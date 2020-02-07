Агуэро и Клопп — лучшие в Премьер-Лиге в январе

Серхио Агуэро из "Манчестер Сити" и Юрген Клопп из "Ливерпуля" были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам января.

В прошлом месяце Агуэро сыграл только три матча, но это не помешало ему забить шесть голов и отдать одну результативную передачу, став самым результативным иностранным игроком в истории Премьер-Лиги.



Звание Игрока Месяца достается Агуэро в седьмой раз в его карьере, и это тоже новый рекорд Премьер-Лиги. Стивен Джеррард и Харри Кейн становились лучшим игроком месяца по шесть раз.



Помимо Серхио, в январе на приз лучшему игроку также претендовали Алиссон, Абдулай Дукуре, Джек Грилиш, Джордан Хендерсон, Айозе Перес и Джек Стивенс.



А Тренером Месяца стал Юрген Клопп — в пятый раз в нынешнем сезоне, и это еще один рекорд (Хосеп Гвардиола получал этот приз четырежды в сезоне 2017/18).



В январе "Ливерпуль" вновь не допустил ни одной ошибки, набрав 15 очков из 15 возможных в матчах против "Шеффилд Юнайтед", "Тоттенхэма", "Манчестер Юнайтед", "Вулверхэмптона" и "Вест Хэма".



Всего Клопп признавался лучшим тренером месяца в Премьер-Лиге уже восемь раз, встав в один ряд по этому показателю с Мартином О'Нилом и Харри Рэднаппом. Только сэр Алекс Фергюсон, Арсен Венгер и Дэвид Мойес имеют в своих коллекциях больше аналогичных призов.



Добавим, в минувшем месяце на звание лучшего тренера также претендовали Хосеп Гвардиола, Ральф Хазенхюттль и Найджел Пирсон.