Бруну Фернандеш перешел в "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" официально завершил приобретение полузащитника "Спортинга" и сборной Португалии Бруну Фернандеша.

Пройдя медицинское обследование, Фернандеш заключил с "красными дьяволами" контракт на пять с половиной лет и опцией продления на 12 месяцев.



BBC предполагает, что "Юнайтед" сразу заплатил за 25-летнего португальца 55 миллионов евро (47 млн. фунтов), а в будущем за счет бонусов сумма может вырасти до 80 млн. евро (67.7 млн. фунтов).



Бруну выступал за "Спортинг" после своего перехода из "Сампдории" за 7.2 млн. фунтов в 2017 году. За это время он забил 64 гола в 137 матчах с учетом всех соревнований, выиграл Кубок Португалии в прошлом сезоне и дважды признавался лучшим игроком португальского чемпионата.



За сборную Португалии Фернандеш провел 19 матчей после своего дебюта в 2017 году. В 2019 Бруну выиграл со своей национальной командой Лигу Наций.



"Моя любовь к "Манчестер Юнайтед" по-настоящему началась со времени, когда я следил за игрой Криштиану Роналду, и с тех пор я являюсь большим фанатом этого великого клуба. Представлять теперь "Манчестер Юнайтед" — это невероятно ощущение, я упорно трудился, чтобы достичь этого момента, и я могу пообещать фанатам, что буду выкладываться без остатка ради этой эмблемы и помогать клубу в достижении успеха и завоевании трофеев".



"Я хочу поблагодарить "Спортинг" за все то, что они сделали для меня. Их игроки произнесли нереально милые слова. Большое спасибо Оле и каждому в "Манчестер Юнайтед" за оказанное доверие, и мне не терпится начать отрабатывать его на поле", — сообщил Фернандеш, чей дебют может состояться уже в субботнем матче Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона".