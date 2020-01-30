Бруну Фернандеш перешел в "Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" официально завершил приобретение полузащитника "Спортинга" и сборной Португалии Бруну Фернандеша.
Пройдя медицинское обследование, Фернандеш заключил с "красными дьяволами" контракт на пять с половиной лет и опцией продления на 12 месяцев.
BBC предполагает, что "Юнайтед" сразу заплатил за 25-летнего португальца 55 миллионов евро (47 млн. фунтов), а в будущем за счет бонусов сумма может вырасти до 80 млн. евро (67.7 млн. фунтов).
Бруну выступал за "Спортинг" после своего перехода из "Сампдории" за 7.2 млн. фунтов в 2017 году. За это время он забил 64 гола в 137 матчах с учетом всех соревнований, выиграл Кубок Португалии в прошлом сезоне и дважды признавался лучшим игроком португальского чемпионата.
За сборную Португалии Фернандеш провел 19 матчей после своего дебюта в 2017 году. В 2019 Бруну выиграл со своей национальной командой Лигу Наций.
"Моя любовь к "Манчестер Юнайтед" по-настоящему началась со времени, когда я следил за игрой Криштиану Роналду, и с тех пор я являюсь большим фанатом этого великого клуба. Представлять теперь "Манчестер Юнайтед" — это невероятно ощущение, я упорно трудился, чтобы достичь этого момента, и я могу пообещать фанатам, что буду выкладываться без остатка ради этой эмблемы и помогать клубу в достижении успеха и завоевании трофеев".
"Я хочу поблагодарить "Спортинг" за все то, что они сделали для меня. Их игроки произнесли нереально милые слова. Большое спасибо Оле и каждому в "Манчестер Юнайтед" за оказанное доверие, и мне не терпится начать отрабатывать его на поле", — сообщил Фернандеш, чей дебют может состояться уже в субботнем матче Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона".
30.01.2020 20:15
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С покупкой хули
а почтилси делает все то чтоб просрать 4 место, то есть ничего не делает
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Безамбициозный, переход в скам ставит крест на его возможности поиграть за Ливерпуль
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с такими топорями могут бодаться со Шпорами за второе, в следующем сезоне, канеш. первое точно за Челси будет, ибо Сити уже сдулся, а Пулька на последнем издыхании этот сезон заканчивает.
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цыган народ приветсвует тебя!
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Наконец-то! Вудворт, скотина, разродился-таки.
Бруно был нужен, даже необходим. Очень давно в МЮ не было игрока подобного профиля. В будущем он способен поднять болельщиков МЮ на ноги своим футбольным мастерством. Это игрок высокого уровня, с достаточно редкими скилами - это главный игрок Спортинга и, пожалуй, лучший игрок португальского чемпионата.
Конечно, один игрок не спасет клуб и не превратит тыкву в карету, но это правильный шаг в правильном направлении.
Возможно, он даже пофеерит пару начальных матчах на нежданчике у игроков соперников, но, думаю, справедливо дать ему первые полгода на адаптацию, так что пока не судите строго о пацане.
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На самом деле заебись. Всяко лучше лингардов, перейр и т.п. рабочие 2 ноги, видит поле, может и заиграет.
Конечно не при кучерявом, строго при пакете
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Make United Great Again. (c)
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Топ. Лучший трансфер со времён Каттермола
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С четвёркой мю
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мешкам красным с ОГС во главе это не поможет
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