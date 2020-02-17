"Ливерпуль" лидирует в борьбе за Кантуэлла

"Ливерпуль" лидирует в борьбу за полузащитника "Норвича" и молодежной сборной Англии Тодда Кантуэлла.

Несмотря на то, что "канарейки" сейчас находятся на самом дне Премьер-Лиге, лично Кантуэлл с большим успехом проводит этот сезон, забив шесть голов в 26 матчах.



Главный тренер "красных" Юрген Клопп мог воочию понаблюдать за игрой Тодда в минувшую субботу, когда лидеры Премьер-Лиги гостили на "Кэрроу Роуд". "Норвичу" удалось потрепать нервы фавориту, пропустив единственный гол на 78-й минуте.



Как утверждает The Athletic, теперь "Ливерпуль" готов оформить свой интерес к Кантуэллу в предложение о покупке, однако "Норвич" хочет за свою звезду 30 миллионов фунтов и не собирается снижать цену, даже если вылетит из Премьер-Лиги.



21-летний англичанин также находится на радаре у "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Тоттенхэма", но именно "Ливерпуль" является фаворитом в этой борьбе.