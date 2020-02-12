Ловрен планирует играть в футбол еще пять лет
Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен считает, что ему по силам играть в футбол еще пять лет.
Потеряв место в стартовом составе "Ливерпуля" из-за травм в сезоне 2018/19, прошлым летом Ловрен был на пороге отъезда с "Энфилда", но все-таки остался, несмотря на интерес из Италии.
В этом сезоне Деян не имеет больших проблем со здоровьем, однако никак не может вернуться в стартовый состав. Тем не менее, хорватский защитник верит в себя и знает, что он еще многое может дать футболу.
"Я терпелив. Я много работаю на тренировках, и порой ты бываешь расстроен, когда не играешь".
"Ты ломаешь себе и голову и спрашиваешь себя: "Почему нет?" Однако ты принимаешь это и живешь дальше. Такова моя личная точка зрения. Я хочу тренироваться лучше с каждым днем".
"Придет день, когда я снова получу шанс, поэтому я рад, что не травмирован — это самое важное. Также я рад, что в данный момент все наши игроки в строю".
"Конечно, я хочу быть в команде, которая выигрывает большие трофеи. Я думаю и чувствую, что могу посвятить профессиональному футболу еще много лет. Мне 30, поэтому пять лет в запасе у меня еще точно есть".
"Я не ощущаю себя на обочине. Если клуб нуждается во мне, я здесь, и я рад помочь. Но никогда не знаешь, что может случиться летом. В данный момент я лишь стремлюсь к тому, чтобы в будущем я мог сказать, что был частью великой команды", — сообщил Ловрен Sky Sports.
12.02.2020 12:00
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Последние комментарии:
Cкорее бы он уехал. От нервов и проблем всегда больше чем толку.
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Вспоминаем заслуги, пиздюки сраные.
https://youtu.be/F-I-4ssze3Y
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Лучший центральный защитник в мире) Сидит на "банке" , собирает трофеи. Будет что вспомнить)
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чисто победитель по жизни
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"Ты ломаешь себе и голову и спрашиваешь себя: "Почему нет?"
Источник: http://fapl.ru/posts/76624/
какой же он конченый.
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