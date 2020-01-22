Сульшер объяснил сорвавшийся трансфер Холанда
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер намекнул, что его клуб не смог купить нападающего Эрлинга Бреута Холанда из-за агента Мино Райолы.
Потеря с травмой на несколько месяцев Маркуса Рэшфорда и хет-трик Холанда уже в своем дебютном матче за дортмундскую "Боруссию" заставляют фанатов "Юнайтед" и, возможно, самого Сульшера кусать локти по поводу несостоявшегося трансфера.
Однако "красные дьяволы" оказались не готовы пойти на поводу у агента, поставившего ряд неадекватных требований вроде пункта об отступных в контракте 19-летнего норвежца.
"Было важно, чтобы мы придерживались здравого смысла. Есть вещи, над которыми ты должен сохранять контроль, когда подписываешь игроков. Ты не можешь передавать контроль агентам, включая в контракты пункты об отступных и тому подобное".
"Это то, что нам навязывали. Но мы должны были сохранить контроль", — цитирует Сульшера ESPN.
22.01.2020 09:00
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