Клопп отметил прогресс Хендерсона

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил прогресс капитана Джордана Хендерсона за время своей работы в клубе.

В этом сезоне Хендерсон играет определяющую роль в стремительном движении "красных" к первому в своей истории титулу Премьер-Лиги. 29-летний полузащитник по праву считается лидером и ключевым элементом команды Клоппа.



По словам Юргена, у него никогда не было сомнений насчет уровня Джордана. Однако с годами Хендерсон значительно прибавил в уверенности в себе, и завоевание трофея Лиги Чемпионов в прошлом сезоне ему очень в этом помогло.



"Изменилось его самовосприятие. А природным мастерством он обладал всегда. До своего прихода сюда я знал Хендо как полузащитника, действующего от штрафной до штрафной и способного делать разницу".



"Если вернуться на четыре с половиной года назад, когда я пришел, то был первый год для Хендо в качестве капитана после Стивена Джеррарда. Как я всегда говорил, это самая неблагодарная работа в мире. Людям, возможно, требовалось привыкнуть к тому, что носить повязку теперь будет не Стивен Джеррард. Его игру не оценивали по достоинству".



"Однако за мое время здесь Хендо сыграл 90 процентов матчей, в которых был доступен, если не больше, и на то есть веские причины. Ему было 25 лет, когда я пришел, и это лучший возраст, чтобы прогрессировать и делать следующие шаги".



"Ты привыкаешь ко многим вещам вокруг себя и затем можешь по-настоящему сосредоточиться на своей игре, своем развитии и своем вкладе в игру команду. Это то, что произошло. Теперь он спокойнее в определенных ситуациях. Его самовосприятие и уверенность в себе выросли относительно и без того достойного уровня".



"Победа в Лиге Чемпионов определенно помогла этому. Никто не может отнять этого у него. У меня была похожая ситуация с Себастьяном Келем в Дортмунде. Он стал единственным капитаном в истории клуба, поднявшим трофей Бундеслиги и кубок, потому что мы сделали дубль. Это останется навсегда, и это круто", — цитирует Клоппа The Guardian.