"Ливерпуль" лидирует в борьбе за Кантуэлла
"Ливерпуль" лидирует в борьбу за полузащитника "Норвича" и молодежной сборной Англии Тодда Кантуэлла.
Несмотря на то, что "канарейки" сейчас находятся на самом дне Премьер-Лиге, лично Кантуэлл с большим успехом проводит этот сезон, забив шесть голов в 26 матчах.
Главный тренер "красных" Юрген Клопп мог воочию понаблюдать за игрой Тодда в минувшую субботу, когда лидеры Премьер-Лиги гостили на "Кэрроу Роуд". "Норвичу" удалось потрепать нервы фавориту, пропустив единственный гол на 78-й минуте.
Как утверждает The Athletic, теперь "Ливерпуль" готов оформить свой интерес к Кантуэллу в предложение о покупке, однако "Норвич" хочет за свою звезду 30 миллионов фунтов и не собирается снижать цену, даже если вылетит из Премьер-Лиги.
21-летний англичанин также находится на радаре у "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Тоттенхэма", но именно "Ливерпуль" является фаворитом в этой борьбе.
17.02.2020 15:00
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не собирается снижать цену, даже если вылетит из Премьер-Лиги
Источник: http://fapl.ru/posts/76734/
еще как снизят. ляма за 1,5 продадут потом.
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Норм игрок збс
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купите блят чтоб очкастый перестал ныть по поводы численности матчей
состав на дворовых матчей
ориги миномино кантвел
окс кейта шакири
милнер сепп ловрен гомес
адриан
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вот и Санчо подъехал)
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надо поменять на Лаллану
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на замену Лаллане самое то. Они и манерой игры похожи, Кантуэлл просто моложе и более атлетичный
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ожидание - санчо с вернером, реальность - кантуэлл
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КНЯЗИ!!!
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