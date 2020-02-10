"Бавария" хочет купить Фирмино

Роберто Фирмино По окончании сезона "Бавария" собирается предложить 75 миллионов фунтов за нападающего "Ливерпуля" Роберто Фирмино.

Главный тренер "Баварии" Ханси Флик видит в Фирмино идеального партнера по линии нападения для Роберта Левандовски, которому грядущим летом исполнится 32.

Клуб из Мюнхена собирается быть активным в следующее трансферное окно, надеясь с помощью качественных приобретений восстановить свое пошатнувшееся в последние пару лет доминирование в Бундеслиге.

В "Баварии" уверены, что "Ливерпуль" заранее готовится к расставанию с одним из своих звездных нападающих, интересуясь Тимо Вернером из "РБ Лейпциг".

Отметим, что Бундеслига не чужда для Фирмино. Летом 2015 Роберто перебрался в "Ливерпуль" из "Хоффенхайма", за который отыграл четыре с половиной сезона.

Помимо 28-летнего бразильца, "Бавария" также надеется заполучить вингера Лероя Сане, у которого останется только 12 месяцев по контракту с "Манчестер Сити" после окончания этого сезона.


Метки Бавария, Ливерпуль, слухи, Фирмино

Автор mihajlo   

Дата 10.02.2020 09:00

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Последние комментарии:




  1. electric 10.02.2020 10:13 # electric
    Даже я отпишусь по этому поводу, хотя этот сайт не достоин моего внимания. Михужло пидор.

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  2. lomka 10.02.2020 09:57 # lomka
    Мане салаха пусть продают. Фирмино не трогать

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  3. lovrentiy 10.02.2020 09:55 # lovrentiy
    Охренели совсем, лучший нап в мире, за каких то жалких 75 лямов? Пусть сосут писос.

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  4. blackdreamer 10.02.2020 09:42 # blackdreamer
    утятина еще та
    нахуя фирме переходит в чемп 1 команды
    на понижение
    из лучшего клуба мира
    клоп его никогда не отпустит
    75кк слишком унизительно звучит за такого игрока
    бред полный

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  5. j-silver 10.02.2020 09:35 # j-silver
    бовария начала всякий шлак задорого скупать, орну если ливерка впарит ей казаха за 75

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  6. mikkiynwa 10.02.2020 09:30 # mikkiynwa
    Ему баварка нах не всралась))

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  7. liverpoolec23 10.02.2020 09:29 # liverpoolec23
    Надо слать всех на х. й, Фирмино не продается

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  8. lfc-krr 10.02.2020 09:18 # lfc-krr
    Венгерщина какая-то.

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  9. alexomck 10.02.2020 09:08 # alexomck
    не, не нужен Пульке нормальный нап, один из двух сойдёт))

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  10. ibe 10.02.2020 09:00 # ibe
    до свидания

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