Гвардиола: "Я не пытался обидеть фанатов "Сити"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не пытался обидеть фанатов своего клуба, когда жаловался на низкую посещаемость "Этихад".

Напомним, Гвардиола навлек на себя гнев фанатов "Сити", когда пожаловался, что за победой 4:0 над "Фулхэмом" в Кубке Англии с трибун 55-тысячного "Этихад" наблюдали только 39,223 зрителя.



В преддверии ответной встречи с "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии Гвардиоле пришлось объясниться за свои слова. Каталонец уверяет, что он осознает финансовые реалии своих болельщиков.



"В первую очередь хочу сказать, что я, конечно, все понимаю. У меня никогда не было намерения обидеть их. Они (фанаты) являются частью нас".



"С момента своего прихода и до последнего дня я хочу сражать и играть как можно лучше, а также видеть "Этихад" полным во время каждого матча".



"Играть хорошо — это в наших руках. Мы должны соблазнять их, чтобы они приходили на стадион. Мы делаем свою работу не ради титулов, а ради того, чтобы приезжать на "Этихад", видеть его полным и видеть людей, которые получают удовольствие от игры".



"Конечно, я понимаю это. Людям было сложно посетить последний матч. Не обязательно объяснять мне это, потому что я сам проходил через подобное, когда был мальчиком и жил с мамой и папой. Я точно знаю, что случилось".



"Когда я пришел сюда, я узнал, насколько важны здесь лига и кубок — важнее, чем Лига Чемпионов. Моей ошибкой было думать, что в воскресенье стадион будет полон. Конечно, люди могут сами решать, как им смотреть матч".



"Я постараюсь сделать это снова — подстегнуть их, чтобы они были с нами каждый матч. И мы должны сделать что-нибудь для своих людей. Приятно, когда они позади нас. Я знаю, что им бывает непросто, и поэтому я всегда благодарен им за поддержку", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.