Кристиан Эриксен покинул "Тоттенхэм"

Кристиан Эриксен "Интер" официально завершил приобретение полузащитника "Кристиана Эриксена у "Тоттенхэма". Сделка оценивается в 20 миллионов евро (16.8 млн. фунтов).

Эриксен выступал за "шпор" после своего перехода из "Аякса" в 2013 году. За это время Кристиан заработал репутацию одного из лучших игроков Премьер-Лиги.

Однако с "Тоттенхэмом" Эриксен так и не выиграл никаких трофеев, а вдобавок получал скромные — даже по меркам своей команды — 80 тыс. фунтов в неделю.

Все эти факторы надоумили Эриксена на уход из "Тоттенхэма". Кристиан изъявил желание отправиться в один из европейских топ-клубов еще прошлым летом, но тогда не смог привлечь к себе достаточного интереса.

Стараясь оставаться профессионалом, но лишившись должной мотивации, 27-летний датчанин неудачно провел первую половину этого сезона. Грядущим летом Эриксен мог бы стать свободным агентом, но решил поскорее закончить свои мучения и перейти в "Интер" уже сейчас.

В Милане Эриксен, сыгравший 225 матчей за "шпор", будет сможет получать до 320 тыс. фунтов в неделю, включая бонусы. Контракт Кристиана с клубом Серии А рассчитан до июня 2024.


Метки Интер, Тоттенхэм, трансферы, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 28.01.2020 16:20

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. liverpool888 28.01.2020 17:48 # liverpool888
    Вина Леви.
    Вместо того чтобы думать о том, что игроки готовы за гроши играть за идеи Почетино нужно было предлагать ему контракт на улучшенных условиях ещё в момент 2,5+ лет по контракту, та же самая ситуация и контрактами Тоби и Яна - Леви пожадничал им на контракты.
    А в Эриксене не сомневаюсь, великолепный исполнитель, являюсь ценителем его таланта, крутое усиление для Интера. очень надеюсь, что у Конте в ближайшие пару лет получится свергнуть Ювентус.

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  2. lfcmikki14 28.01.2020 17:46 # lfcmikki14
    https://vk.com/video-54392385_4562415з17

    ПРИНЦ!

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  3. slash-lfc 28.01.2020 17:43 # slash-lfc
    Каким же топарем был Паписс Демба Сиссе

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  4. lfcmikki14 28.01.2020 17:41 # lfcmikki14
    Жаль конечно, что Кавани в Тоттенхэме не будет, было бы шикарно иметь два пушечных форварда, в ЛЧ точно бы пригодился.

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  5. mcferson 28.01.2020 17:39 # mcferson
    Сменил одну помойку на другую

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  6. lfcmikki14 28.01.2020 17:26 # lfcmikki14
    Выкупили Ло Чельсо, Бергвейна с Пентека вот вот оформим, плюс Жедсона Фернандеша забрали, хотя к последнему большие вопросы, будем смотреть.. Но всё таки Эриксен не заменим, очень редкий талант.

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  7. contrario 28.01.2020 17:25 # contrario
    Алькантра
    Фабрегас
    Кросс
    Бэйл
    Кристина
    Эриксен
    Стротман

    в 2013-м когда Вудворд пришёл влажные фантазии скама были такие.

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  8. ry-l 28.01.2020 17:24 # ry-l
    Стоит признать, подгорает от "трансферной кампании" Челси.

    Там Гг вообще без цз остались, смотрю. Было бы акуенно слить им Кристенсена в обмен на Мартинелли/Обаму. А себе на освободившийся слот ЦЗ взять Аке из Борнмута за 40 лямов.

    Но Марина же, плять, вообще не суетится. Жопа.

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  9. easports 28.01.2020 17:22 # easports
    че за казах с ним на фото

    (ответить)

  10. ry-l 28.01.2020 17:16 # ry-l
    "Челси" сделал официальное предложение о покупке Госенса

    Лондонский "Челси" по сообщениям Express, сделал официальное предложение "Аталанте" о покупке защитника Робина Госенса.

    По данным источника, левый защитник "Аталанта" является востребованным на рынке трансферов, однако он только недавно узнал об интересе "Челси" и провел переговоры с "Шальке".

    Сообщается, что его будущее решиться в ближайшие 48 часов, а "Челси" готов заплатить за его трансфер 20 миллионов фунтов.

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  11. jirrort 28.01.2020 17:15 # jirrort
    Ипанутые азиаты.А потом люди думают,откуда берутся всякие коронавирусы

    https://m.youtube.com/watch?v=GW5eZ2dEPhI

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  12. lfcmikki14 28.01.2020 17:10 # lfcmikki14
    ЛЕГЕНДА! ИСТОРИЯ! ПРИНЦ!

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  13. wilegend 28.01.2020 17:02 # wilegend
    го кто в пубг лайт

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  14. gavriil 28.01.2020 16:56 # gavriil
    Во сколько закрытие зимнего ТО?

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  15. chebrec 28.01.2020 16:55 # chebrec
    Мимино тоже забрали с ериксеном

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  16. melwood-lfc 28.01.2020 16:50 # melwood-lfc
    сука
    роял-арсенал забанили
    самый мой топовый фейк

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  17. xah 28.01.2020 16:48 # xah
    Хорошую зарплату урвал

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  18. chr1s8rown 28.01.2020 16:45 # chr1s8rown
    лучше б в лфк переходил. лч и апл были б в кармане.

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  19. lfc-krr 28.01.2020 16:43 # lfc-krr
    Цитата из "Залечь на дно в Брюгге", как нельзя лучше описывает его карьеру

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  20. mancunia-planet 28.01.2020 16:41 # mancunia-planet
    Нихера сё у него зп

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