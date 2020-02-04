Игроки "Сити" попросили Гвардиолу меньше ротировать
Игроки "Манчестер Сити" попросили своего главного тренера Хосепа Гвардиолу перестать постоянно ротировать состав от матча к матчу.
Напомним, после поражения 2:0 от "Тоттенхэма" в минувшее воскресенье Гвардиола устроил разбор полетов, запершись со своими подопечными на 45 минут в раздевалке.
Каталонский специалист пытался выяснить у своих игроков, как "Сити" отставший от "Ливерпуля" уже на 22 очка, может прибавить.
Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, лидеры команды выразили свое беспокойство по поводу тактики и кадровых решений Гвардиолы, который постоянно тасует не только игроков, но и схемы.
В этом сезоне Гвардиола еще не выпускал на два матча подряд одинаковый стартовый состав и всего произвел 76 перестановок в рамках Премьер-Лиги — больше всех. К примеру, У Фрэнка Лэмпарда из "Челси" их 60, у Юргена Клоппа из "Ливерпуля" — 46, у Брендана Роджерса из "Лестера" — 44.
04.02.2020 08:00
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Последние комментарии:
Ахахаха,ротировать надо меньше, но жопу подставлять чаще
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вухахаха, ну наконец-то, Миша))
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Ору
Сосун Гвардиола
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Так а разве не больше ротировать в судейской надо? У Клоппа норм выходит
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Совсем охренели?
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у клоппа просто больше нет игроков, он не скупает весь рынок за хулиард
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сидят на скамейке, просят ротацию
начинают проигрывать, кричать что не надо менять состав
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