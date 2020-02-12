Себальос отказал "Ливерпулю" из-за Клоппа

Полузащитник "Арсенала" Дани Себальос рассказал, что прошлым летом он отказал "Ливерпулю" из-за философии главного тренера "красных" Юргена Клоппа.

Прошлым летом "Реал" сделал Себальоса доступным для аренды, и в очередь на игрока сборной Испании выстроились многие клубы Европы, среди которых был и "Ливерпуль".



Однако Себальос решил, что ему будет лучше поработать со своим соотечественником Унаи Эмери, после увольнения которого из "Арсенала" в ноябре Дани больше не выходил на поле.



"Это вызывает гордость, когда ты нравишься клубу вроде "Ливерпуля", но я принял решение отправиться в "Арсенал", потому что Эмери взял меня за руку и сказал следовать за ним".



"Клопп — отличный тренер, но ты должен оценивать философию каждой команды. Прямо сейчас игроки моего стиля не могут раскрыться наилучшим образом в команде вроде "Ливерпуля". Но это не значит, что они что-то делают неправильно", — цитирует Себальоса Daily Mirror.