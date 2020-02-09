Грилиш готов отправиться в топ-клуб

Джек Грилиш Полузащитник "Астон Виллы" Джек Грилиш открыт к уходу на повышение по окончании этого сезона, несмотря на свою преданность бирмингемскому клубу.

Грилиш с детства болеет за "Астон Виллу", а в данный момент является капитаном и абсолютно лучшим игроком команды Дина Смита, зарабатывая около 100 тысяч фунтов в неделю.

Вместе с тем, 24-летний плеймейкер чувствует, что ему пора сделать следующий шаг в своей карьере — независимо от того, удастся ли "вилланам" избежать вылета из Премьер-Лиги в этом сезоне.

Как сообщает The Telegraph со ссылкой на близкие к Грилишу источники, по окончании сезона Джек будет готов к переговорам с топ-клубами вроде "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Реала" и "Барселоны".

Одна из причин Грилиша задуматься об уходе из "Астон Виллы" — желание пробиться в сборную Англии. Впрочем, как ожидается, Джек все равно будет вызван в национальную команду в следующем месяце и получит шанс заскочить на подножку уходящего на Евро-2020 поезда.

Издание добавляет, что для "Юнайтед" Грилиш находится в приоритете относительно Джеймса Мэддисона из "Лестера", а Daily Mirror в эксклюзивном материале сообщает, что "Сити" совершенно точно поборется за Джека.


Метки Астон Вилла, Грилиш

Автор mihajlo   

Дата 09.02.2020 06:00

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  1. quavo 09.02.2020 10:30 # quavo
    Пздц рейеса засудили

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  2. liverpool1892est 09.02.2020 10:12 # liverpool1892est
    Незнал что МЮ топ клуб:)

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  3. lovrentiy 09.02.2020 09:52 # lovrentiy
    Клопп объявил, что молодежка U23 нуждается в весенней паузе и уедет в отпуск в начале марта&#9969;&#65039;
    Матч 5-го круга FA Cup с Челси проведёт... Женский состав клуба

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  4. raka-eve 09.02.2020 08:54 # raka-eve
    не готов он только за топ клуб играть. Марез куда более состоявшимся игроков в Сити переходил, и то кое как с лавки вылез

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  5. pistolero-lfc 09.02.2020 08:12 # pistolero-lfc
    >Топ-клуб
    >Мансити

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  6. alexomck 09.02.2020 08:12 # alexomck
    намекает на Эвертоны всякие, Челси - гранд, не потянет он)

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  7. alcoholnarco 09.02.2020 06:36 # alcoholnarco
    Взял его себе в Лидс в ФМ. Оказался вечным посетителем лазарета. Толком и не играет. Жопарик.

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  8. liverpo0ol 09.02.2020 06:31 # liverpo0ol
    oh really?

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