Гвардиола советует Месси остаться в "Барселоне"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал нападающего Лионеля Месси отбросить мысли об уходе из "Барселоны".
На днях Месси крупно поругался со спортивным директором "Барселоны" Эриком Абидалем, а английская пресса сообщила, что "Сити" является главным претендентом на Лионеля, если тот решит покинуть "Ноу Камп".
Утверждалось, что "горожане" могут подписать Месси в конце сезона безо всякой компенсации, поскольку соответствующее условие есть в контракте Лионеля с каталонским клубом.
Однако Гвардиола не горит желанием воссоединиться с Месси и советует 32-летнему аргентинцу никуда не уходить.
"Он игрок "Барселоны", и он останется там. Таково мое желание".
"Я не собираюсь разговаривать об игроках из других клубов. Думаю, он завершит свою карьеру там. Я желаю, чтобы так и было", — цитирует Гвардиолу The Independent.
07.02.2020 17:00
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Последние комментарии:
"Он игрок "Барселоны", и он останется там. Таково мое желание".
Источник: http://fapl.ru/posts/76533/
Ухах, шарлатан себя уже хозяином возомнил.
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Месси и Пеп легенды Барсы и они просто обречены воссоединиться там ...иначе цикличная спираль истории потеряет всякий смысл и логику
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Пеп сам пойдет в барсу
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У него их и нет
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