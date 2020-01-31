Закрытие зимнего трансферного окна-2020 — LIVE!
Предлагаем вашему вниманию текстовую трансляцию событий заключительного дня зимнего трансферного окна 2020 года в английской Премьер-Лиге.
Сегодня в 23 часа по британскому времени (или 2 часа ночи по московскому) для клубов Премьер-Лиги закрывается возможность подписывать игроков. Мы будем держать вас в курсе событий этого насыщенного для клубов высшего английского дивизиона дня.
31.01.2020 15:05
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Самым идеальным исходом для Тоттенхэма будет забрать снова к себе Ллоренте.
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Тоттенхэм самый оживленный на ТО, ору))
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Всем привет! Ждем топарей...
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