Себальос отказал "Ливерпулю" из-за Клоппа

Дани Себальос Полузащитник "Арсенала" Дани Себальос рассказал, что прошлым летом он отказал "Ливерпулю" из-за философии главного тренера "красных" Юргена Клоппа.

Прошлым летом "Реал" сделал Себальоса доступным для аренды, и в очередь на игрока сборной Испании выстроились многие клубы Европы, среди которых был и "Ливерпуль".

Однако Себальос решил, что ему будет лучше поработать со своим соотечественником Унаи Эмери, после увольнения которого из "Арсенала" в ноябре Дани больше не выходил на поле.

"Это вызывает гордость, когда ты нравишься клубу вроде "Ливерпуля", но я принял решение отправиться в "Арсенал", потому что Эмери взял меня за руку и сказал следовать за ним".

"Клопп — отличный тренер, но ты должен оценивать философию каждой команды. Прямо сейчас игроки моего стиля не могут раскрыться наилучшим образом в команде вроде "Ливерпуля". Но это не значит, что они что-то делают неправильно", — цитирует Себальоса Daily Mirror.


Метки Арсенал, Клопп, Ливерпуль, Себальос

Автор mihajlo   

Дата 12.02.2020 21:00

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  1. zairon 12.02.2020 21:25 # zairon
    Пидар

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  2. slash-lfc 12.02.2020 21:24 # slash-lfc
    Смешно :D

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  3. danilych89 12.02.2020 21:23 # danilych89
    Эмери взял меня за руку и сказал следовать за ним

    Источник: http://fapl.ru/posts/76633/
    _____________
    ахах, вот в "Арсенале" постоянно такие оговорочки по Фрейду)

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  4. fc-zenit 12.02.2020 21:13 # fc-zenit
    Лолблеать, скорее всего наоборот его Клопп нахой послал, после чего себальос в аснл перешёл..

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  5. ibe 12.02.2020 21:01 # ibe
    отскочили от немоча. Теперь смотри как Хендерсон поднимет чашку АПЛ

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