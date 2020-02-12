Тимо Вернер собирается в "Ливерпуль"
Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер намерен перейти в "Ливерпуль" по окончании этого сезона за 51 миллион фунтов.
По информации Bild, "красные" контактировали с коллегами из Лейпцига насчет Вернера еще в январе, выразив желание выкупить Тимо и позволить ему остаться в немецком клубе до конца сезона.
Из этой затеи ничего не вышло, однако по окончании сезона "Ливерпуль" собирается вернуться за Вернером, а сам Тимо, несмотря на интерес к своей персоне со стороны "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Баварии", "Реала" и "Барселоны", считает команду Юргена Клоппа наиболее подходящим местом для себя.
23-летнего игрока сборной Германии, забившего 25 голов в 30 матчах этого сезона, привлекает стиль "Ливерпуля" и возможность сражаться за трофеи. Вернер уверен, что впишется в игру "красных", а своего соотечественниеа Клоппа считает идеальным тренером для своих талантов.
При этом "РБ Лейпциг" будет бессилен помешать отъезду Вернера, поскольку сумма в 51 млн. фунтов прописана в контракте Тимо в качестве отступных.
Добавим, что "РБ Лейпциг" уже отреагировал на эту историю, пошутив, что на самом деле Вернер переходит в "Тоттенхэм".
We heared, he is headed towards #Tottenham though ...— RB Leipzig (@DieRotenBullen) February 12, 2020
12.02.2020 18:00
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Последние комментарии:
Влажные мечты пенсов разбиты нахуй))))
Хотя нам нахуй не нужен он
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Парень решил лучше сидеть в дубле ЛФК, чем играть за пенсов, е6ать ору))
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Сейчас СалахМанеФирмино хороши, но у них обязательно будет спад. Спад бывает у всех. Даже такие монстра как Месси и Роналду (кто бы чтобы не говорил) испытывали в некоторые сезоны спад. А если это тройка будет играть вообще без замен то ещё раньше. Вот тогда и нужны Минамино, Коутиньо и хотя бы вот Вернер.
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для Ливерпуля одного немца хватит...Кариуса уже взял,ну и что????
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а нахyй он всрался , чо рили фирмино в баварию сплавлять будут? ето хyево
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Днище Ориги надо кому нибудь сплавить нах
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"Манчестер Юнайтед", "Челси", "Баварии", "Реала" и "Барселоны"
разберем по порядку:
в МЮ хз что творится, переходит глупо.
Бавария - там Лёва еще клепает вовсю и свое место в старте не уступит.
Реал - а тут Бензема.
Барса - им нужен форвард а-ля Суарез, который будет подыгрывать Месси.
Остаются два объективных варианта - Челси и Ливерпуль. И если несколько лет назад было более престижно переходить в Челси, то сейчас чаша весов сместилась в сторону Ливерпуля. Да и фактор Клоппа-земляка имеет огромное значение.
В итоге, если без всяких сюрпризов, то Тимо - в Ливерпуль, а в Челси - Дембеле из Лиона.
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We heared, he is headed towards #Tottenham though ...
Источник: http://fapl.ru/posts/76630/
Мы слышали, что он ОТПРАВЛЯЕТСЯ К Тоттенхему, а не "переходит в".
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А это не шутка была...
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