Мерсон: "Арсенал" перестал быть большой рыбой на трансферном рынке"

Микель Артета Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что "Арсенал" перестал быть "большой рыбой" на трансферном рынке.

Три года подряд без Лиги Чемпионов и раздутая зарплатная ведомость привели к тому, что в январе "канониры" смогли позволить себе лишь аренду защитников Пабло Мари и Седрика Соареша.

Мерсона печалит положение его бывшего клуба. По мнению Пола, теперь "Арсенал" вынужден подбирать игроков, которые больше никому другому не нужны.

"Артета знает Мари по "Манчестер Сити". Он отправился в "Арсенал", поработал с имеющимися в "Арсенале" защитниками и понял: "Этот парень, выступавший во втором дивизионе Испании, наверное, лучше, чем те, кто у меня есть здесь".

"Важнее всего то, что он увидел необходимость укрепить оборону. Он пришел и привел двух защитников. Будет ли ток? Время покажет".

"Грустная вещь в том, что это лишь показывает положение "Арсенала". Они в кризисе".

"Они перестали быть большой рыбой и больше не могут покупать игроков по 50-60 миллионов фунтов. Они охотятся за игроками, которые никому другому не нужны. Не было похоже, чтобы они участвовали в аукционе".

"Про парня из "Саутгемптона" я даже не знал, что он доступен для трансфера, как и не знаю, был ли он интересен кому-нибудь еще", — сообщил Мерсон в эфире.


Метки Арсенал, Мерсон

Автор mihajlo   

Дата 03.02.2020 22:00

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  1. sayanara 03.02.2020 22:21 # sayanara
    Пиздец у подсоска шарлотана, ебало тупое. Еще в матче с бернли заметил, стоит и нихуя понять не может, лол

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