"Челси" не хочет переплачивать за Кавани

Эдинсон Кавани "Челси" пока не удается договориться с ПСЖ насчет компенсации за нападающего Эдинсона Кавани.

Удручающая реализация моментов в этом сезоне заставила "синих" обратиться на трансферный рынок в поисках забивного нападающего. Травма Тэмми Абрахэма только подстегивает их в этом начинании.

Внимание клуба со "Стэмфорд Бридж" привлек Кавани, чей контракт с ПСЖ истекает в конце сезона. Сам Эдинсон настроен покинуть Париж уже в этом месяце и даже подал прошение о трансфере.

Кавани, которому в следующем месяце исполнится 33, получает в Париже 360 тысяч фунтов в неделю. Как сообщает The Telegraph, "Челси" готов взять на себя такое обременение, но в оценке стоимости уругвайца два клуба далеки от компромисса.

В данный момент ПСЖ оценивает Кавани в 15 миллионов евро (12.6 млн. фунтов), тогда как "синие" считают такую цену завышенной с учетом возраста и зарплаты игрока, а также оставшегося срока по контракту.

"Челси" готов заплатить за Кавани только 5 млн. фунтов, поэтому ПСЖ взял паузу и ждет, с каким предложением вернется "Атлетико", который является наиболее предпочтительным вариантом для самого Эдинсона.


Метки Кавани, ПСЖ, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.01.2020 19:00

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  1. godlike 22.01.2020 20:00 # godlike
    михуйло такой михуйло, какие 15? они все 30 требуют, что сука в два раза больше так то, и то что челси готовы заплатить всего лишь 5 тоже дичь, норм как всегда либо фоткой либо заголовком либо содержанием пытается собрать миша

    да и не понимаю почему по ЗП не удается скинуть, понимаю эриксен которому 28, но не 33 летнему челу же давать 360к, у челси максимум 290 и то у канте и больше ни у кого нет и близко, все в районе 200к

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  2. fc-oil 22.01.2020 19:46 # fc-oil
    Типикал пенсы. Зато купили самого дырявого голкипера в мире за 80

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  3. rap-woiska 22.01.2020 19:18 # rap-woiska
    Топ трансферы - это 33 летний лавочник пэ сэ гэ ,Лаол

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  4. sellman 22.01.2020 19:13 # sellman
    Сук, самый предпочтительный вариант для Кавани - это МЮ или Челси. Именно поэтому он подал прошение о трансфере.

    Не понятно только зачем Грановская экономит деньги Роману, у котого по официальным данным в начале 2020 года — $16,8 млрд.

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  5. gerrard08 22.01.2020 19:07 # gerrard08
    Тогда как "синие" считают такую цену завышенной с учетом возраста и зарплаты игрока, а также оставшегося срока по контракту.

    Источник: http://fapl.ru/posts/76191/

    А за Жиру требовать 7+бонусу это норм да? Пенсы такие пенсы.

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  6. mancunia-planet 22.01.2020 19:07 # mancunia-planet
    Цена трансфера не проблема, а вот личный контракт и возраст,да.

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  7. ganinilyha 22.01.2020 19:03 # ganinilyha
    Тратят на увольнение тренеришек по 20 лямов, а купить неплохого напа за 15 не могут в эпоху, когда за всяких Феликсов 100+ дают.

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