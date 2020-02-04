Игроки "Сити" попросили Гвардиолу меньше ротировать

Игроки "Манчестер Сити" попросили своего главного тренера Хосепа Гвардиолу перестать постоянно ротировать состав от матча к матчу.

Напомним, после поражения 2:0 от "Тоттенхэма" в минувшее воскресенье Гвардиола устроил разбор полетов, запершись со своими подопечными на 45 минут в раздевалке.



Каталонский специалист пытался выяснить у своих игроков, как "Сити" отставший от "Ливерпуля" уже на 22 очка, может прибавить.



Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, лидеры команды выразили свое беспокойство по поводу тактики и кадровых решений Гвардиолы, который постоянно тасует не только игроков, но и схемы.



В этом сезоне Гвардиола еще не выпускал на два матча подряд одинаковый стартовый состав и всего произвел 76 перестановок в рамках Премьер-Лиги — больше всех. К примеру, У Фрэнка Лэмпарда из "Челси" их 60, у Юргена Клоппа из "Ливерпуля" — 46, у Брендана Роджерса из "Лестера" — 44.