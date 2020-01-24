Yokohama перестанет быть титульным спонсором "Челси"
Со следующего сезона компания Yokohama уже не будет титульным спонсором "Челси", но не прекратит сотрудничество с "синими".
Логотип компании Yokohama красуется на футболках "Челси" с 2015 года, однако этот спонсорский контракт стоимостью 40 миллионов фунтов не будет продлен, о чем сегодня было объявлено официально.
Как сообщает Daily Mail, "синие" надеются обрести более щедрого титульного спонсора, который сможет платить клубу на уровне "Манчестер Юнайтед" — 53 млн. фунтов в год от Chevrolet.
Вместе с тем Yokohama не прекратит сотрудничество с "Челси" и останется официальным шинным партнером лондонского клуба.
24.01.2020 12:40
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Последние комментарии:
спонсором будет гей клуб
золотая урина
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изе лузерку обосали))
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бизнес кар
где покупки 6леат??
#лемпардаут
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Казахтелеком будет спонсором Почтилси))
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