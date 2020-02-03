Моуриньо понял еще в ноябре, что "Ливерпуль" станет чемпионом

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо понял еще в ноябре, что "Ливерпуль" выиграет Премьер-Лигу в этом сезоне.

Воспользовавшись осечкой "Манчестер Сити" в противостоянии с командой Моуриньо, в 25-м туре "Ливерпуль" нарастил свой отрыв от ближайшего преследователя в Премьер-Лиге до 22 очков.



Теперь "красным" остается одержать только шесть побед, чтобы оформить свой первый за последние 30 лет чемпионский титул, и это может случиться уже 21 марта против "Кристал Пэлас".



По словам Жозе, он поверил в чемпионство "Ливерпуля" после победы команды Юргена Клоппа над "Сити" в ноябре.



"У меня еще в ноябре появилось ощущение, что "Ливерпуль" выиграет титул. Уж я знаю, насколько сложно выиграть титул Премьер-Лиги три раза подряд".



"Это сложно. Но у "Сити" по-прежнему великолепная команда. Великолепные игроки, великолепный тренер. Так что наша победа над ними — это очень хорошо".



"Однако сейчас ситуация в таблице такова, что два поражения — и ты почти участвуешь в борьбе за выживание. Две победы — и ты совершаешь рывок наверх. Так что это очень важная победа для нас", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.