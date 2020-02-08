Мойес ожидает, что "Ливерпуль" станет раздражителем для других команд

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес уверен, что "Ливерпуль" становится большим раздражителем для остальных команд в Премьер-Лиге.

В этом сезоне Премьер-Лиги "красные" обыграли каждую другую команду, а с учетом прошлой кампании вот уже 42 матча кряду не знают поражений. Уже в следующем месяце "Ливерпуль" может оформить титул.



Мойес, который в сезоне 2013/14 тренировал действующего чемпиона Премьер-Лиги в лице "Манчестер Юнайтед", ожидает, что теперь соперники будут по-особенному настраиваться на "Ливерпуль".



"Теперь люди будут стремиться победить "Ливерпуль". Так бывает в футболе. Со мной это случалось довольно часто в "Манчестер Юнайтед" — каждый стремился победить "Манчестер Юнайтед". Команды прибавляли, играя против нас".



"Как я уже говорил раньше, кто бы ни был лучшей командой, другие строят планы, как победить эту команду. Все тренеры думают: "По какой схеме я могу сыграть и каких игроков могу использовать, чтобы победить их?" — цитирует Мойеса Sky Sports.