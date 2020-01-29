"Астон Вилла" вырвала путевку в финал Кубка Лиги
Первым финалистом Кубка Лиги стала "Астон Вилла", дома вырвавшая победу 2:1 у "Лестера" после ничейного результата в первой встрече.
Счет в матче на "Вилла Парк" был открыт уже на 12-й минуте, когда Джек Грилиш сделал хитрый пас внутри штрафной на подключившегося Мэтта Таргетта, а тот пробил в касание с острого угла — 1:0.
Гости отреагировали на пропущенный гол, завладели инициативой и стали оказывать давление, однако голкипер "вилланов" Эрьян Нюланд принялся творить чудеса в воротах.
Во втором тайме игра у "лис" как-то разладилась, чем "Астон Вилла" вполне могла воспользоваться, однако Мбване Саматте не удалось отметить свой дебют забитым голом после отличной передачи Грилиша — нападающий просто не попал по мячу.
А на 72-й минуте гости восстановили равновесие в счете. Харви Барнс выполнил прострел вдоль ворот, и подоспевшему к дальней штанге Келечи Ихеаначо лишь оставалось подставить ногу — 1:1.
В концовке матча обе команды были активны, но выхлопа от их стараний почти не было.
А когда уже заканчивалось компенсированное время, появившийся на замену Трезеге пробил ногой с края вратарской после дальнего заброса партнера — 2:1.
"Астон Вилла" — "Лестер" — 2:1 (1:0) по сумме двух матчей — 3:2
Голы: Таргетт 12, Трезеге 90 — Ихеаначо 72.
"Астон Вилла": Нюланд, Конса, Мингс, Хауз, Гильберт (Аль-Мухаммади 84), Луис, Накамба, Таргетт, Эль-Гази (Трезеге 77), Саматта (Дэвис 67), Грилиш.
"Лестер": Шмейхель, Перейра, Эванс, Сеюнджю, Чилуэлл, Тилеманс, Ндиди, Мэддисон, Барнс (Грей 86), Ихеаначо, Перес (Варди 56).
Предупреждения: Конса, Луис — Сеюнджю.
29.01.2020 00:40
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Последние комментарии:
Walking where the dead ships dwell
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Бля по матч тв смотрел, это была крутая игра я вам скажу ФАПЛовчани)
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Роджерс топ, проиграл первый матч 1:0, но все равно добился переигровки. Вот это настойчивость!
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досадно и обидно. в первом матче лисы могли разгромно побеждать и досрочно выходить в финал, а в итоге пролетели...АВ в финале будут еще теми мальчиками для битья
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"Астон Вилла" — "Лестер" — 2:1 (1:0) по сумме двух матчей — 3:2
Источник: http://fapl.ru/posts/76326/#reply
(1:1), исправь, Михайло
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Как креативщик, Грилиш хорош на самом деле. Мэдлисон - распиареная переоцененка. Роджерс - физрук, но это и так все знают. У меня все
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Я думаю, что и с Вертонгеном на этой недели мы распрощаемся..
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myu99 мы слышали что ты про коронавирус статью написал, это anababana94 интересуется.
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Вилла очень заряженно играли этот матч, поэтому и победили заслуженно.
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Хватит на Роджерса гнать. Норм играли, это кубок.
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Роджерс в своём стиле
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Роджерс по традиции все просрал в решающий момент. Совсем не удивлюсь, если он и место в топ-4 упустит.
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Вротжерс опять все кубки слил, топарик жуткий.
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