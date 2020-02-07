Агуэро и Клопп — лучшие в Премьер-Лиге в январе

Серхио Агуэро Серхио Агуэро из "Манчестер Сити" и Юрген Клопп из "Ливерпуля" были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам января.

В прошлом месяце Агуэро сыграл только три матча, но это не помешало ему забить шесть голов и отдать одну результативную передачу, став самым результативным иностранным игроком в истории Премьер-Лиги.

Звание Игрока Месяца достается Агуэро в седьмой раз в его карьере, и это тоже новый рекорд Премьер-Лиги. Стивен Джеррард и Харри Кейн становились лучшим игроком месяца по шесть раз.

Помимо Серхио, в январе на приз лучшему игроку также претендовали Алиссон, Абдулай Дукуре, Джек Грилиш, Джордан Хендерсон, Айозе Перес и Джек Стивенс.

А Тренером Месяца стал Юрген Клопп — в пятый раз в нынешнем сезоне, и это еще один рекорд (Хосеп Гвардиола получал этот приз четырежды в сезоне 2017/18).

В январе "Ливерпуль" вновь не допустил ни одной ошибки, набрав 15 очков из 15 возможных в матчах против "Шеффилд Юнайтед", "Тоттенхэма", "Манчестер Юнайтед", "Вулверхэмптона" и "Вест Хэма".

Всего Клопп признавался лучшим тренером месяца в Премьер-Лиге уже восемь раз, встав в один ряд по этому показателю с Мартином О'Нилом и Харри Рэднаппом. Только сэр Алекс Фергюсон, Арсен Венгер и Дэвид Мойес имеют в своих коллекциях больше аналогичных призов.

Добавим, в минувшем месяце на звание лучшего тренера также претендовали Хосеп Гвардиола, Ральф Хазенхюттль и Найджел Пирсон.


Метки Агуэро, Клопп, Ливерпуль, Манчестер Сити, награды

Автор mihajlo   

Дата 07.02.2020 18:00

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Последние комментарии:




  1. lovrentiy 07.02.2020 18:58 # lovrentiy
    Шеффилд Юнайтед", "Тоттенхэма", "Манчестер Юнайтед", "Вулверхэмптона" и "Вест Хэма".

    Источник: http://fapl.ru/posts/76534/?c=1

    Собственно, сложный календарь был в январе, только ВХ был более-менее уязвим, но и те в прошлом сезоне поднасрали нам. В феврале вроде календарь полегче, несчитая ЛЧ.

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  2. clear-headed-77 07.02.2020 18:58 # clear-headed-77
    Агуэро конечно суперигрок.Клопп еще не один рекорд обновит.Он вместе с Пепом и Жозе делают АПЛ интереснее.

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  3. mr-s1n1st3r 07.02.2020 18:57 # mr-s1n1st3r
    Клоппарик жуткий.

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  4. chronicle 07.02.2020 18:51 # chronicle
    А Пирсон то не так плох. Его заслуга в чемпионстве Лестера, они тогда в конце сезона хороший ход набрали, членсиец Раньери воспользовался ситуацией, типичная ебаная пенсо-крыса.

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  5. lomka 07.02.2020 18:50 # lomka
    Юра читер.

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  6. slash-lfc 07.02.2020 18:36 # slash-lfc
    Обо топари лютые. КЛОПП ГЕНЕРАЛИССИМУС!!!

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  7. liverpool1892est 07.02.2020 18:34 # liverpool1892est
    Бдиад Пятка должен был приз брать!

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  8. pistolero-lfc 07.02.2020 18:19 # pistolero-lfc
    Нурмухамед Амангельдиев

    Такое ощущение, что Ливерпуль проглотил всю силу ТОП команд мира

    сегодня в 12-45 Ответить

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  9. rap-woiska 07.02.2020 18:17 # rap-woiska
    АВЭ КЛОППЭ!!!

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  10. imf-tau 07.02.2020 18:13 # imf-tau
    Только сэр Алекс Фергюсон, Арсен Венгер и Дэвид Мойес имеют в своих коллекциях больше аналогичных призов.

    Источник: http://fapl.ru/posts/76534/?c=1

    Мойша > Жозе, офишалли.

    Чет в голос.

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  11. rentv 07.02.2020 18:10 # rentv
    Арсенал стачала обещал, что строительство нового стадиона не помешает будующим трансферам. В результате, как мы все знаем, всех болел наебали. Потом построили и сам стадион, который вообще не предусматривает как таковых фан секторов, без разделений. Просто потому что фанатью им денег меньше приносит, а на отмосферу насрать.

    Потом, по сути, изжили из клуба человека, который готов был инвестировать реальные деньги в команду.

    Самое главное - Отняли акции у болельщиков, которые 50 лет ходили на стадион, не требуя никаких дивидендов с клуба, просто чтобы не отчитываться перед болелами.


    Дальше можно перечислять ещё и отстутсвие у команды яиц, ситуацию с Венгером. То что Джака, капитан, бросивший футболку клуба, всё ещё играет за команду и т.д


    Любой уважающий себя человек, давно бы уже бросил болетьь за такой клуб. любой болельщик Арсенала сегодня - куколд

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  12. alexomck 07.02.2020 18:07 # alexomck
    Агуэро под 80 лет уже, к следующему сезону сдуться должен таки. с Клоппом всё ясно давно.

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  13. ibe 07.02.2020 18:03 # ibe
    Клопп взломал АПЛ. Даже пенсораки смирились

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  14. rustik 07.02.2020 18:01 # rustik
    Боже, храни Клоппа!

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