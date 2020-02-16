Хендерсон: "Людям скучно от того, что "Ливерпуль" постоянно побеждает"

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон уверен, что его команда уже наскучила нейтральным болельщикам своими победами.

Поздний гол Садио Мане позволил "красным" вырвать победу 0:1 против "Норвича" в минувшую субботу. "Ливерпуль" увеличил свой отрыв от ближайшего преследователя в Премьер-Лиге до 25 очков и сделал еще один шаг к первому с 1990 года титулу.



Одновременно эта победа стала для "Ливерпуля" 17-й подряд в Премьер-Лиге — "красные" превратились в машину по добыванию очков, делая результат независимо от игры, и Хендерсону понимает, что это нравится не всем.



"Мы просто сосредоточены на следующем матче. Я знаю, что мы наскучили каждому, однако мы уже очень давно играем с этим подходом, и нет причин что-либо менять".



"Мы должны быстро восстановиться, потому что посреди недели нас ждет большой матч против "Атлетико", и это будет тяжелое испытание, поэтому мы просто должны отправиться туда и сделать все возможное для хорошего результата", — цитирует Хендерсона Daily Mirror.