Моуриньо понял еще в ноябре, что "Ливерпуль" станет чемпионом
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо понял еще в ноябре, что "Ливерпуль" выиграет Премьер-Лигу в этом сезоне.
Воспользовавшись осечкой "Манчестер Сити" в противостоянии с командой Моуриньо, в 25-м туре "Ливерпуль" нарастил свой отрыв от ближайшего преследователя в Премьер-Лиге до 22 очков.
Теперь "красным" остается одержать только шесть побед, чтобы оформить свой первый за последние 30 лет чемпионский титул, и это может случиться уже 21 марта против "Кристал Пэлас".
По словам Жозе, он поверил в чемпионство "Ливерпуля" после победы команды Юргена Клоппа над "Сити" в ноябре.
"У меня еще в ноябре появилось ощущение, что "Ливерпуль" выиграет титул. Уж я знаю, насколько сложно выиграть титул Премьер-Лиги три раза подряд".
"Это сложно. Но у "Сити" по-прежнему великолепная команда. Великолепные игроки, великолепный тренер. Так что наша победа над ними — это очень хорошо".
"Однако сейчас ситуация в таблице такова, что два поражения — и ты почти участвуешь в борьбе за выживание. Две победы — и ты совершаешь рывок наверх. Так что это очень важная победа для нас", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.
03.02.2020 20:00
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А венгре ещё раньше знал. Поэтому съе6ал с гейклуба чтоб не унижаться.
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Мауринью Топ
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Жуткий топарь
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Я понял что мы станем чемпионами после победы в ЛЧ!
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Моур топарь
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