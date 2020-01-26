"Манчестер Сити" разгромил "Фулхэм" в Кубке Англии
"Манчестер Сити" преодолел 4-й раунд Кубка Англии, разгромив "Фулхэм" со счетом 4:0.
Матч на "Этихад" начался ужасно для гостей. Тим Рим нарушил правила в своей штрафной на Габриэле Жезусе, за что получил красную карточку. В ворота "дачников" был назначен пенальти, который уверенно реализовал Илкай Гюндоган — 1:0.
Второй гол "Сити" не заставил себя ждать. Получив мяч на подступах к штрафной площади, Бернарду Силва принялся семенить на клочке поля, но все же нашел возможность нанести хороший удар — 2:0.
В дальнейшем "горожане" уверенно контролировали игру, но совершенно не напрягались и не торопились. Команда Хосепа Гвардиолы по-прежнему создавала моменты, однако ими не пользовалась — например, на 59-й минуте вышедший на замену Рахим Стерлинг пробил в крестовину.
Для приличия хозяева все же оживились в концовке и порадовали своих фанатов еще парой голов. Сперва Жезус, чудом избежав офсайда, на дальней штанге замкнул навесную передачу Жоау Канселу — 3:0. А затем все тот же Габриэль головой добил мяч в ворота после отраженного голкипером удара Фила Фодена — 4:0.
Раннее удаление ключевого игрока "Фулхэма" значительно упростило жизнь "Сити", который провел матч в тренировочном режиме и одержал убедительную победу. "Дачники" тоже могут найти позитив в этом результате — теперь они могут сосредоточиться на борьбе за выход в Премьер-Лигу.
"Манчестер Сити" — "Фулхэм" — 4:0 (2:0)
Голы: Гюндоган 8 (пен), Бернарду Силва 19, Жеус 72, 75.
"Манчестер Сити": Браво, Канселу, Гарсия, Отаменди (Стоунс 74), Анхелиньо, Гюндоган (Родри 75), Давид Сильва, Фоден, Бернарду Силва, Махрез (Стерлинг 53), Жезус.
"Фулхэм": Родак, Кристи, Брайан, Гектор, Конголо (Джаспер 83), Рим, Сессеньон, Онома, Йохансен, Кавалейру (Кэрни 67), Рид (Одои 78).
Предупреждение: Брайан.
Удаление: Рим 6.
26.01.2020 18:00
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Последние комментарии:
«Горбатый ублюдок, ты много говорил о «Юве», а потом снял штаны!»
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МЮ нашел свою лигу.
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Ебать там поле у транмира ахахах чемпионат Тоджикистона нахуй
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Че там Оле основу выпустил? Он выпускал Рэша против карлайлов всяких, и как итог знаем резалт муаахаха
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Какой же Олег всё-таки ТОП!
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А кто такая Юлька? Тут есть девочки?
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вот это топарик лингард. вот это класс, предлагаю отдать его бесплатно транмеру
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Если уж и Лингард забил, то Транмир полная хуита!
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Чёт как-то на изи.
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КОРОЛИ!!!
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а не, это говно с рикошета. говнарь
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гол за 80 миллионов, ТОПАРЬ, КАПИТАН
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Очень переживал за Сити, по недоразумению им в соперники достался знакомый всем клуб, это вам не Юлиана по городу гонять.
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"удел слабых оправдываться качеством газона"
тренер одной из худших команд лиги 1 троллит венгера
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ноулайферы
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Теперь бензоколонка ждёт жеребьёвку, где ей выпадет очередной домашний матч против клуба Лиги 1.
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К середине первого тайма, цвет игровой формы, у всех будет одинаков. КЕК
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КОРОЛИ!!!
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ROROLI!
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