Yokohama перестанет быть титульным спонсором "Челси"

Челси Со следующего сезона компания Yokohama уже не будет титульным спонсором "Челси", но не прекратит сотрудничество с "синими".

Логотип компании Yokohama красуется на футболках "Челси" с 2015 года, однако этот спонсорский контракт стоимостью 40 миллионов фунтов не будет продлен, о чем сегодня было объявлено официально.

Как сообщает Daily Mail, "синие" надеются обрести более щедрого титульного спонсора, который сможет платить клубу на уровне "Манчестер Юнайтед" — 53 млн. фунтов в год от Chevrolet.

Вместе с тем Yokohama не прекратит сотрудничество с "Челси" и останется официальным шинным партнером лондонского клуба.


Метки Yokohama Rubber, спонсоры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.01.2020 12:40

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  1. blackdreamer 24.01.2020 13:07 # blackdreamer
    спонсором будет гей клуб
    золотая урина

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  2. meshuggah 24.01.2020 12:54 # meshuggah
    изе лузерку обосали))

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  3. j-silver 24.01.2020 12:52 # j-silver
    бизнес кар
    где покупки 6леат??
    #лемпардаут

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  4. scauzer11 24.01.2020 12:44 # scauzer11
    Казахтелеком будет спонсором Почтилси))

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