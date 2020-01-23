"Ньюкасл" близок к аренде Валентино Лазаро

"Ньюкасл" близок к сделке по аренде полузащитника "Интера" и сборной Австрии Валентино Лазаро.

По информации Sky Sports, два клуба уже договорились между собой, и сегодня Лазаро пребывает в Англию, чтобы на следующий день пройти медицинское обследование.



Также "сороки" получат право выкупа 23-летнего австрийца анголо-греческого происхождения в конце сезона за заранее оговоренную сумму — 20 миллионов фунтов.



Лазаро прибыл в "Интер" лишь прошлым летом из "Герты", но в этом сезоне сыграл только 11 матчей за команду Антонио Конте.



Если не случится чего-то неожиданного Валентино станет вторым новичком команды Стив Брюса в это окно после полузащитника Набиля Бенталеба, арендованного у "Шальке-04".



