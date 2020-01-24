Бербатов: "Игроки выберут МЮ в последнюю очередь"

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов признал, что "красные дьяволы" имеют наименьшую привлекательность для игроков среди топ-клубов.

За неделю до закрытия зимнего трансферного окна "Юнайтед" до сих пор не совершил никаких приобретений, хотя и располагает свободными средствами.



По мнению Бербатова, "дьяволы" просто лишились своей прежней привлекательности для потенциальных новичков, однако Димитар опасается, что дно еще не достигнуто.



"Я по-прежнему считаю Оле правильным человеком, чтобы остановить этот спад, но сейчас им нужно проделать работу на трансферном рынке и купить ряд игроков".



"Вопрос в том, кого они смогут взять и подписать, и захотят ли игроки вообще переходить на "Олд Траффорд".



"Печальная вещь в том, что сейчас "Юнайтед" нужно очень постараться, чтобы убедить игроков перейти к ним".



"В прошлом тебе было достаточно произнести "Манчестер Юнайтед", и игрок уже спрашивал, где ему поставить свою подпись".



"Если вы опросите группу игроков сейчас, предложив им выбрать между "Манчестер Юнайтед" и другими большими командами, то "Юнайтед", наверное, будет последней командой, куда они захотят перейти. Это очень удручает и показывает глубину их спада".



"Кто бы ни был ответственным в клубе за приглашение игроков, ему нужно ездить и изо всех сил уговаривать игроков перейти. Если этот спад продолжится, будет только хуже", — цитирует Бербатова Daily Mail.