Ловрен планирует играть в футбол еще пять лет

Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен считает, что ему по силам играть в футбол еще пять лет.

Потеряв место в стартовом составе "Ливерпуля" из-за травм в сезоне 2018/19, прошлым летом Ловрен был на пороге отъезда с "Энфилда", но все-таки остался, несмотря на интерес из Италии.



В этом сезоне Деян не имеет больших проблем со здоровьем, однако никак не может вернуться в стартовый состав. Тем не менее, хорватский защитник верит в себя и знает, что он еще многое может дать футболу.



"Я терпелив. Я много работаю на тренировках, и порой ты бываешь расстроен, когда не играешь".



"Ты ломаешь себе и голову и спрашиваешь себя: "Почему нет?" Однако ты принимаешь это и живешь дальше. Такова моя личная точка зрения. Я хочу тренироваться лучше с каждым днем".



"Придет день, когда я снова получу шанс, поэтому я рад, что не травмирован — это самое важное. Также я рад, что в данный момент все наши игроки в строю".



"Конечно, я хочу быть в команде, которая выигрывает большие трофеи. Я думаю и чувствую, что могу посвятить профессиональному футболу еще много лет. Мне 30, поэтому пять лет в запасе у меня еще точно есть".



"Я не ощущаю себя на обочине. Если клуб нуждается во мне, я здесь, и я рад помочь. Но никогда не знаешь, что может случиться летом. В данный момент я лишь стремлюсь к тому, чтобы в будущем я мог сказать, что был частью великой команды", — сообщил Ловрен Sky Sports.