Закрытие зимнего трансферного окна-2020 — LIVE!

Предлагаем вашему вниманию текстовую трансляцию событий заключительного дня зимнего трансферного окна 2020 года в английской Премьер-Лиге.

Сегодня в 23 часа по британскому времени (или 2 часа ночи по московскому) для клубов Премьер-Лиги закрывается возможность подписывать игроков. Мы будем держать вас в курсе событий этого насыщенного для клубов высшего английского дивизиона дня.





