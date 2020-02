Тимо Вернер собирается в "Ливерпуль"

Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер намерен перейти в "Ливерпуль" по окончании этого сезона за 51 миллион фунтов.

По информации Bild, "красные" контактировали с коллегами из Лейпцига насчет Вернера еще в январе, выразив желание выкупить Тимо и позволить ему остаться в немецком клубе до конца сезона.



Из этой затеи ничего не вышло, однако по окончании сезона "Ливерпуль" собирается вернуться за Вернером, а сам Тимо, несмотря на интерес к своей персоне со стороны "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Баварии", "Реала" и "Барселоны", считает команду Юргена Клоппа наиболее подходящим местом для себя.



23-летнего игрока сборной Германии, забившего 25 голов в 30 матчах этого сезона, привлекает стиль "Ливерпуля" и возможность сражаться за трофеи. Вернер уверен, что впишется в игру "красных", а своего соотечественниеа Клоппа считает идеальным тренером для своих талантов.



При этом "РБ Лейпциг" будет бессилен помешать отъезду Вернера, поскольку сумма в 51 млн. фунтов прописана в контракте Тимо в качестве отступных.



Добавим, что "РБ Лейпциг" уже отреагировал на эту историю, пошутив, что на самом деле Вернер переходит в "Тоттенхэм".





We heared, he is headed towards #Tottenham though ...