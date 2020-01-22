"Челси" не хочет переплачивать за Кавани
"Челси" пока не удается договориться с ПСЖ насчет компенсации за нападающего Эдинсона Кавани.
Удручающая реализация моментов в этом сезоне заставила "синих" обратиться на трансферный рынок в поисках забивного нападающего. Травма Тэмми Абрахэма только подстегивает их в этом начинании.
Внимание клуба со "Стэмфорд Бридж" привлек Кавани, чей контракт с ПСЖ истекает в конце сезона. Сам Эдинсон настроен покинуть Париж уже в этом месяце и даже подал прошение о трансфере.
Кавани, которому в следующем месяце исполнится 33, получает в Париже 360 тысяч фунтов в неделю. Как сообщает The Telegraph, "Челси" готов взять на себя такое обременение, но в оценке стоимости уругвайца два клуба далеки от компромисса.
В данный момент ПСЖ оценивает Кавани в 15 миллионов евро (12.6 млн. фунтов), тогда как "синие" считают такую цену завышенной с учетом возраста и зарплаты игрока, а также оставшегося срока по контракту.
"Челси" готов заплатить за Кавани только 5 млн. фунтов, поэтому ПСЖ взял паузу и ждет, с каким предложением вернется "Атлетико", который является наиболее предпочтительным вариантом для самого Эдинсона.
22.01.2020 19:00
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Последние комментарии:
михуйло такой михуйло, какие 15? они все 30 требуют, что сука в два раза больше так то, и то что челси готовы заплатить всего лишь 5 тоже дичь, норм как всегда либо фоткой либо заголовком либо содержанием пытается собрать миша
да и не понимаю почему по ЗП не удается скинуть, понимаю эриксен которому 28, но не 33 летнему челу же давать 360к, у челси максимум 290 и то у канте и больше ни у кого нет и близко, все в районе 200к
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Типикал пенсы. Зато купили самого дырявого голкипера в мире за 80
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Топ трансферы - это 33 летний лавочник пэ сэ гэ ,Лаол
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Сук, самый предпочтительный вариант для Кавани - это МЮ или Челси. Именно поэтому он подал прошение о трансфере.
Не понятно только зачем Грановская экономит деньги Роману, у котого по официальным данным в начале 2020 года — $16,8 млрд.
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Тогда как "синие" считают такую цену завышенной с учетом возраста и зарплаты игрока, а также оставшегося срока по контракту.
Источник: http://fapl.ru/posts/76191/
А за Жиру требовать 7+бонусу это норм да? Пенсы такие пенсы.
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Цена трансфера не проблема, а вот личный контракт и возраст,да.
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Тратят на увольнение тренеришек по 20 лямов, а купить неплохого напа за 15 не могут в эпоху, когда за всяких Феликсов 100+ дают.
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