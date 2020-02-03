Моуриньо понял еще в ноябре, что "Ливерпуль" станет чемпионом

Жозе Моуриньо Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо понял еще в ноябре, что "Ливерпуль" выиграет Премьер-Лигу в этом сезоне.

Воспользовавшись осечкой "Манчестер Сити" в противостоянии с командой Моуриньо, в 25-м туре "Ливерпуль" нарастил свой отрыв от ближайшего преследователя в Премьер-Лиге до 22 очков.

Теперь "красным" остается одержать только шесть побед, чтобы оформить свой первый за последние 30 лет чемпионский титул, и это может случиться уже 21 марта против "Кристал Пэлас".

По словам Жозе, он поверил в чемпионство "Ливерпуля" после победы команды Юргена Клоппа над "Сити" в ноябре.

"У меня еще в ноябре появилось ощущение, что "Ливерпуль" выиграет титул. Уж я знаю, насколько сложно выиграть титул Премьер-Лиги три раза подряд".

"Это сложно. Но у "Сити" по-прежнему великолепная команда. Великолепные игроки, великолепный тренер. Так что наша победа над ними — это очень хорошо".

"Однако сейчас ситуация в таблице такова, что два поражения — и ты почти участвуешь в борьбе за выживание. Две победы — и ты совершаешь рывок наверх. Так что это очень важная победа для нас", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.


Метки Ливерпуль, Моуриньо, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 03.02.2020 20:00

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  1. fc-zenit 03.02.2020 20:27 # fc-zenit
    А венгре ещё раньше знал. Поэтому съе6ал с гейклуба чтоб не унижаться.

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  2. df1992 03.02.2020 20:25 # df1992
    Мауринью Топ

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  3. gunner87 03.02.2020 20:21 # gunner87
    Жуткий топарь

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  4. redstyle 03.02.2020 20:20 # redstyle
    Я понял что мы станем чемпионами после победы в ЛЧ!

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  5. slash-lfc 03.02.2020 20:19 # slash-lfc
    Моур топарь

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