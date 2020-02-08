Мойес ожидает, что "Ливерпуль" станет раздражителем для других команд
Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес уверен, что "Ливерпуль" становится большим раздражителем для остальных команд в Премьер-Лиге.
В этом сезоне Премьер-Лиги "красные" обыграли каждую другую команду, а с учетом прошлой кампании вот уже 42 матча кряду не знают поражений. Уже в следующем месяце "Ливерпуль" может оформить титул.
Мойес, который в сезоне 2013/14 тренировал действующего чемпиона Премьер-Лиги в лице "Манчестер Юнайтед", ожидает, что теперь соперники будут по-особенному настраиваться на "Ливерпуль".
"Теперь люди будут стремиться победить "Ливерпуль". Так бывает в футболе. Со мной это случалось довольно часто в "Манчестер Юнайтед" — каждый стремился победить "Манчестер Юнайтед". Команды прибавляли, играя против нас".
"Как я уже говорил раньше, кто бы ни был лучшей командой, другие строят планы, как победить эту команду. Все тренеры думают: "По какой схеме я могу сыграть и каких игроков могу использовать, чтобы победить их?" — цитирует Мойеса Sky Sports.
08.02.2020 10:00
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Со мной это случалось довольно часто в "Манчестер Юнайтед" — каждый стремился победить "Манчестер Юнайтед".
Источник: http://fapl.ru/posts/76545/
И таки часто это у них получалось, хочу сказать.
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пффф, его Юнайтед...даже во времена Ферги МЮ был не непобедимый
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Пока Клопп умело ротирует, без шансов.
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Чмо это, ещё умеет тренировать, только у него мю, эвер. ненависть к ливеру остальные клубы поддерживают лив. к чемпионству
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выигрывают АПЛ раз в 30 лет - страшный раздражитель, да))
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