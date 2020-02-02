"Бернли" и "Арсенал" сыграли без голов

Пьер-Эмерик Обамеянг "Бернли" и "Арсенал" не смогли забить друг другу, завершив свою встречу на "Терф Мур" со счетом 0:0.

Стартовый состав "бордовых" не изменился относительно победы 0:2 в гостях у "Манчестер Юнайтед". Новобранец Джош Браунхилл в заявку не попал.

После дисквалификации вернулся капитан "канониров" Пьер-Эмерик Обамеянг. Он и Маттео Гендузи стали единственными новыми лицами в старте по сравнению с 2:2 против "Челси".

"Арсенал" весьма обнадеживающим образом начал этот матч, и уже на второй минуте Александр Лакасетт бил головой с 11 метров, но не попал по воротам.

Допустил осечку и Обамеянг, который вышел один на один по левому краю штрафной после замечательного паса Давида Луиса из центрального круга на 14-й минуте, однако Пьер-Эмерик пробил мимо из убойной позиции.

"Бернли" впервые показал зубы на 19-й минуте, когда Джей Родригес нанес удар низом с дистанции и заставил Бернда Лена вытянуться в струну.

С течением времени атаки хозяев становились все острее и острее, тогда как гости до перерыва больше ничего не создали, за исключением еще одного загубленного Обамеянгом момента. Пьер-Эмерику не удалось перебросить голкипера после того, как Гранит Джака выполнил передачу партнеру за спины защитникам.

Начало второго тайма всецело осталось за "Бернли", чьи атакующие игроки господствовали в воздухе. "Бордовые" создали несколько опасных моментов, но забить не смогли.

Выстояв под давлением соперника, постепенно "Арсенал" прибавил и стал робко атаковать. Лишь на 76-й минуте "канонирам" удалось создать реальный момент, когда Обамеянг бил головой — рядом со штангой. К слову, это был единственный момент гостей за весь второй тайм.

А на 78-й минуте "Бернли" был обязан открывать счет. Родригес бил в касание со считанных метров после скидки партнера, но лишь попал в перекладину, от которой мяч отскочил в линию ворот, но оную не пересек.

В концовке матча "Арсенал" явно тянул время, демонстрируя согласие на ничью. "Бордовых" это тоже устроило.

Этот матч стал матчем упущенных моментов — один только Обамеянг имел три верных шанса, а уж про вынос мяча с линии ворот "Арсенала" говорить не приходится. Команды поделили очки и остались в глубине таблицы.

"Бернли" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Бернли, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 02.02.2020 18:55

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Последние комментарии:




  1. kos9k 02.02.2020 20:36 # kos9k
    Мало того, что стерлядь должна была быть удалена на фоле против Алли, так еще и не дали чистую жк за симуляцию)) пздц тащат сито на чистое 2-е место, лысая бестолковка постаралась на славу))

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  2. lfcmikki14 02.02.2020 20:34 # lfcmikki14
    COME ON YOU SPURS!
    V ROT EBAT ETIH CIGANEY!

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  3. crazy-hulk 02.02.2020 20:31 # crazy-hulk
    Сука так тащить Сити уже при сносе Алли должны были Стерлинга удалять! А симуляция 200% должна быть желтая!

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  4. mikkiynwa 02.02.2020 20:30 # mikkiynwa
    КАК ЖЕ Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛИВЕРПУЛЬ!

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  5. lfcmikki14 02.02.2020 20:29 # lfcmikki14
    КАК ЖЕ Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ТОТТЕНХЭМ!

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  6. lfcmikki14 02.02.2020 20:27 # lfcmikki14
    Всем закрыть свои ебасосины нахуй! Бергвейн топ! В рот выебем этих мразей шарлатанов!

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  7. lfcmikki14 02.02.2020 20:25 # lfcmikki14
    Нужно Стерлинга в рот выебать за такие нырки, мразь ебанная! Почему его до сих пор не удалили?
    COME ON YOU SPURS!

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  8. ry-l 02.02.2020 20:25 # ry-l
    Ахахах, мимика Жозе бесценна)

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  9. mikkiynwa 02.02.2020 20:22 # mikkiynwa
    Денис Колхозов и Роман Говниенко.

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  10. thegodfather 02.02.2020 20:20 # thegodfather
    Шпроты хуеглоты

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  11. mikkiynwa 02.02.2020 20:18 # mikkiynwa
    АГУЕРААААААААА

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  12. ry-l 02.02.2020 20:17 # ry-l
    Ща команды уйдут на перерыв, но Дин через 5 минут их вызовет из раздевалки, т.к. по вару пересмотрели что пенку надо перебить, цирк.

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  13. mikkiynwa 02.02.2020 20:17 # mikkiynwa
    Почему за симуляцию не дали Стерлингу вторую ЖК?

    Сука, что только АПЛ не делает, чтобы хотя бы кто - то бы составил конкуренцию Ливерпулю.

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  14. electric 02.02.2020 20:16 # electric
    Сон самый переоцененный бегунок в петунхеме.

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  15. skychnie-oboi 02.02.2020 20:16 # skychnie-oboi
    Каличи бензоколонка -даже нет одного футболиста мидл класса умеющего исполнять пенки.

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  16. mikkiynwa 02.02.2020 20:15 # mikkiynwa
    Ебать, а Ллорис не на линии был! Сука МАУРИНЬЯ ВСЕ КУПИЛ!

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  17. mikkiynwa 02.02.2020 20:15 # mikkiynwa
    Бля, как ору с Пердиолы, походу его очко разорвано

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  18. electric 02.02.2020 20:14 # electric
    Стерлинг стерлинг вот зе СКОР?

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  19. chr1s8rown 02.02.2020 20:13 # chr1s8rown
    Майк дин сука ссыкун пидораз

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  20. royal-arsenal 02.02.2020 20:13 # royal-arsenal
    Маур меметичный

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