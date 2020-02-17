Вудворд дал "Борнмуту" 15 минут, чтобы ответить на предложение по Кингу

Джошуа Кинг Вице-президент "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд дал своим коллегам из "Борнмута" 15 минут, чтобы принять предложение по нападающему Джошуа Кингу.

Напомним, в заключительный день зимнего трансферного окна "красные дьяволы" панически искали нападающего, обратив внимание на 28-летнего Кинга, воспитанника академии МЮ и соотечественника своего главного тренера Оле Гуннара Сульшера.

Но поскольку у "Юнайтед" сильно поджимало время, та манера, в которой Вудворд обратился к "Борнмуту" с предложением, получилась довольно оскорбительной.

"У вас есть 15 минут, чтобы сказать нам, принимаете ли вы наше предложение, иначе мы подписываем игрока из Китая", — издание The Athletic приводит слова, которые Вудворд сказал исполнительному директору "вишенок" Нилу Блэйку.

"Борнмут" не дал своего ответа в указанное время, поэтому "Юнайтед" пришлось довольствоваться арендой Одиона Игало у "Шанхай Шеньхуа", причем 30-летний нигериец даже не успел пройти медобследование.


Метки Борнмут, Вудворд, Кинг, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 17.02.2020 21:00

Количество просмотров Просмотров: 1193

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  1. vyrentz 17.02.2020 21:48 # vyrentz
    У вас уже вяличие канализацию прорвало. Зазеркальный Юнайтед, уже пора ебашить, а не верить в свою мнимую крутость.

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  2. fc-oil 17.02.2020 21:29 # fc-oil
    А что не так? Все правильно сделал. Это бизнес, а не бразильский сериал на все трансферное окно.

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  3. redevilsfun 17.02.2020 21:10 # redevilsfun
    Результат атаки его дома всё таки есть)

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