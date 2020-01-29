"Астон Вилла" вырвала путевку в финал Кубка Лиги

Астон Вилла Первым финалистом Кубка Лиги стала "Астон Вилла", дома вырвавшая победу 2:1 у "Лестера" после ничейного результата в первой встрече.

Счет в матче на "Вилла Парк" был открыт уже на 12-й минуте, когда Джек Грилиш сделал хитрый пас внутри штрафной на подключившегося Мэтта Таргетта, а тот пробил в касание с острого угла — 1:0.

Гости отреагировали на пропущенный гол, завладели инициативой и стали оказывать давление, однако голкипер "вилланов" Эрьян Нюланд принялся творить чудеса в воротах.

Во втором тайме игра у "лис" как-то разладилась, чем "Астон Вилла" вполне могла воспользоваться, однако Мбване Саматте не удалось отметить свой дебют забитым голом после отличной передачи Грилиша — нападающий просто не попал по мячу.

А на 72-й минуте гости восстановили равновесие в счете. Харви Барнс выполнил прострел вдоль ворот, и подоспевшему к дальней штанге Келечи Ихеаначо лишь оставалось подставить ногу — 1:1.

В концовке матча обе команды были активны, но выхлопа от их стараний почти не было.

А когда уже заканчивалось компенсированное время, появившийся на замену Трезеге пробил ногой с края вратарской после дальнего заброса партнера — 2:1.

"Астон Вилла" — "Лестер" — 2:1 (1:0) по сумме двух матчей — 3:2

Голы: Таргетт 12, Трезеге 90 — Ихеаначо 72.

"Астон Вилла": Нюланд, Конса, Мингс, Хауз, Гильберт (Аль-Мухаммади 84), Луис, Накамба, Таргетт, Эль-Гази (Трезеге 77), Саматта (Дэвис 67), Грилиш.

"Лестер": Шмейхель, Перейра, Эванс, Сеюнджю, Чилуэлл, Тилеманс, Ндиди, Мэддисон, Барнс (Грей 86), Ихеаначо, Перес (Варди 56).

Предупреждения: Конса, Луис — Сеюнджю.


Метки Астон Вилла, Кубок Лиги, Лестер, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 29.01.2020 00:40

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Последние комментарии:




  1. sausage 29.01.2020 01:51 # sausage
    Walking where the dead ships dwell

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  2. ska-skvo 29.01.2020 01:34 # ska-skvo
    Бля по матч тв смотрел, это была крутая игра я вам скажу ФАПЛовчани)

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  3. m-ballack 29.01.2020 01:33 # m-ballack
    Роджерс топ, проиграл первый матч 1:0, но все равно добился переигровки. Вот это настойчивость!

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  4. wolfsmensch 29.01.2020 01:33 # wolfsmensch
    досадно и обидно. в первом матче лисы могли разгромно побеждать и досрочно выходить в финал, а в итоге пролетели...АВ в финале будут еще теми мальчиками для битья

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  5. ry-l 29.01.2020 01:25 # ry-l
    "Астон Вилла" — "Лестер" — 2:1 (1:0) по сумме двух матчей — 3:2

    Источник: http://fapl.ru/posts/76326/#reply

    (1:1), исправь, Михайло

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  6. ry-l 29.01.2020 01:19 # ry-l
    Как креативщик, Грилиш хорош на самом деле. Мэдлисон - распиареная переоцененка. Роджерс - физрук, но это и так все знают. У меня все

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  7. lfcmikki14 29.01.2020 01:02 # lfcmikki14
    Я думаю, что и с Вертонгеном на этой недели мы распрощаемся..

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  8. lfcmikki14 29.01.2020 01:00 # lfcmikki14
    myu99 мы слышали что ты про коронавирус статью написал, это anababana94 интересуется.

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  9. mancunia-planet 29.01.2020 00:51 # mancunia-planet
    Вилла очень заряженно играли этот матч, поэтому и победили заслуженно.

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  10. sausage 29.01.2020 00:50 # sausage
    Хватит на Роджерса гнать. Норм играли, это кубок.

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  11. slash-lfc 29.01.2020 00:45 # slash-lfc
    Роджерс в своём стиле

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  12. brown-ale 29.01.2020 00:45 # brown-ale
    Роджерс по традиции все просрал в решающий момент. Совсем не удивлюсь, если он и место в топ-4 упустит.

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  13. mr-s1n1st3r 29.01.2020 00:42 # mr-s1n1st3r
    Вротжерс опять все кубки слил, топарик жуткий.

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