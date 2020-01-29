"Астон Вилла" вырвала путевку в финал Кубка Лиги

Первым финалистом Кубка Лиги стала "Астон Вилла", дома вырвавшая победу 2:1 у "Лестера" после ничейного результата в первой встрече.

Счет в матче на "Вилла Парк" был открыт уже на 12-й минуте, когда Джек Грилиш сделал хитрый пас внутри штрафной на подключившегося Мэтта Таргетта, а тот пробил в касание с острого угла — 1:0.



Гости отреагировали на пропущенный гол, завладели инициативой и стали оказывать давление, однако голкипер "вилланов" Эрьян Нюланд принялся творить чудеса в воротах.



Во втором тайме игра у "лис" как-то разладилась, чем "Астон Вилла" вполне могла воспользоваться, однако Мбване Саматте не удалось отметить свой дебют забитым голом после отличной передачи Грилиша — нападающий просто не попал по мячу.



А на 72-й минуте гости восстановили равновесие в счете. Харви Барнс выполнил прострел вдоль ворот, и подоспевшему к дальней штанге Келечи Ихеаначо лишь оставалось подставить ногу — 1:1.



В концовке матча обе команды были активны, но выхлопа от их стараний почти не было.



А когда уже заканчивалось компенсированное время, появившийся на замену Трезеге пробил ногой с края вратарской после дальнего заброса партнера — 2:1.



"Астон Вилла" — "Лестер" — 2:1 (1:0) по сумме двух матчей — 3:2



Голы: Таргетт 12, Трезеге 90 — Ихеаначо 72.



"Астон Вилла": Нюланд, Конса, Мингс, Хауз, Гильберт (Аль-Мухаммади 84), Луис, Накамба, Таргетт, Эль-Гази (Трезеге 77), Саматта (Дэвис 67), Грилиш.



"Лестер": Шмейхель, Перейра, Эванс, Сеюнджю, Чилуэлл, Тилеманс, Ндиди, Мэддисон, Барнс (Грей 86), Ихеаначо, Перес (Варди 56).



Предупреждения: Конса, Луис — Сеюнджю.