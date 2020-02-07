Гвардиола советует Месси остаться в "Барселоне"

Лионель Месси Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал нападающего Лионеля Месси отбросить мысли об уходе из "Барселоны".

На днях Месси крупно поругался со спортивным директором "Барселоны" Эриком Абидалем, а английская пресса сообщила, что "Сити" является главным претендентом на Лионеля, если тот решит покинуть "Ноу Камп".

Утверждалось, что "горожане" могут подписать Месси в конце сезона безо всякой компенсации, поскольку соответствующее условие есть в контракте Лионеля с каталонским клубом.

Однако Гвардиола не горит желанием воссоединиться с Месси и советует 32-летнему аргентинцу никуда не уходить.

"Он игрок "Барселоны", и он останется там. Таково мое желание".

"Я не собираюсь разговаривать об игроках из других клубов. Думаю, он завершит свою карьеру там. Я желаю, чтобы так и было", — цитирует Гвардиолу The Independent.


Метки Барселона, Гвардиола, Манчестер Сити, Месси

Автор mihajlo   

Дата 07.02.2020 17:00

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  1. fanstevengerrard 07.02.2020 18:52 # fanstevengerrard
    "Он игрок "Барселоны", и он останется там. Таково мое желание".

    Источник: http://fapl.ru/posts/76533/

    Ухах, шарлатан себя уже хозяином возомнил.

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  2. liverpool1892est 07.02.2020 18:25 # liverpool1892est
    Месси и Пеп легенды Барсы и они просто обречены воссоединиться там ...иначе цикличная спираль истории потеряет всякий смысл и логику

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  3. liverpo0ol 07.02.2020 17:38 # liverpo0ol
    Пеп сам пойдет в барсу

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  4. ganinilyha 07.02.2020 17:33 # ganinilyha
    У него их и нет

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