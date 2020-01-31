Закрытие зимнего трансферного окна-2020 — LIVE!

FAPL.ru - Английский Футбол Предлагаем вашему вниманию текстовую трансляцию событий заключительного дня зимнего трансферного окна 2020 года в английской Премьер-Лиге.

Сегодня в 23 часа по британскому времени (или 2 часа ночи по московскому) для клубов Премьер-Лиги закрывается возможность подписывать игроков. Мы будем держать вас в курсе событий этого насыщенного для клубов высшего английского дивизиона дня.


Метки Премьер-Лига, трансляции, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2020 15:05

Количество просмотров Просмотров: 609

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Последние комментарии:




  1. lfcmikki14 31.01.2020 15:12 # lfcmikki14
    Самым идеальным исходом для Тоттенхэма будет забрать снова к себе Ллоренте.

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  2. lfcmikki14 31.01.2020 15:10 # lfcmikki14
    Тоттенхэм самый оживленный на ТО, ору))

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  3. chelsealondon 31.01.2020 15:06 # chelsealondon
    Всем привет! Ждем топарей...

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