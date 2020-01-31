"Шеффилд Юнайтед" арендовал Ришайро Живковича

"Шеффилд Юнайтед" взял в аренду до конца сезона нападающего "Чанчунь Ятай" Ришайро Живковича.

Игрок юношеской сборной Голландии демонстрировал отличную результативность в "Чанчунь Ятай", забив 15 голов в 25 матчах за клуб из второго дивизиона Китая.



"Клинки" также получили право последующего выкупа Живковича, если аренда экс-нападающего "Аякса" окажется успешной.



"Мы достаточно хорошо его знаем, мы давно следили за Ришайро и его развитием. Он представлял сборную Голландии в возрастных группах до взрослого уровня, он непредсказуем для других команд, но мы знаем, что получаем, а он сам решительно настроен воспользоваться этим шансом", — сообщил главный тренер "клинков" Крис Уайлдер.