Игроки "Сити" попросили Гвардиолу меньше ротировать

Хосеп Гвардиола Игроки "Манчестер Сити" попросили своего главного тренера Хосепа Гвардиолу перестать постоянно ротировать состав от матча к матчу.

Напомним, после поражения 2:0 от "Тоттенхэма" в минувшее воскресенье Гвардиола устроил разбор полетов, запершись со своими подопечными на 45 минут в раздевалке.

Каталонский специалист пытался выяснить у своих игроков, как "Сити" отставший от "Ливерпуля" уже на 22 очка, может прибавить.

Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, лидеры команды выразили свое беспокойство по поводу тактики и кадровых решений Гвардиолы, который постоянно тасует не только игроков, но и схемы.

В этом сезоне Гвардиола еще не выпускал на два матча подряд одинаковый стартовый состав и всего произвел 76 перестановок в рамках Премьер-Лиги — больше всех. К примеру, У Фрэнка Лэмпарда из "Челси" их 60, у Юргена Клоппа из "Ливерпуля" — 46, у Брендана Роджерса из "Лестера" — 44.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 04.02.2020 08:00

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  1. liverpoolec23 04.02.2020 09:18 # liverpoolec23
    Ахахаха,ротировать надо меньше, но жопу подставлять чаще

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  2. hammersmith 04.02.2020 08:44 # hammersmith
    вухахаха, ну наконец-то, Миша))

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  3. lfcmikki 04.02.2020 08:40 # lfcmikki
    Ору
    Сосун Гвардиола

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  4. ashtone 04.02.2020 08:34 # ashtone
    Так а разве не больше ротировать в судейской надо? У Клоппа норм выходит

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  5. qwerd 04.02.2020 08:09 # qwerd
    Совсем охренели?

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  6. tursa 04.02.2020 08:07 # tursa
    у клоппа просто больше нет игроков, он не скупает весь рынок за хулиард

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  7. tursa 04.02.2020 08:05 # tursa
    сидят на скамейке, просят ротацию
    начинают проигрывать, кричать что не надо менять состав

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