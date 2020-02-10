"Бавария" хочет купить Фирмино
По окончании сезона "Бавария" собирается предложить 75 миллионов фунтов за нападающего "Ливерпуля" Роберто Фирмино.
Главный тренер "Баварии" Ханси Флик видит в Фирмино идеального партнера по линии нападения для Роберта Левандовски, которому грядущим летом исполнится 32.
Клуб из Мюнхена собирается быть активным в следующее трансферное окно, надеясь с помощью качественных приобретений восстановить свое пошатнувшееся в последние пару лет доминирование в Бундеслиге.
В "Баварии" уверены, что "Ливерпуль" заранее готовится к расставанию с одним из своих звездных нападающих, интересуясь Тимо Вернером из "РБ Лейпциг".
Отметим, что Бундеслига не чужда для Фирмино. Летом 2015 Роберто перебрался в "Ливерпуль" из "Хоффенхайма", за который отыграл четыре с половиной сезона.
Помимо 28-летнего бразильца, "Бавария" также надеется заполучить вингера Лероя Сане, у которого останется только 12 месяцев по контракту с "Манчестер Сити" после окончания этого сезона.
10.02.2020 09:00
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Последние комментарии:
Даже я отпишусь по этому поводу, хотя этот сайт не достоин моего внимания. Михужло пидор.
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Мане салаха пусть продают. Фирмино не трогать
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Охренели совсем, лучший нап в мире, за каких то жалких 75 лямов? Пусть сосут писос.
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утятина еще та
нахуя фирме переходит в чемп 1 команды
на понижение
из лучшего клуба мира
клоп его никогда не отпустит
75кк слишком унизительно звучит за такого игрока
бред полный
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бовария начала всякий шлак задорого скупать, орну если ливерка впарит ей казаха за 75
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Ему баварка нах не всралась))
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Надо слать всех на х. й, Фирмино не продается
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Венгерщина какая-то.
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не, не нужен Пульке нормальный нап, один из двух сойдёт))
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до свидания
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