"Шеффилд Юнайтед" арендовал Ришайро Живковича

Крис Уайлдер и Ришайро Живкович "Шеффилд Юнайтед" взял в аренду до конца сезона нападающего "Чанчунь Ятай" Ришайро Живковича.

Игрок юношеской сборной Голландии демонстрировал отличную результативность в "Чанчунь Ятай", забив 15 голов в 25 матчах за клуб из второго дивизиона Китая.

"Клинки" также получили право последующего выкупа Живковича, если аренда экс-нападающего "Аякса" окажется успешной.

"Мы достаточно хорошо его знаем, мы давно следили за Ришайро и его развитием. Он представлял сборную Голландии в возрастных группах до взрослого уровня, он непредсказуем для других команд, но мы знаем, что получаем, а он сам решительно настроен воспользоваться этим шансом", — сообщил главный тренер "клинков" Крис Уайлдер.


Метки аренда, Живкович, трансферы, Чанчунь Ятай, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2020 17:00

Количество просмотров Просмотров: 331

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. hammersmith 31.01.2020 17:08 # hammersmith
    у михи тезка появился

    (ответить)

  2. hammersmith 31.01.2020 17:06 # hammersmith
    клуб из второго дивизиона Китая

    Источник: http://fapl.ru/posts/76387/

    хехехехе

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: