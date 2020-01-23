Мбаппе назвал "Ливерпуль" в числе фаворитов Лиги Чемпионов

Килиан Мбаппе и Юрген Клопп Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе назвал "Ливерпуль" одним из четырех фаворитов на победу в Лиге Чемпионов.

В истории Лиги Чемпионов очень немногим командам удавалось защитить звание победителей турнира, вдобавок вполне очевидно, что приоритет "Ливерпуля" на этот сезон — титул Премьер-Лиги.

Однако Мбаппе ожидает, что "красные" постараются выиграть Лигу Чемпионов второй год подряд. Свою же команду Килиан не причисляет к числу фаворитов.

"У "Ювентуса" сильная команда, и они демонстрировали это в Лиге Чемпионов на протяжении последних лет. В лице Криштиану Роналду они обладают игроком, который может помочь вам выиграть большие награды".

"Так что в этом сезоне "Ювентус" находится в числе фаворитов, вместе с привычными претендентами: "Реалом", "Барселоной" и "Ливерпулем", — сообщил Мбаппе Gazzetta dello Sport.


Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов, Мбаппе, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2020 12:00

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  1. girasimus 23.01.2020 12:15 # girasimus
    Ливерпуль, Барселона, Бавария, а так же МС, последние хоть и не знают вкус финалов, но вполне заслуживают, вл всяком случае намного предпочтительнее того же Юве.

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  2. spart19an 23.01.2020 12:14 # spart19an
    все лимонит нигга

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  3. mancunia-planet 23.01.2020 12:11 # mancunia-planet
    ПСЖ типа не среди фаворитов

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  4. ezh28 23.01.2020 12:07 # ezh28
    Подлизывается

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