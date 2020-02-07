Гвардиола советует Месси остаться в "Барселоне"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал нападающего Лионеля Месси отбросить мысли об уходе из "Барселоны".

На днях Месси крупно поругался со спортивным директором "Барселоны" Эриком Абидалем, а английская пресса сообщила, что "Сити" является главным претендентом на Лионеля, если тот решит покинуть "Ноу Камп".



Утверждалось, что "горожане" могут подписать Месси в конце сезона безо всякой компенсации, поскольку соответствующее условие есть в контракте Лионеля с каталонским клубом.



Однако Гвардиола не горит желанием воссоединиться с Месси и советует 32-летнему аргентинцу никуда не уходить.



"Он игрок "Барселоны", и он останется там. Таково мое желание".



"Я не собираюсь разговаривать об игроках из других клубов. Думаю, он завершит свою карьеру там. Я желаю, чтобы так и было", — цитирует Гвардиолу The Independent.