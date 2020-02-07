Агуэро и Клопп — лучшие в Премьер-Лиге в январе
Серхио Агуэро из "Манчестер Сити" и Юрген Клопп из "Ливерпуля" были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам января.
В прошлом месяце Агуэро сыграл только три матча, но это не помешало ему забить шесть голов и отдать одну результативную передачу, став самым результативным иностранным игроком в истории Премьер-Лиги.
Звание Игрока Месяца достается Агуэро в седьмой раз в его карьере, и это тоже новый рекорд Премьер-Лиги. Стивен Джеррард и Харри Кейн становились лучшим игроком месяца по шесть раз.
Помимо Серхио, в январе на приз лучшему игроку также претендовали Алиссон, Абдулай Дукуре, Джек Грилиш, Джордан Хендерсон, Айозе Перес и Джек Стивенс.
А Тренером Месяца стал Юрген Клопп — в пятый раз в нынешнем сезоне, и это еще один рекорд (Хосеп Гвардиола получал этот приз четырежды в сезоне 2017/18).
В январе "Ливерпуль" вновь не допустил ни одной ошибки, набрав 15 очков из 15 возможных в матчах против "Шеффилд Юнайтед", "Тоттенхэма", "Манчестер Юнайтед", "Вулверхэмптона" и "Вест Хэма".
Всего Клопп признавался лучшим тренером месяца в Премьер-Лиге уже восемь раз, встав в один ряд по этому показателю с Мартином О'Нилом и Харри Рэднаппом. Только сэр Алекс Фергюсон, Арсен Венгер и Дэвид Мойес имеют в своих коллекциях больше аналогичных призов.
Добавим, в минувшем месяце на звание лучшего тренера также претендовали Хосеп Гвардиола, Ральф Хазенхюттль и Найджел Пирсон.
07.02.2020 18:00
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Шеффилд Юнайтед", "Тоттенхэма", "Манчестер Юнайтед", "Вулверхэмптона" и "Вест Хэма".
Источник: http://fapl.ru/posts/76534/?c=1
Собственно, сложный календарь был в январе, только ВХ был более-менее уязвим, но и те в прошлом сезоне поднасрали нам. В феврале вроде календарь полегче, несчитая ЛЧ.
(ответить)
Агуэро конечно суперигрок.Клопп еще не один рекорд обновит.Он вместе с Пепом и Жозе делают АПЛ интереснее.
(ответить)
Клоппарик жуткий.
(ответить)
А Пирсон то не так плох. Его заслуга в чемпионстве Лестера, они тогда в конце сезона хороший ход набрали, членсиец Раньери воспользовался ситуацией, типичная ебаная пенсо-крыса.
(ответить)
Юра читер.
(ответить)
Обо топари лютые. КЛОПП ГЕНЕРАЛИССИМУС!!!
(ответить)
Бдиад Пятка должен был приз брать!
(ответить)
Нурмухамед Амангельдиев
Такое ощущение, что Ливерпуль проглотил всю силу ТОП команд мира
сегодня в 12-45 Ответить
(ответить)
АВЭ КЛОППЭ!!!
(ответить)
Только сэр Алекс Фергюсон, Арсен Венгер и Дэвид Мойес имеют в своих коллекциях больше аналогичных призов.
Источник: http://fapl.ru/posts/76534/?c=1
Мойша > Жозе, офишалли.
Чет в голос.
(ответить)
Арсенал стачала обещал, что строительство нового стадиона не помешает будующим трансферам. В результате, как мы все знаем, всех болел наебали. Потом построили и сам стадион, который вообще не предусматривает как таковых фан секторов, без разделений. Просто потому что фанатью им денег меньше приносит, а на отмосферу насрать.
Потом, по сути, изжили из клуба человека, который готов был инвестировать реальные деньги в команду.
Самое главное - Отняли акции у болельщиков, которые 50 лет ходили на стадион, не требуя никаких дивидендов с клуба, просто чтобы не отчитываться перед болелами.
Дальше можно перечислять ещё и отстутсвие у команды яиц, ситуацию с Венгером. То что Джака, капитан, бросивший футболку клуба, всё ещё играет за команду и т.д
Любой уважающий себя человек, давно бы уже бросил болетьь за такой клуб. любой болельщик Арсенала сегодня - куколд
(ответить)
Агуэро под 80 лет уже, к следующему сезону сдуться должен таки. с Клоппом всё ясно давно.
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Клопп взломал АПЛ. Даже пенсораки смирились
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Боже, храни Клоппа!
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