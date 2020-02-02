"Бернли" и "Арсенал" сыграли без голов
"Бернли" и "Арсенал" не смогли забить друг другу, завершив свою встречу на "Терф Мур" со счетом 0:0.
Стартовый состав "бордовых" не изменился относительно победы 0:2 в гостях у "Манчестер Юнайтед". Новобранец Джош Браунхилл в заявку не попал.
После дисквалификации вернулся капитан "канониров" Пьер-Эмерик Обамеянг. Он и Маттео Гендузи стали единственными новыми лицами в старте по сравнению с 2:2 против "Челси".
"Арсенал" весьма обнадеживающим образом начал этот матч, и уже на второй минуте Александр Лакасетт бил головой с 11 метров, но не попал по воротам.
Допустил осечку и Обамеянг, который вышел один на один по левому краю штрафной после замечательного паса Давида Луиса из центрального круга на 14-й минуте, однако Пьер-Эмерик пробил мимо из убойной позиции.
"Бернли" впервые показал зубы на 19-й минуте, когда Джей Родригес нанес удар низом с дистанции и заставил Бернда Лена вытянуться в струну.
С течением времени атаки хозяев становились все острее и острее, тогда как гости до перерыва больше ничего не создали, за исключением еще одного загубленного Обамеянгом момента. Пьер-Эмерику не удалось перебросить голкипера после того, как Гранит Джака выполнил передачу партнеру за спины защитникам.
Начало второго тайма всецело осталось за "Бернли", чьи атакующие игроки господствовали в воздухе. "Бордовые" создали несколько опасных моментов, но забить не смогли.
Выстояв под давлением соперника, постепенно "Арсенал" прибавил и стал робко атаковать. Лишь на 76-й минуте "канонирам" удалось создать реальный момент, когда Обамеянг бил головой — рядом со штангой. К слову, это был единственный момент гостей за весь второй тайм.
А на 78-й минуте "Бернли" был обязан открывать счет. Родригес бил в касание со считанных метров после скидки партнера, но лишь попал в перекладину, от которой мяч отскочил в линию ворот, но оную не пересек.
В концовке матча "Арсенал" явно тянул время, демонстрируя согласие на ничью. "Бордовых" это тоже устроило.
Этот матч стал матчем упущенных моментов — один только Обамеянг имел три верных шанса, а уж про вынос мяча с линии ворот "Арсенала" говорить не приходится. Команды поделили очки и остались в глубине таблицы.
"Бернли" — "Арсенал". Отчет о матче
02.02.2020 18:55
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Последние комментарии:
Мало того, что стерлядь должна была быть удалена на фоле против Алли, так еще и не дали чистую жк за симуляцию)) пздц тащат сито на чистое 2-е место, лысая бестолковка постаралась на славу))
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COME ON YOU SPURS!
V ROT EBAT ETIH CIGANEY!
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Сука так тащить Сити уже при сносе Алли должны были Стерлинга удалять! А симуляция 200% должна быть желтая!
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КАК ЖЕ Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛИВЕРПУЛЬ!
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КАК ЖЕ Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ТОТТЕНХЭМ!
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Всем закрыть свои ебасосины нахуй! Бергвейн топ! В рот выебем этих мразей шарлатанов!
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Нужно Стерлинга в рот выебать за такие нырки, мразь ебанная! Почему его до сих пор не удалили?
COME ON YOU SPURS!
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Ахахах, мимика Жозе бесценна)
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Денис Колхозов и Роман Говниенко.
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Шпроты хуеглоты
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АГУЕРААААААААА
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Ща команды уйдут на перерыв, но Дин через 5 минут их вызовет из раздевалки, т.к. по вару пересмотрели что пенку надо перебить, цирк.
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Почему за симуляцию не дали Стерлингу вторую ЖК?
Сука, что только АПЛ не делает, чтобы хотя бы кто - то бы составил конкуренцию Ливерпулю.
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Сон самый переоцененный бегунок в петунхеме.
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Каличи бензоколонка -даже нет одного футболиста мидл класса умеющего исполнять пенки.
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Ебать, а Ллорис не на линии был! Сука МАУРИНЬЯ ВСЕ КУПИЛ!
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Бля, как ору с Пердиолы, походу его очко разорвано
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Стерлинг стерлинг вот зе СКОР?
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Майк дин сука ссыкун пидораз
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Маур меметичный
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