Ловрен планирует играть в футбол еще пять лет

Деян Ловрен Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен считает, что ему по силам играть в футбол еще пять лет.

Потеряв место в стартовом составе "Ливерпуля" из-за травм в сезоне 2018/19, прошлым летом Ловрен был на пороге отъезда с "Энфилда", но все-таки остался, несмотря на интерес из Италии.

В этом сезоне Деян не имеет больших проблем со здоровьем, однако никак не может вернуться в стартовый состав. Тем не менее, хорватский защитник верит в себя и знает, что он еще многое может дать футболу.

"Я терпелив. Я много работаю на тренировках, и порой ты бываешь расстроен, когда не играешь".

"Ты ломаешь себе и голову и спрашиваешь себя: "Почему нет?" Однако ты принимаешь это и живешь дальше. Такова моя личная точка зрения. Я хочу тренироваться лучше с каждым днем".

"Придет день, когда я снова получу шанс, поэтому я рад, что не травмирован — это самое важное. Также я рад, что в данный момент все наши игроки в строю".

"Конечно, я хочу быть в команде, которая выигрывает большие трофеи. Я думаю и чувствую, что могу посвятить профессиональному футболу еще много лет. Мне 30, поэтому пять лет в запасе у меня еще точно есть".

"Я не ощущаю себя на обочине. Если клуб нуждается во мне, я здесь, и я рад помочь. Но никогда не знаешь, что может случиться летом. В данный момент я лишь стремлюсь к тому, чтобы в будущем я мог сказать, что был частью великой команды", — сообщил Ловрен Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Ловрен

Автор mihajlo   

Дата 12.02.2020 12:00

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Последние комментарии:




  1. sufferwell 12.02.2020 13:17 # sufferwell
    Cкорее бы он уехал. От нервов и проблем всегда больше чем толку.

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  2. lovrentiy 12.02.2020 12:55 # lovrentiy
    Вспоминаем заслуги, пиздюки сраные.
    https://youtu.be/F-I-4ssze3Y

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  3. liverpool-66 12.02.2020 12:42 # liverpool-66
    Лучший центральный защитник в мире) Сидит на "банке" , собирает трофеи. Будет что вспомнить)

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  4. superperez101 12.02.2020 12:15 # superperez101
    чисто победитель по жизни

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  5. gerrard08 12.02.2020 12:14 # gerrard08
    "Ты ломаешь себе и голову и спрашиваешь себя: "Почему нет?"

    Источник: http://fapl.ru/posts/76624/

    какой же он конченый.

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