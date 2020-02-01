"Лестер" и "Челси" разошлись миром

Противостояние третьей и четвертой команд Премьер-Лиги, "Лестера" и "Челси", завершилось вничью — 2:2.

Относительно победы 4:1 над "Вест Хэмом" "лисы" недосчитались травмированного Нампалиса Менди, вместо которого вышел Хамза Чоудури.



Главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард снарядил на ворота Вилли Кабальеро вместо Кепы Аррисабалаги. Также свой шанс получили Рис Джеймс, Мейсон Маунт и Педро, заменив Эмерсона Палмери, Матео Ковачича и Виллиана.



Первое слово в матче сказали гости. На 11-й минуте Каллум Хадсон-Одои вывел Маунта на удар по центру штрафной, но Мейсон пробил выше. Лайнсмен зафиксировал офсайд в этом эпизоде, однако промах Мейсона все равно был непростительным.



Вскоре пару моментов упустил Тэмми Абрахэм, а на 25-й минуте показал свои зубы и "Лестер". Джейми Варди вышел на ударную позицию внутри штрафной, однако 38-летний Кабальеро совершил отличный сейв.



После стартового натиска "синих" хозяева выравняли игру, и это равновесие сохранялось вплоть до свистка на перерыв.



А во втором тайме гостям хватило минуты, чтобы открыть счет. Это Антонио Рюдигер на дальней штанге головой замкнул подачу Маунтом углового — 0:1.



Однако уже на 54-й минуте "лисы" сравняли счет. Харви Барнс вошел в штрафную площадь с левого края и нанес удар с рикошетом, который не оставил Кабальеро шансов на спасение — 1:1.



Спустя еще 10 минут "Лестер" и вовсе вышел вперед. Пока Кабальеро метался по штрафной, Юри Тилеманс прострелил поперек штрафной, а Бен Чилуэлл в касание поразил угол ворот — 2:1.



Психологическое преимущество оказалось на стороне "лис", они не создали еще несколько моментов... А затем пропустили. На 71-й минуте Рюдигер пробил головой после подачи Маунта со штрафного — 2:2.



Второй гол Рюдигера был явно против течения матча, потому что хозяева по-прежнему смотрелись опаснее. Джонни Эванс и Барнс имели по прекрасному моменту, но непостижимым образом не попали в створ.



В концовке игра чуть успокоилась — обе команды хотели победить, но страх упустить ничью перевесил.



"Челси" забил два гола благодаря двум стандартам, но других моментов почти не имел, не считая яркого старта матча. В целом "Лестер" был опаснее и ничейным результатом, вероятно, будет расстроен больше соперника.



"Лестер" — "Челси". Отчет о матче