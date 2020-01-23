Мбаппе назвал "Ливерпуль" в числе фаворитов Лиги Чемпионов

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе назвал "Ливерпуль" одним из четырех фаворитов на победу в Лиге Чемпионов.

В истории Лиги Чемпионов очень немногим командам удавалось защитить звание победителей турнира, вдобавок вполне очевидно, что приоритет "Ливерпуля" на этот сезон — титул Премьер-Лиги.



Однако Мбаппе ожидает, что "красные" постараются выиграть Лигу Чемпионов второй год подряд. Свою же команду Килиан не причисляет к числу фаворитов.



"У "Ювентуса" сильная команда, и они демонстрировали это в Лиге Чемпионов на протяжении последних лет. В лице Криштиану Роналду они обладают игроком, который может помочь вам выиграть большие награды".



"Так что в этом сезоне "Ювентус" находится в числе фаворитов, вместе с привычными претендентами: "Реалом", "Барселоной" и "Ливерпулем", — сообщил Мбаппе Gazzetta dello Sport.