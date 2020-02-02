"Бернли" и "Арсенал" сыграли без голов

"Бернли" и "Арсенал" не смогли забить друг другу, завершив свою встречу на "Терф Мур" со счетом 0:0.

Стартовый состав "бордовых" не изменился относительно победы 0:2 в гостях у "Манчестер Юнайтед". Новобранец Джош Браунхилл в заявку не попал.



После дисквалификации вернулся капитан "канониров" Пьер-Эмерик Обамеянг. Он и Маттео Гендузи стали единственными новыми лицами в старте по сравнению с 2:2 против "Челси".



"Арсенал" весьма обнадеживающим образом начал этот матч, и уже на второй минуте Александр Лакасетт бил головой с 11 метров, но не попал по воротам.



Допустил осечку и Обамеянг, который вышел один на один по левому краю штрафной после замечательного паса Давида Луиса из центрального круга на 14-й минуте, однако Пьер-Эмерик пробил мимо из убойной позиции.



"Бернли" впервые показал зубы на 19-й минуте, когда Джей Родригес нанес удар низом с дистанции и заставил Бернда Лена вытянуться в струну.



С течением времени атаки хозяев становились все острее и острее, тогда как гости до перерыва больше ничего не создали, за исключением еще одного загубленного Обамеянгом момента. Пьер-Эмерику не удалось перебросить голкипера после того, как Гранит Джака выполнил передачу партнеру за спины защитникам.



Начало второго тайма всецело осталось за "Бернли", чьи атакующие игроки господствовали в воздухе. "Бордовые" создали несколько опасных моментов, но забить не смогли.



Выстояв под давлением соперника, постепенно "Арсенал" прибавил и стал робко атаковать. Лишь на 76-й минуте "канонирам" удалось создать реальный момент, когда Обамеянг бил головой — рядом со штангой. К слову, это был единственный момент гостей за весь второй тайм.



А на 78-й минуте "Бернли" был обязан открывать счет. Родригес бил в касание со считанных метров после скидки партнера, но лишь попал в перекладину, от которой мяч отскочил в линию ворот, но оную не пересек.



В концовке матча "Арсенал" явно тянул время, демонстрируя согласие на ничью. "Бордовых" это тоже устроило.



Этот матч стал матчем упущенных моментов — один только Обамеянг имел три верных шанса, а уж про вынос мяча с линии ворот "Арсенала" говорить не приходится. Команды поделили очки и остались в глубине таблицы.



"Бернли" — "Арсенал". Отчет о матче

