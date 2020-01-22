"Челси" не хочет переплачивать за Кавани

"Челси" пока не удается договориться с ПСЖ насчет компенсации за нападающего Эдинсона Кавани.

Удручающая реализация моментов в этом сезоне заставила "синих" обратиться на трансферный рынок в поисках забивного нападающего. Травма Тэмми Абрахэма только подстегивает их в этом начинании.



Внимание клуба со "Стэмфорд Бридж" привлек Кавани, чей контракт с ПСЖ истекает в конце сезона. Сам Эдинсон настроен покинуть Париж уже в этом месяце и даже подал прошение о трансфере.



Кавани, которому в следующем месяце исполнится 33, получает в Париже 360 тысяч фунтов в неделю. Как сообщает The Telegraph, "Челси" готов взять на себя такое обременение, но в оценке стоимости уругвайца два клуба далеки от компромисса.



В данный момент ПСЖ оценивает Кавани в 15 миллионов евро (12.6 млн. фунтов), тогда как "синие" считают такую цену завышенной с учетом возраста и зарплаты игрока, а также оставшегося срока по контракту.



"Челси" готов заплатить за Кавани только 5 млн. фунтов, поэтому ПСЖ взял паузу и ждет, с каким предложением вернется "Атлетико", который является наиболее предпочтительным вариантом для самого Эдинсона.