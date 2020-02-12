Себальос отказал "Ливерпулю" из-за Клоппа
Полузащитник "Арсенала" Дани Себальос рассказал, что прошлым летом он отказал "Ливерпулю" из-за философии главного тренера "красных" Юргена Клоппа.
Прошлым летом "Реал" сделал Себальоса доступным для аренды, и в очередь на игрока сборной Испании выстроились многие клубы Европы, среди которых был и "Ливерпуль".
Однако Себальос решил, что ему будет лучше поработать со своим соотечественником Унаи Эмери, после увольнения которого из "Арсенала" в ноябре Дани больше не выходил на поле.
"Это вызывает гордость, когда ты нравишься клубу вроде "Ливерпуля", но я принял решение отправиться в "Арсенал", потому что Эмери взял меня за руку и сказал следовать за ним".
"Клопп — отличный тренер, но ты должен оценивать философию каждой команды. Прямо сейчас игроки моего стиля не могут раскрыться наилучшим образом в команде вроде "Ливерпуля". Но это не значит, что они что-то делают неправильно", — цитирует Себальоса Daily Mirror.
12.02.2020 21:00
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Последние комментарии:
Пидар
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Смешно :D
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Эмери взял меня за руку и сказал следовать за ним
Источник: http://fapl.ru/posts/76633/
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ахах, вот в "Арсенале" постоянно такие оговорочки по Фрейду)
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Лолблеать, скорее всего наоборот его Клопп нахой послал, после чего себальос в аснл перешёл..
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отскочили от немоча. Теперь смотри как Хендерсон поднимет чашку АПЛ
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