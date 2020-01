Светская хроника за среду

Бруну Фернандеш может перейти в "Манчестер Юнайтед" со дня на день. "Арсенал" продолжает борьбу за Джерома Боатенга. Игроки "Тоттенхэма" недовольны Жозе Моуриньо. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

"Манчестер Юнайтед" может подписать полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша до конца недели за 55 миллионов фунтов. (Daily Mirror)



"Юнайтед" обратился насчет нападающего "Милана" Кшиштофа Пентека, причем сделал это еще до травмы Маркуса Рэшфорда. (The Athletic)



Вингер "Юнайтед" Тахит Чонг провел переговоры с "Интером". (Daily Mail)



"Арсеналу" был предложен полузащитник "Милана" Хакан Чалханоглу. (Daily Star)



"Арсенал" все еще надеется арендовать защитника "Баварии" Джерома Ботенга. (Daily Mirror)



"Шеффилд Юнайтед" готов обсудить продажу своего полузащитника Джона Флека, который интересен "Арсеналу", но только за 20 млн. фунтов. (The Sun)



Нападающий Дрис Мертенс собирается огорчить "Арсенал" с "Челси", оставшись в "Наполи". (Daily Star)



Клод Макелеле от лица "Челси" провел переговоры с ПСЖ насчет перехода нападающего Эдинсона Кавани к "синим". (Goal)



"Челси" готов предложить Кавани контракт на 18 месяцев. (The Times)



Дэвид Бекхэм хочет заманить нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро в свой клуб "Интер Майами". (The Sun)



"Тоттенхэм" сделал предложение о покупке полузащитника "Лилля" Бубакари Сумаре. (L'Equipe)



"Лестер" не имеет возможности отозвать нападающего Ислама Слимани из аренды в "Монако", чтобы затем отправить игрока в "Тоттенхэм". (Leicester Mercury)



"Вест Хэм" просматривал полузащитника "Стоука" Джо Аллена. (The Sun)



"Борнмут" заинтересован в Бертране Траоре из "Лиона", однако бывший нападающий "Челси" может стоить "вишенкам" 35 млн. фунтов. (Daily Mail)



Также Траоре интересен "Лестеру" и "Вест Хэму". (Foot Mercato)



Другое



Итальянский тренер Массимилиано Аллегри увеличил интенсивность занятий по изучению английского языка. (Daily Star)



Среди игроков "Тоттенхэма" зреет недовольство своим тренером Жозе Моуриньо. (The Sun)



Наставник "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер хочет прибегнуть к помощи спортивного психолога, чтобы его команда преодолела "ментальный блок" против соперников поменьше. (The Sun)



Вингер "Вест Хэма" Фелипе Андерсон пропустит месяц с травмой спины. (Evening Standard)



Экс-нападающий "Арсенала" Лукас Подольски заступит на работу в "Кельне" после завершения игровой карьеры. (World Soccer Talk)



Профессиональный футбольный клуб из Египта зарегистрировал 74-летнего игрока. (BBC)



Вингер "Нью-Йорк Сити" Гари Маккей-Стивен, бывший юниор "Ливерпуля", признался, что в молодости украл еду из ресторана KFC на 62 фунта. (Daily Star)