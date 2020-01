Сульшер объяснил, почему накричал на Лингарда

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер объяснил свою вспышку гнева в отношении плеймейкера Джесси Лингарда.

Накануне вечером, когда "красные дьяволы" одержали минимальную победу над "Манчестер Сити", но не смогли выйти в финал Кубка Лиги, обычно хладнокровный Сульшер по-настоящему вспылил после потери мяча Лингардом.



"Еще раз, и я тебя к черту заменю!" — выкрикнул Сульшер ("One more time and you're f***ing off!"), когда после ошибки Лингарда вингер "Сити" Рахим Стерлинг лишь чудом не поразил ворота Давида Де Хеа.



Спустя семь минут Джесси действительно покинул поле, однако Оле Гуннар не придает этому значения.



"Это просто был момент накала страстей, такое порой случается. Когда теряешь мяч, ты должен активизироваться и прибавить. В следующем игровом эпизоде он и Виктор Линделеф сыграли увереннее и лучше".



"Время от времени ошибки будут случаться, но если ты приедешь сюда и будешь только обороняться, то у тебя нет шансов", — цитирует Сульшера Daily Mirror.