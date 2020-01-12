Ван де Бек отверг интерес "Юнайтед"

Донни Ван ден Бек Полузащитник "Аякса" Донни Ван де Бек отверг интерес "Манчестер Юнайтед", решив остаться в Амстердаме до конца сезона.

Ранее в январе стало известно, что Ван де Бек является одной из целей главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера по укреплению центра поля. Однако Донни сам решил, что задержится в "Аяксе".

"Это не то, что я могу или хочу в данный момент. Я говорил это прежде и скажу еще раз: я останусь в "Аяксе" на этот сезон. И, возможно, на следующий сезон тоже".

"Эти слухи насчет "Реала" или "Манчестер Юнайтед" являются хорошим признаком, но сейчас это неважно. Я говорил, что останусь в "Аяксе", и я на 100 процентов сдержу слово", — сообщил Ван де Бек FOX Sports.

Тем временем, издание Daily Mirror в эксклюзивном материале сообщает, что "Юнайтед" слишком поздно обратился насчет Ван де Бека, и агент 22-летнего голландца уже "на 80 процентов" договорился о переход в "Реал" по окончании сезона за 46.8 млн. фунтов.


Метки Аякс, Ван де Бек, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 12.01.2020 08:00

Количество просмотров Просмотров: 474

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Последние комментарии:




  1. pistolero-lfc 12.01.2020 08:57 # pistolero-lfc
    Юнайтед совсем уже совесть потеряли

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  2. scauzer11 12.01.2020 08:17 # scauzer11
    шарит парнишка, что них.я путнего ближайшие годы в мю не светит никому))

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  3. dom1no 12.01.2020 08:01 # dom1no
    Да Что-же ты будешь делать

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