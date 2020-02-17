"Ливерпуль" лидирует в борьбе за Кантуэлла

Тодд Кантуэлл "Ливерпуль" лидирует в борьбу за полузащитника "Норвича" и молодежной сборной Англии Тодда Кантуэлла.

Несмотря на то, что "канарейки" сейчас находятся на самом дне Премьер-Лиге, лично Кантуэлл с большим успехом проводит этот сезон, забив шесть голов в 26 матчах.

Главный тренер "красных" Юрген Клопп мог воочию понаблюдать за игрой Тодда в минувшую субботу, когда лидеры Премьер-Лиги гостили на "Кэрроу Роуд". "Норвичу" удалось потрепать нервы фавориту, пропустив единственный гол на 78-й минуте.

Как утверждает The Athletic, теперь "Ливерпуль" готов оформить свой интерес к Кантуэллу в предложение о покупке, однако "Норвич" хочет за свою звезду 30 миллионов фунтов и не собирается снижать цену, даже если вылетит из Премьер-Лиги.

21-летний англичанин также находится на радаре у "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Тоттенхэма", но именно "Ливерпуль" является фаворитом в этой борьбе.


Метки Кантуэлл, Ливерпуль, Норвич

Автор mihajlo   

Дата 17.02.2020 15:00

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  1. hammersmith 17.02.2020 15:56 # hammersmith
    не собирается снижать цену, даже если вылетит из Премьер-Лиги

    Источник: http://fapl.ru/posts/76734/

    еще как снизят. ляма за 1,5 продадут потом.

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  2. slash-lfc 17.02.2020 15:51 # slash-lfc
    Норм игрок збс

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  3. chr1s8rown 17.02.2020 15:20 # chr1s8rown
    купите блят чтоб очкастый перестал ныть по поводы численности матчей
    состав на дворовых матчей
    ориги миномино кантвел
    окс кейта шакири
    милнер сепп ловрен гомес
    адриан

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  4. alexomck 17.02.2020 15:19 # alexomck
    вот и Санчо подъехал)

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  5. pistolero-lfc 17.02.2020 15:15 # pistolero-lfc
    надо поменять на Лаллану

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  6. lfcynwa 17.02.2020 15:15 # lfcynwa
    на замену Лаллане самое то. Они и манерой игры похожи, Кантуэлл просто моложе и более атлетичный

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  7. j-silver 17.02.2020 15:09 # j-silver
    ожидание - санчо с вернером, реальность - кантуэлл

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  8. electric 17.02.2020 15:08 # electric
    КНЯЗИ!!!

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