Вудворд дал "Борнмуту" 15 минут, чтобы ответить на предложение по Кингу
Вице-президент "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд дал своим коллегам из "Борнмута" 15 минут, чтобы принять предложение по нападающему Джошуа Кингу.
Напомним, в заключительный день зимнего трансферного окна "красные дьяволы" панически искали нападающего, обратив внимание на 28-летнего Кинга, воспитанника академии МЮ и соотечественника своего главного тренера Оле Гуннара Сульшера.
Но поскольку у "Юнайтед" сильно поджимало время, та манера, в которой Вудворд обратился к "Борнмуту" с предложением, получилась довольно оскорбительной.
"У вас есть 15 минут, чтобы сказать нам, принимаете ли вы наше предложение, иначе мы подписываем игрока из Китая", — издание The Athletic приводит слова, которые Вудворд сказал исполнительному директору "вишенок" Нилу Блэйку.
"Борнмут" не дал своего ответа в указанное время, поэтому "Юнайтед" пришлось довольствоваться арендой Одиона Игало у "Шанхай Шеньхуа", причем 30-летний нигериец даже не успел пройти медобследование.
17.02.2020 21:00
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У вас уже вяличие канализацию прорвало. Зазеркальный Юнайтед, уже пора ебашить, а не верить в свою мнимую крутость.
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А что не так? Все правильно сделал. Это бизнес, а не бразильский сериал на все трансферное окно.
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Результат атаки его дома всё таки есть)
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