"Юнайтед" готов продать Погба за 150 млн. фунтов

"Манчестер Юнайтед" начал готовиться к жизни без Поля Погба, установив цену в 150 миллионов фунтов за французского полузащитника.

В ближайший уикенд наставник "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер вместе со своими игроками улетит на тренировочный сбор в Марбелью, однако места для Погба на борту не нашлось.



Как утверждает Daily Star, Сульшер сообщил Погба, что не хочет брать того с собой на юг Испании. Вместо этого Поль продолжит заниматься индивидуально.



Можно было бы предположить, что Погба все еще восстанавливается после травмы лодыжки, однако шесть недель назад Сульшер говорил, что Поль будет в строю через "три-четыре недели".



Это может быть свидетельством того, что Погба больше нет места в планах Сульшера. Причем тему вероятного отъезда 26-летнего француза с "Олд Траффорд" поддерживают и другие издания.



The Sun сообщает, что после январского приобретения Бруну Фернандеша боссы "Юнайтед" дали зеленый свет на продажу Погба грядущим летом.



Погба и его агенту Мино Райоле было сказано, что Поль волен уйти, если покупающий клуб выложит 150 млн. фунтов — на 30 млн. фунтов меньше той суммы, в которую "дьяволы" оценивали свою звезду прошлым летом.