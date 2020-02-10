"Бавария" хочет купить Фирмино

По окончании сезона "Бавария" собирается предложить 75 миллионов фунтов за нападающего "Ливерпуля" Роберто Фирмино.

Главный тренер "Баварии" Ханси Флик видит в Фирмино идеального партнера по линии нападения для Роберта Левандовски, которому грядущим летом исполнится 32.



Клуб из Мюнхена собирается быть активным в следующее трансферное окно, надеясь с помощью качественных приобретений восстановить свое пошатнувшееся в последние пару лет доминирование в Бундеслиге.



В "Баварии" уверены, что "Ливерпуль" заранее готовится к расставанию с одним из своих звездных нападающих, интересуясь Тимо Вернером из "РБ Лейпциг".



Отметим, что Бундеслига не чужда для Фирмино. Летом 2015 Роберто перебрался в "Ливерпуль" из "Хоффенхайма", за который отыграл четыре с половиной сезона.



Помимо 28-летнего бразильца, "Бавария" также надеется заполучить вингера Лероя Сане, у которого останется только 12 месяцев по контракту с "Манчестер Сити" после окончания этого сезона.