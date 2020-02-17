Вудворд дал "Борнмуту" 15 минут, чтобы ответить на предложение по Кингу

Вице-президент "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд дал своим коллегам из "Борнмута" 15 минут, чтобы принять предложение по нападающему Джошуа Кингу.

Напомним, в заключительный день зимнего трансферного окна "красные дьяволы" панически искали нападающего, обратив внимание на 28-летнего Кинга, воспитанника академии МЮ и соотечественника своего главного тренера Оле Гуннара Сульшера.



Но поскольку у "Юнайтед" сильно поджимало время, та манера, в которой Вудворд обратился к "Борнмуту" с предложением, получилась довольно оскорбительной.



"У вас есть 15 минут, чтобы сказать нам, принимаете ли вы наше предложение, иначе мы подписываем игрока из Китая", — издание The Athletic приводит слова, которые Вудворд сказал исполнительному директору "вишенок" Нилу Блэйку.



"Борнмут" не дал своего ответа в указанное время, поэтому "Юнайтед" пришлось довольствоваться арендой Одиона Игало у "Шанхай Шеньхуа", причем 30-летний нигериец даже не успел пройти медобследование.