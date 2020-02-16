Хендерсон: "Людям скучно от того, что "Ливерпуль" постоянно побеждает"

Джордан Хендерсон Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон уверен, что его команда уже наскучила нейтральным болельщикам своими победами.

Поздний гол Садио Мане позволил "красным" вырвать победу 0:1 против "Норвича" в минувшую субботу. "Ливерпуль" увеличил свой отрыв от ближайшего преследователя в Премьер-Лиге до 25 очков и сделал еще один шаг к первому с 1990 года титулу.

Одновременно эта победа стала для "Ливерпуля" 17-й подряд в Премьер-Лиге — "красные" превратились в машину по добыванию очков, делая результат независимо от игры, и Хендерсону понимает, что это нравится не всем.

"Мы просто сосредоточены на следующем матче. Я знаю, что мы наскучили каждому, однако мы уже очень давно играем с этим подходом, и нет причин что-либо менять".

"Мы должны быстро восстановиться, потому что посреди недели нас ждет большой матч против "Атлетико", и это будет тяжелое испытание, поэтому мы просто должны отправиться туда и сделать все возможное для хорошего результата", — цитирует Хендерсона Daily Mirror.


Метки Ливерпуль, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 16.02.2020 23:00

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