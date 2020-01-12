Ван де Бек отверг интерес "Юнайтед"

Полузащитник "Аякса" Донни Ван де Бек отверг интерес "Манчестер Юнайтед", решив остаться в Амстердаме до конца сезона.

Ранее в январе стало известно, что Ван де Бек является одной из целей главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера по укреплению центра поля. Однако Донни сам решил, что задержится в "Аяксе".



"Это не то, что я могу или хочу в данный момент. Я говорил это прежде и скажу еще раз: я останусь в "Аяксе" на этот сезон. И, возможно, на следующий сезон тоже".



"Эти слухи насчет "Реала" или "Манчестер Юнайтед" являются хорошим признаком, но сейчас это неважно. Я говорил, что останусь в "Аяксе", и я на 100 процентов сдержу слово", — сообщил Ван де Бек FOX Sports.



Тем временем, издание Daily Mirror в эксклюзивном материале сообщает, что "Юнайтед" слишком поздно обратился насчет Ван де Бека, и агент 22-летнего голландца уже "на 80 процентов" договорился о переход в "Реал" по окончании сезона за 46.8 млн. фунтов.