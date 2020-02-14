Каскарино сравнил Зийеша с Махрезом

Бывший нападающий "Челси" Тони Каскарино сравнил новичка "синих" Хакима Зийеша с вингером "Манчестер Сити" Риядом Махрезом.

Накануне "Челси" официально объявил, что 1 июля Зийеш перейдет на "Стэмфорд Бридж" из "Аякса" по сделке ориентировочной стоимостью 38 миллионов фунтов.



Каскарино считает, что "синим" очень повезло заполучить такого талантливого игрока по столь привлекательной цене.



"У Зийеша есть все. Он отличный исполнитель стандартов, он слегка похож на Махреза — тоже может обыгрывать один в один, может идти в дриблинг, он может просто пройти мимо тебя. У него великолепная статистика результативных передач, и он чертовски талантлив. Думаю, "Челси" очень, очень повезло заполучить его".



"Когда он переходил в "Аякс", за него заплатили 11 миллионов фунтов. Теперь "Аякс" не тратит денег, они выращивают детей".



"Его купили за 11 миллионов фунтов, и это большие деньги для клуба вроде "Аякса", особенно в то время — два или три года назад".



"У него настоящий талант, и я думаю, он станет великолепным дополнением к "Челси". У него те же физические данные, что и у Махреза, он обыгрывает один в один, он видит возможности для передач, он довольно прямолинеен, у него множество вариантов для исполнения стандартных положений".



"В его игре есть все. Он разрушил "Реал" в прошлом году, он сыграл большую роль в том, что "Аякс" затмил "Реал" на "Бернабеу".



"Он абсолютно способен заиграть в Премьер-Лиге. У него есть все, и я буду шокирован, если "Челси" действительно заплатит за него только 38 миллионов фунтов. Это настоящий талант", — сообщил Каскарино talkSPORT.