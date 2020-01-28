Кристиан Эриксен покинул "Тоттенхэм"

"Интер" официально завершил приобретение полузащитника "Кристиана Эриксена у "Тоттенхэма". Сделка оценивается в 20 миллионов евро (16.8 млн. фунтов).

Эриксен выступал за "шпор" после своего перехода из "Аякса" в 2013 году. За это время Кристиан заработал репутацию одного из лучших игроков Премьер-Лиги.



Однако с "Тоттенхэмом" Эриксен так и не выиграл никаких трофеев, а вдобавок получал скромные — даже по меркам своей команды — 80 тыс. фунтов в неделю.



Все эти факторы надоумили Эриксена на уход из "Тоттенхэма". Кристиан изъявил желание отправиться в один из европейских топ-клубов еще прошлым летом, но тогда не смог привлечь к себе достаточного интереса.



Стараясь оставаться профессионалом, но лишившись должной мотивации, 27-летний датчанин неудачно провел первую половину этого сезона. Грядущим летом Эриксен мог бы стать свободным агентом, но решил поскорее закончить свои мучения и перейти в "Интер" уже сейчас.



В Милане Эриксен, сыгравший 225 матчей за "шпор", будет сможет получать до 320 тыс. фунтов в неделю, включая бонусы. Контракт Кристиана с клубом Серии А рассчитан до июня 2024.