта стадии плей-офф этого розыгрыша.



Что касается чемпионства в Премьер-Лиге, то "Ливерпуль" в теории может оформить его уже 7 марта против "Борнмута". Для этого "красным" нужно выиграть все свои оставшиеся матчи и дождаться осечек "Манчестер Сити" и "Лестера".



До сих пор раньше все удавалось оформить титул "Манчестер Юнайтед" — 14 апреля в сезоне 2000/01.