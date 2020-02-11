Эд Вудворд обещает покупки грядущим летом

Вице-президент "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд заявил, что его клуб рассматривает грядущее лето как "важную возможность" укрепить свой состав.

В зимнее трансферное окно "красные дьяволы" приобрели полузащитника Бруну Фернандеша из "Спортинга" за 67 миллионов фунтов, решив отложить главные покупки на лето.



Вудворд обещает, что "Юнайтед" останется верен выбранному курсу и продолжит поддерживать главного тренера Оле Гуннара Сульшера.



"Приобретение Бруну Фернандеша и возвращение ключевых игроков после травм придаст импульс Оле и команде на вторую половину сезона".



"Мы продолжаем борьбу в Лиге Европы и Кубке Англии, а также за путевку в Лигу Чемпионов, поэтому на кону все еще стоит многое. Однако мы как клуб и руководство осознаем, что пока не находимся там, где хотим быть".



"Абсолютным приоритетом для каждого в клубе является наше возвращение к регулярной борьбе за победу в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов".



"И хотя наше развитие не всегда идет гладко, каждый в клубе сосредоточен на том, чтобы сыграть свою роль в достижении нами поставленных целей".



"Мы проделываем внушительную работу над комплектацией состава, инвестируя время и средства в скаутскую работу, статистические данные и аналитику. Департамент по комплектации трудится с четким планом и философией, совместно с Оле и его тренерским штабом".



"Наш фокус на том, чтобы обеспечить сочетание опыта и лучших молодых игроков с потенциалом развиваться дальше, дополняя воспитанников нашей академии первоклассными приобретениями".



"Наш департамент по комплектации состава анализирует и ищет игроков на протяжении сезона с прицелом на летнее трансферное окно. Грядущее лето является важной возможностью в плане перестройки".



"Поскольку январь не является оптимальным временем для приобретений, мы были готовы покупать только тех игроков, которых мы рассматривали своими целями на лето. Мы рады, что эта стратегия позволила нам заполучить Бруну Фернандеша".



"Бруну Фернандеш и приглашенные прошлым летом игроки доказывают, что наш процесс движется в правильном направлении".



"У нас не было нехватки инвестиций в игроков в последние годы, мы потратили более 200 миллионов фунтов при Оле в качестве главного тренера. Наша цель — комплектовать состав игроками стабильно высокого уровня".



"Важно заметить, что коммерческая деятельность клуба направлена на то, чтобы мы обладали устойчивой моделью, позволяющей нам инвестировать в команду", — цитирует Вудворда talkSPORT.