Тимо Вернер собирается в "Ливерпуль"

Тимо Вернер Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер намерен перейти в "Ливерпуль" по окончании этого сезона за 51 миллион фунтов.

По информации Bild, "красные" контактировали с коллегами из Лейпцига насчет Вернера еще в январе, выразив желание выкупить Тимо и позволить ему остаться в немецком клубе до конца сезона.

Из этой затеи ничего не вышло, однако по окончании сезона "Ливерпуль" собирается вернуться за Вернером, а сам Тимо, несмотря на интерес к своей персоне со стороны "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Баварии", "Реала" и "Барселоны", считает команду Юргена Клоппа наиболее подходящим местом для себя.

23-летнего игрока сборной Германии, забившего 25 голов в 30 матчах этого сезона, привлекает стиль "Ливерпуля" и возможность сражаться за трофеи. Вернер уверен, что впишется в игру "красных", а своего соотечественниеа Клоппа считает идеальным тренером для своих талантов.

При этом "РБ Лейпциг" будет бессилен помешать отъезду Вернера, поскольку сумма в 51 млн. фунтов прописана в контракте Тимо в качестве отступных.

Добавим, что "РБ Лейпциг" уже отреагировал на эту историю, пошутив, что на самом деле Вернер переходит в "Тоттенхэм".


Метки Вернер, Ливерпуль, РБ Лейпциг

Автор mihajlo   

Дата 12.02.2020 18:00

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  1. mikkiynwa 12.02.2020 19:42 # mikkiynwa
    Влажные мечты пенсов разбиты нахуй))))

    Хотя нам нахуй не нужен он

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  2. kos9k 12.02.2020 19:40 # kos9k
    Парень решил лучше сидеть в дубле ЛФК, чем играть за пенсов, е6ать ору))

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  3. nazar07 12.02.2020 18:52 # nazar07
    Сейчас СалахМанеФирмино хороши, но у них обязательно будет спад. Спад бывает у всех. Даже такие монстра как Месси и Роналду (кто бы чтобы не говорил) испытывали в некоторые сезоны спад. А если это тройка будет играть вообще без замен то ещё раньше. Вот тогда и нужны Минамино, Коутиньо и хотя бы вот Вернер.

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  4. si 12.02.2020 18:41 # si
    для Ливерпуля одного немца хватит...Кариуса уже взял,ну и что????

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  5. rap-woiska 12.02.2020 18:20 # rap-woiska
    а нахyй он всрался , чо рили фирмино в баварию сплавлять будут? ето хyево

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  6. liverpool1892est 12.02.2020 18:15 # liverpool1892est
    Днище Ориги надо кому нибудь сплавить нах

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  7. lfcynwa 12.02.2020 18:14 # lfcynwa
    "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Баварии", "Реала" и "Барселоны"

    разберем по порядку:

    в МЮ хз что творится, переходит глупо.
    Бавария - там Лёва еще клепает вовсю и свое место в старте не уступит.
    Реал - а тут Бензема.
    Барса - им нужен форвард а-ля Суарез, который будет подыгрывать Месси.

    Остаются два объективных варианта - Челси и Ливерпуль. И если несколько лет назад было более престижно переходить в Челси, то сейчас чаша весов сместилась в сторону Ливерпуля. Да и фактор Клоппа-земляка имеет огромное значение.

    В итоге, если без всяких сюрпризов, то Тимо - в Ливерпуль, а в Челси - Дембеле из Лиона.

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  8. lfcynwa 12.02.2020 18:09 # lfcynwa
    We heared, he is headed towards #Tottenham though ...

    Источник: http://fapl.ru/posts/76630/

    Мы слышали, что он ОТПРАВЛЯЕТСЯ К Тоттенхему, а не "переходит в".

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  9. edgarkuznetsov 12.02.2020 18:02 # edgarkuznetsov
    А это не шутка была...

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