Эриксен чувствовал себя "белой вороной" в "Тоттенхэме"

Полузащитник "Интера" Кристиан Эриксен признался, что чувствовал себя "белой вороной" в первой половине этого сезона в "Тоттенхэме".

Публично заявив о своем желании уйти прошлым летом, Эриксен стал своего рода изгоем в "Тоттенхэме". В итоге Кристиан покинул клуб в январе, за шесть месяцев до истечения своего контракта.



27-летний датчанин чувствует, что после его откровения люди стали относиться к нему иначе.



"Когда у тебя остается мало по контракту, ты будешь белой вороной. В своем интервью я просто был честным. Я чувствовал, что должен быть честным. Я не хотел скрывать своих намерений, как это делают многие игроки. Каждый поступает по-своему. Я поступил честно и высказался на публику".



"Меня много критиковали за это и называли негодяем. С момента, как я заявил о желании уйти, я читал про себя, что являюсь плохим парнем в раздевалке, и от этого не было пользы".



"Если честно, за последние пару лет каждый игрок задумался бы об уходе, если бы у него были варианты, а я лишь озвучил это публично".



"Когда у тебя остается мало по контракту в Англии, то всем кажется, что ты должен уйти сейчас. Что ты уже практически ушел. Но все-таки я сыграл около 30 матчей, прежде мы попрощались. История "это может быть последний матч для него" повторялась и повторялась".



"Мысленно я был готов к новому испытанию, но в то же время был готов сражаться за свое место, если ничего не выйдет. Я не превратился в другого игрока. Но я то попадал в состав, то нет. Если бы у меня был четырехлетний контракт, этот сезон был бы другим", — сообщил Эриксен BBC.