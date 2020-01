Светская хроника за четверг

"Манчестер Юнайтед" обратился насчет Ивана Ракитича. Бен Чилуэлл — цель номер один "Челси" на лето. Эммануэль Адебайор может вернуться в Премьер-Лигу. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

В контракте нападающего Эрлинга Бреута Холанда с дортмундской "Боруссии" есть пункт об отступных в размере 63 миллиона фунтов. (Bild)



Однако это пункт будет активен только с лета 2021. (Daily Mail)



"Манчестер Юнайтед" обратился к "Барселоне" насчет полузащитника Ивана Ракитича. (ESPN)



Скауты "Юнайтед" просматривали нападающего "Валенсии" Макси Гомеса. (Cadena Ser)



Защитник "Наполи" Калиду Кулибали не перейдет в Премьер-Лигу в этом месяце, несмотря на интерес со стороны "Юнайтед". (The Sun)



"Наполи" не хочет продавать нападающего Дриса Мертенса в "Челси" так поздно. (The Telegraph)



Защитник "Лестера" Бен Чилуэлл — цель номер один для главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда на лето. (The Sun)



"Эвертон" исключает продажу нападающего Ришарлисона, за которого "Барселона" якобы предложила 85 млн. фунтов. (Liverpool Echo)



Полузащитник Дани Себальос все еще настаивает на уходе из "Арсенала". (Daily Express)



"Шеффилд Юнайтед" потребует от "Арсенала" 20 млн. фунтов за полузащитника Джона Флека. (Football Insider)



"Тоттенхэм" все еще пытается согласовать переход бразильского нападающего "Реал Сосьедад" Виллиана Жозе. (ESPN)



"Тоттенхэм" договаривается с "Реалом" о возвращении вингера Гарета Бэйла. (Daily Mail)



"Вест Хэм" хочет нападающего "Герты" Саломона Калу. (Daily Express)



"Вест Хэм" пытается перехватить нападающего "Милана" Кшиштофа Пентека, виды на которого имеют "Тоттенхэм" и "Челси". (Football Insider)



Борьбу за Пентека выигрывает "Герта". (Sky Sports)



"Герта" купит Пентека за 23.5 млн. фунтов, тогда как "Тоттенхэм" лишь был готов арендовать поляка. (Daily Mail)



ПСВ улучшил свое предложение по защитнику "Кристал Пэлас" Патрику Ван Анхольту до 7.6 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Брайтон" предлагает 6 млн. фунтов за юниора "Челси" Тарика Лэмпти. Также у Лэмпти есть предложение от "Лилля". (Daily Mail)



"Ньюкасл" заплатит за полсезона аренды защитника "Тоттенхэма" Данни Роуза 2 млн. фунтов. (The Telegraph)



"Астон Вилла" и "Ньюкасл" сражаются за бывшего нападающего "Арсенала" и "Манчестер Сити" Эммануэля Адебайора. (The Sun)



Другое



Физиотерапевт "Ливерпуля" Ричи Партридж, отработавший в клубе девять лет, уходит в сборную Катара. (Liverpool Echo)



Полузащитник "Ньюкасла" Джонджо Шелви угодил в лазарет с мышечной травмой. (Daily Mail)



Юрген Клопп не будет смотреть по телевизору переигровку со "Шрюсбери" в Кубке Англии. (Daily Mail)



Уэйн Руни забил свой дебютный гол за "Дерби". (Daily Mirror)



Экс-защитник "Юнайтед" Патрис Эвра продает трехнедельный курс тренировок за 20 фунтов. (The Sun)