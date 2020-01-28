Кристиан Эриксен покинул "Тоттенхэм"
"Интер" официально завершил приобретение полузащитника "Кристиана Эриксена у "Тоттенхэма". Сделка оценивается в 20 миллионов евро (16.8 млн. фунтов).
Эриксен выступал за "шпор" после своего перехода из "Аякса" в 2013 году. За это время Кристиан заработал репутацию одного из лучших игроков Премьер-Лиги.
Однако с "Тоттенхэмом" Эриксен так и не выиграл никаких трофеев, а вдобавок получал скромные — даже по меркам своей команды — 80 тыс. фунтов в неделю.
Все эти факторы надоумили Эриксена на уход из "Тоттенхэма". Кристиан изъявил желание отправиться в один из европейских топ-клубов еще прошлым летом, но тогда не смог привлечь к себе достаточного интереса.
Стараясь оставаться профессионалом, но лишившись должной мотивации, 27-летний датчанин неудачно провел первую половину этого сезона. Грядущим летом Эриксен мог бы стать свободным агентом, но решил поскорее закончить свои мучения и перейти в "Интер" уже сейчас.
В Милане Эриксен, сыгравший 225 матчей за "шпор", будет сможет получать до 320 тыс. фунтов в неделю, включая бонусы. Контракт Кристиана с клубом Серии А рассчитан до июня 2024.
28.01.2020 16:20
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Вина Леви.
Вместо того чтобы думать о том, что игроки готовы за гроши играть за идеи Почетино нужно было предлагать ему контракт на улучшенных условиях ещё в момент 2,5+ лет по контракту, та же самая ситуация и контрактами Тоби и Яна - Леви пожадничал им на контракты.
А в Эриксене не сомневаюсь, великолепный исполнитель, являюсь ценителем его таланта, крутое усиление для Интера. очень надеюсь, что у Конте в ближайшие пару лет получится свергнуть Ювентус.
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https://vk.com/video-54392385_4562415з17
ПРИНЦ!
(ответить)
Каким же топарем был Паписс Демба Сиссе
(ответить)
Жаль конечно, что Кавани в Тоттенхэме не будет, было бы шикарно иметь два пушечных форварда, в ЛЧ точно бы пригодился.
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Сменил одну помойку на другую
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Выкупили Ло Чельсо, Бергвейна с Пентека вот вот оформим, плюс Жедсона Фернандеша забрали, хотя к последнему большие вопросы, будем смотреть.. Но всё таки Эриксен не заменим, очень редкий талант.
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Алькантра
Фабрегас
Кросс
Бэйл
Кристина
Эриксен
Стротман
в 2013-м когда Вудворд пришёл влажные фантазии скама были такие.
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Стоит признать, подгорает от "трансферной кампании" Челси.
Там Гг вообще без цз остались, смотрю. Было бы акуенно слить им Кристенсена в обмен на Мартинелли/Обаму. А себе на освободившийся слот ЦЗ взять Аке из Борнмута за 40 лямов.
Но Марина же, плять, вообще не суетится. Жопа.
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че за казах с ним на фото
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"Челси" сделал официальное предложение о покупке Госенса
Лондонский "Челси" по сообщениям Express, сделал официальное предложение "Аталанте" о покупке защитника Робина Госенса.
По данным источника, левый защитник "Аталанта" является востребованным на рынке трансферов, однако он только недавно узнал об интересе "Челси" и провел переговоры с "Шальке".
Сообщается, что его будущее решиться в ближайшие 48 часов, а "Челси" готов заплатить за его трансфер 20 миллионов фунтов.
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Ипанутые азиаты.А потом люди думают,откуда берутся всякие коронавирусы
https://m.youtube.com/watch?v=GW5eZ2dEPhI
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ЛЕГЕНДА! ИСТОРИЯ! ПРИНЦ!
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го кто в пубг лайт
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Во сколько закрытие зимнего ТО?
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Мимино тоже забрали с ериксеном
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сука
роял-арсенал забанили
самый мой топовый фейк
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Хорошую зарплату урвал
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лучше б в лфк переходил. лч и апл были б в кармане.
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Цитата из "Залечь на дно в Брюгге", как нельзя лучше описывает его карьеру
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Нихера сё у него зп
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