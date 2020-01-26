"Тоттенхэм" близок к покупке Стивена Бергвейна

"Тоттенхэм" близок к покупке вингера ПСВ и сборной Голландии Стивена Бергвейна за 30 миллионов фунтов.

22-летний Бергвейн неожиданно не попал в заявку ПСВ на матч против "Твенте" этим вечером после того, как "шпоры" выдвинули свое предложение о покупке Стивена.



Daily Mirror, ссылаясь на свои источники в Голландии, ожидает, что Бергвейн присоединится к лондонскому клубу в ближайшие 48 часов.



На прошлой неделе главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо со своим президентом Даниэлем Леви провели встречу с представителями Бергвейна, поэтому выдвинутое "шпорами" предложение не стало сюрпризом для Стивена.



Бергвейн привлекателен для Моуриньо тем, что может играть по всему фронту атаки. В этом сезоне Стивен забил шесть голов за клуб из Эйндховена, а за весь прошлый — 15.



Сообщается, что в услугах Бергвейна также был заинтересован "Лестер", однако теперь должно случиться нечто неожиданное, чтобы переход Стивена в "Тоттенхэм" сорвался.