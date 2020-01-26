"Манчестер Сити" разгромил "Фулхэм" в Кубке Англии

"Манчестер Сити" преодолел 4-й раунд Кубка Англии, разгромив "Фулхэм" со счетом 4:0.

Матч на "Этихад" начался ужасно для гостей. Тим Рим нарушил правила в своей штрафной на Габриэле Жезусе, за что получил красную карточку. В ворота "дачников" был назначен пенальти, который уверенно реализовал Илкай Гюндоган — 1:0.



Второй гол "Сити" не заставил себя ждать. Получив мяч на подступах к штрафной площади, Бернарду Силва принялся семенить на клочке поля, но все же нашел возможность нанести хороший удар — 2:0.



В дальнейшем "горожане" уверенно контролировали игру, но совершенно не напрягались и не торопились. Команда Хосепа Гвардиолы по-прежнему создавала моменты, однако ими не пользовалась — например, на 59-й минуте вышедший на замену Рахим Стерлинг пробил в крестовину.



Для приличия хозяева все же оживились в концовке и порадовали своих фанатов еще парой голов. Сперва Жезус, чудом избежав офсайда, на дальней штанге замкнул навесную передачу Жоау Канселу — 3:0. А затем все тот же Габриэль головой добил мяч в ворота после отраженного голкипером удара Фила Фодена — 4:0.



Раннее удаление ключевого игрока "Фулхэма" значительно упростило жизнь "Сити", который провел матч в тренировочном режиме и одержал убедительную победу. "Дачники" тоже могут найти позитив в этом результате — теперь они могут сосредоточиться на борьбе за выход в Премьер-Лигу.



"Манчестер Сити" — "Фулхэм" — 4:0 (2:0)



Голы: Гюндоган 8 (пен), Бернарду Силва 19, Жеус 72, 75.



"Манчестер Сити": Браво, Канселу, Гарсия, Отаменди (Стоунс 74), Анхелиньо, Гюндоган (Родри 75), Давид Сильва, Фоден, Бернарду Силва, Махрез (Стерлинг 53), Жезус.



"Фулхэм": Родак, Кристи, Брайан, Гектор, Конголо (Джаспер 83), Рим, Сессеньон, Онома, Йохансен, Кавалейру (Кэрни 67), Рид (Одои 78).



Предупреждение: Брайан.



Удаление: Рим 6.