Бербатов: "Игроки выберут МЮ в последнюю очередь"

Димитар Бербатов Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов признал, что "красные дьяволы" имеют наименьшую привлекательность для игроков среди топ-клубов.

За неделю до закрытия зимнего трансферного окна "Юнайтед" до сих пор не совершил никаких приобретений, хотя и располагает свободными средствами.

По мнению Бербатова, "дьяволы" просто лишились своей прежней привлекательности для потенциальных новичков, однако Димитар опасается, что дно еще не достигнуто.

"Я по-прежнему считаю Оле правильным человеком, чтобы остановить этот спад, но сейчас им нужно проделать работу на трансферном рынке и купить ряд игроков".

"Вопрос в том, кого они смогут взять и подписать, и захотят ли игроки вообще переходить на "Олд Траффорд".

"Печальная вещь в том, что сейчас "Юнайтед" нужно очень постараться, чтобы убедить игроков перейти к ним".

"В прошлом тебе было достаточно произнести "Манчестер Юнайтед", и игрок уже спрашивал, где ему поставить свою подпись".

"Если вы опросите группу игроков сейчас, предложив им выбрать между "Манчестер Юнайтед" и другими большими командами, то "Юнайтед", наверное, будет последней командой, куда они захотят перейти. Это очень удручает и показывает глубину их спада".

"Кто бы ни был ответственным в клубе за приглашение игроков, ему нужно ездить и изо всех сил уговаривать игроков перейти. Если этот спад продолжится, будет только хуже", — цитирует Бербатова Daily Mail.


Метки Бербатов, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 24.01.2020 23:00

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Последние комментарии:




  1. fc-oil 24.01.2020 23:16 # fc-oil
    Истину глаголет. Особенно когда бывшие игроки и прочие эксперты с лихендами ссут на свой же бывший клуб)

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  2. clear-headed-77 24.01.2020 23:10 # clear-headed-77
    Ключевые слова:...дно ещё не достигнуто.

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  3. frisby 24.01.2020 23:07 # frisby
    памойка просто вернулась на своё законное место. под грёбаный насест.

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  4. mancunia-planet 24.01.2020 23:03 # mancunia-planet
    Димон, крассава!

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