Грилиш готов отправиться в топ-клуб
Полузащитник "Астон Виллы" Джек Грилиш открыт к уходу на повышение по окончании этого сезона, несмотря на свою преданность бирмингемскому клубу.
Грилиш с детства болеет за "Астон Виллу", а в данный момент является капитаном и абсолютно лучшим игроком команды Дина Смита, зарабатывая около 100 тысяч фунтов в неделю.
Вместе с тем, 24-летний плеймейкер чувствует, что ему пора сделать следующий шаг в своей карьере — независимо от того, удастся ли "вилланам" избежать вылета из Премьер-Лиги в этом сезоне.
Как сообщает The Telegraph со ссылкой на близкие к Грилишу источники, по окончании сезона Джек будет готов к переговорам с топ-клубами вроде "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Реала" и "Барселоны".
Одна из причин Грилиша задуматься об уходе из "Астон Виллы" — желание пробиться в сборную Англии. Впрочем, как ожидается, Джек все равно будет вызван в национальную команду в следующем месяце и получит шанс заскочить на подножку уходящего на Евро-2020 поезда.
Издание добавляет, что для "Юнайтед" Грилиш находится в приоритете относительно Джеймса Мэддисона из "Лестера", а Daily Mirror в эксклюзивном материале сообщает, что "Сити" совершенно точно поборется за Джека.
09.02.2020 06:00
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Пздц рейеса засудили
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Незнал что МЮ топ клуб:)
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Клопп объявил, что молодежка U23 нуждается в весенней паузе и уедет в отпуск в начале марта⛱️
Матч 5-го круга FA Cup с Челси проведёт... Женский состав клуба
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не готов он только за топ клуб играть. Марез куда более состоявшимся игроков в Сити переходил, и то кое как с лавки вылез
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>Топ-клуб
>Мансити
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намекает на Эвертоны всякие, Челси - гранд, не потянет он)
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Взял его себе в Лидс в ФМ. Оказался вечным посетителем лазарета. Толком и не играет. Жопарик.
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oh really?
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