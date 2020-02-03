Мерсон: "Арсенал" перестал быть большой рыбой на трансферном рынке"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что "Арсенал" перестал быть "большой рыбой" на трансферном рынке.

Три года подряд без Лиги Чемпионов и раздутая зарплатная ведомость привели к тому, что в январе "канониры" смогли позволить себе лишь аренду защитников Пабло Мари и Седрика Соареша.



Мерсона печалит положение его бывшего клуба. По мнению Пола, теперь "Арсенал" вынужден подбирать игроков, которые больше никому другому не нужны.



"Артета знает Мари по "Манчестер Сити". Он отправился в "Арсенал", поработал с имеющимися в "Арсенале" защитниками и понял: "Этот парень, выступавший во втором дивизионе Испании, наверное, лучше, чем те, кто у меня есть здесь".



"Важнее всего то, что он увидел необходимость укрепить оборону. Он пришел и привел двух защитников. Будет ли ток? Время покажет".



"Грустная вещь в том, что это лишь показывает положение "Арсенала". Они в кризисе".



"Они перестали быть большой рыбой и больше не могут покупать игроков по 50-60 миллионов фунтов. Они охотятся за игроками, которые никому другому не нужны. Не было похоже, чтобы они участвовали в аукционе".



"Про парня из "Саутгемптона" я даже не знал, что он доступен для трансфера, как и не знаю, был ли он интересен кому-нибудь еще", — сообщил Мерсон в эфире.