"Лестер" и "Челси" разошлись миром

Антонио Рюдигер Противостояние третьей и четвертой команд Премьер-Лиги, "Лестера" и "Челси", завершилось вничью — 2:2.

Относительно победы 4:1 над "Вест Хэмом" "лисы" недосчитались травмированного Нампалиса Менди, вместо которого вышел Хамза Чоудури.

Главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард снарядил на ворота Вилли Кабальеро вместо Кепы Аррисабалаги. Также свой шанс получили Рис Джеймс, Мейсон Маунт и Педро, заменив Эмерсона Палмери, Матео Ковачича и Виллиана.

Первое слово в матче сказали гости. На 11-й минуте Каллум Хадсон-Одои вывел Маунта на удар по центру штрафной, но Мейсон пробил выше. Лайнсмен зафиксировал офсайд в этом эпизоде, однако промах Мейсона все равно был непростительным.

Вскоре пару моментов упустил Тэмми Абрахэм, а на 25-й минуте показал свои зубы и "Лестер". Джейми Варди вышел на ударную позицию внутри штрафной, однако 38-летний Кабальеро совершил отличный сейв.

После стартового натиска "синих" хозяева выравняли игру, и это равновесие сохранялось вплоть до свистка на перерыв.

А во втором тайме гостям хватило минуты, чтобы открыть счет. Это Антонио Рюдигер на дальней штанге головой замкнул подачу Маунтом углового — 0:1.

Однако уже на 54-й минуте "лисы" сравняли счет. Харви Барнс вошел в штрафную площадь с левого края и нанес удар с рикошетом, который не оставил Кабальеро шансов на спасение — 1:1.

Спустя еще 10 минут "Лестер" и вовсе вышел вперед. Пока Кабальеро метался по штрафной, Юри Тилеманс прострелил поперек штрафной, а Бен Чилуэлл в касание поразил угол ворот — 2:1.

Психологическое преимущество оказалось на стороне "лис", они не создали еще несколько моментов... А затем пропустили. На 71-й минуте Рюдигер пробил головой после подачи Маунта со штрафного — 2:2.

Второй гол Рюдигера был явно против течения матча, потому что хозяева по-прежнему смотрелись опаснее. Джонни Эванс и Барнс имели по прекрасному моменту, но непостижимым образом не попали в створ.

В концовке игра чуть успокоилась — обе команды хотели победить, но страх упустить ничью перевесил.

"Челси" забил два гола благодаря двум стандартам, но других моментов почти не имел, не считая яркого старта матча. В целом "Лестер" был опаснее и ничейным результатом, вероятно, будет расстроен больше соперника.

"Лестер" — "Челси". Отчет о матче


Метки Лестер, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.02.2020 17:30

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Последние комментарии:




  1. rap-woiska 01.02.2020 18:41 # rap-woiska
    норм чуть не завезли сами себе

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  2. slash-lfc 01.02.2020 18:40 # slash-lfc
    Опять Алиссон в соло тащит. А Джини ужасен посл матчи.

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  3. uyga 01.02.2020 18:40 # uyga
    Тяжело наверно матчи комментить со старческой деменцией, Бертран внезапно Бернардом стал лол))

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  4. ibe 01.02.2020 18:40 # ibe
    Суарес такие как семечки щелкал. Топовый вампир

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  5. rap-woiska 01.02.2020 18:37 # rap-woiska
    главное шоб не саллах бил

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  6. thegodfather 01.02.2020 18:35 # thegodfather
    Брендан Роджерс ни разу в карьере не обыгрывал «Челси» в качестве тренера:

    * 14 матчей
    * 0 побед
    * 8 ничьих
    * 6 поражений



    сучечка пенисов

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  7. selta 01.02.2020 18:33 # selta
    Болл бой тотенщита> лингарда

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  8. pistolero-lfc 01.02.2020 18:33 # pistolero-lfc
    Опять ВАР тащит Саутгемптон!

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  9. rap-woiska 01.02.2020 18:32 # rap-woiska
    ебать ВВД

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  10. ibe 01.02.2020 18:32 # ibe
    спорно спорно. Откровенно валил Лонг Фирмино. Вар сломался

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  11. contrario 01.02.2020 18:31 # contrario
    пля, было бы акуенно

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  12. electric 01.02.2020 18:31 # electric
    Эхехехе
    Пеночка

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  13. ibe 01.02.2020 18:31 # ibe
    пиздец момент

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  14. slash-lfc 01.02.2020 18:31 # slash-lfc
    Бляяяяя такой гол мог быть, баскетбольный

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  15. ibe 01.02.2020 18:29 # ibe
    Блеать самый нелегкий матч после Волков. Святым респект

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  16. slash-lfc 01.02.2020 18:29 # slash-lfc
    Ван Дейк как инспектор Гаджет с вытянутой ногой

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  17. slash-lfc 01.02.2020 18:27 # slash-lfc
    Хочется очередной минимальной победы на классе.

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  18. contrario 01.02.2020 18:25 # contrario
    святые будут ложиться на смерть сегодня, пока не пропустят двушку

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  19. weorlfc 01.02.2020 18:24 # weorlfc
    ВВД просто обоссал всех!

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  20. ibe 01.02.2020 18:24 # ibe
    Вандайк просто Детина

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