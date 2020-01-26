"Манчестер Сити" разгромил "Фулхэм" в Кубке Англии

Габриэль Жезус "Манчестер Сити" преодолел 4-й раунд Кубка Англии, разгромив "Фулхэм" со счетом 4:0.

Матч на "Этихад" начался ужасно для гостей. Тим Рим нарушил правила в своей штрафной на Габриэле Жезусе, за что получил красную карточку. В ворота "дачников" был назначен пенальти, который уверенно реализовал Илкай Гюндоган — 1:0.

Второй гол "Сити" не заставил себя ждать. Получив мяч на подступах к штрафной площади, Бернарду Силва принялся семенить на клочке поля, но все же нашел возможность нанести хороший удар — 2:0.

В дальнейшем "горожане" уверенно контролировали игру, но совершенно не напрягались и не торопились. Команда Хосепа Гвардиолы по-прежнему создавала моменты, однако ими не пользовалась — например, на 59-й минуте вышедший на замену Рахим Стерлинг пробил в крестовину.

Для приличия хозяева все же оживились в концовке и порадовали своих фанатов еще парой голов. Сперва Жезус, чудом избежав офсайда, на дальней штанге замкнул навесную передачу Жоау Канселу — 3:0. А затем все тот же Габриэль головой добил мяч в ворота после отраженного голкипером удара Фила Фодена — 4:0.

Раннее удаление ключевого игрока "Фулхэма" значительно упростило жизнь "Сити", который провел матч в тренировочном режиме и одержал убедительную победу. "Дачники" тоже могут найти позитив в этом результате — теперь они могут сосредоточиться на борьбе за выход в Премьер-Лигу.

"Манчестер Сити" — "Фулхэм" — 4:0 (2:0)

Голы: Гюндоган 8 (пен), Бернарду Силва 19, Жеус 72, 75.

"Манчестер Сити": Браво, Канселу, Гарсия, Отаменди (Стоунс 74), Анхелиньо, Гюндоган (Родри 75), Давид Сильва, Фоден, Бернарду Силва, Махрез (Стерлинг 53), Жезус.

"Фулхэм": Родак, Кристи, Брайан, Гектор, Конголо (Джаспер 83), Рим, Сессеньон, Онома, Йохансен, Кавалейру (Кэрни 67), Рид (Одои 78).

Предупреждение: Брайан.

Удаление: Рим 6.


Метки Кубок Англии, Манчестер Сити, обзор матча, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 26.01.2020 18:00

Количество просмотров Просмотров: 635

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Последние комментарии:




  1. progressive 26.01.2020 18:29 # progressive
    «Горбатый ублюдок, ты много говорил о «Юве», а потом снял штаны!»

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  2. skychnie-oboi 26.01.2020 18:25 # skychnie-oboi
    МЮ нашел свою лигу.

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  3. k-pop 26.01.2020 18:23 # k-pop
    Ебать там поле у транмира ахахах чемпионат Тоджикистона нахуй

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  4. k-pop 26.01.2020 18:21 # k-pop
    Че там Оле основу выпустил? Он выпускал Рэша против карлайлов всяких, и как итог знаем резалт муаахаха

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  5. progressive 26.01.2020 18:19 # progressive
    Какой же Олег всё-таки ТОП!

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  6. lubov 26.01.2020 18:18 # lubov
    А кто такая Юлька? Тут есть девочки?

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  7. van-der-slav 26.01.2020 18:17 # van-der-slav
    вот это топарик лингард. вот это класс, предлагаю отдать его бесплатно транмеру

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  8. slash-lfc 26.01.2020 18:16 # slash-lfc
    Если уж и Лингард забил, то Транмир полная хуита!

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  9. progressive 26.01.2020 18:14 # progressive
    Чёт как-то на изи.

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  10. pepguardiola 26.01.2020 18:12 # pepguardiola
    КОРОЛИ!!!

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  11. van-der-slav 26.01.2020 18:11 # van-der-slav
    а не, это говно с рикошета. говнарь

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  12. van-der-slav 26.01.2020 18:10 # van-der-slav
    гол за 80 миллионов, ТОПАРЬ, КАПИТАН

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  13. ian 26.01.2020 18:10 # ian
    Очень переживал за Сити, по недоразумению им в соперники достался знакомый всем клуб, это вам не Юлиана по городу гонять.

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  14. van-der-slav 26.01.2020 18:08 # van-der-slav
    "удел слабых оправдываться качеством газона"
    тренер одной из худших команд лиги 1 троллит венгера

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  15. kingoflondon 26.01.2020 18:06 # kingoflondon
    ноулайферы

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  16. slash-lfc 26.01.2020 18:06 # slash-lfc
    Теперь бензоколонка ждёт жеребьёвку, где ей выпадет очередной домашний матч против клуба Лиги 1.

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  17. progressive 26.01.2020 18:06 # progressive
    К середине первого тайма, цвет игровой формы, у всех будет одинаков. КЕК

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  18. griezmann 26.01.2020 18:01 # griezmann
    КОРОЛИ!!!

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  19. skychnie-oboi 26.01.2020 18:00 # skychnie-oboi
    ROROLI!

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