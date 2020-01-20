"Ливерпуль" — самая чисто играющая команда Европы

Юрген Клопп "Ливерпуль" является самой чисто играющей командой этого сезона во всей Европе.

Согласно свежему исследованию CIES Football Observatory, в среднем команда Юргена Клоппа совершает 8.1 фолов за матч в сезоне 2019/20, и это лучший показатель в 35 европейских чемпионатах.

Остальные команды Премьер-Лиги стараются не отставать — из этих 35 чемпионатов именно в английском первенстве нарушают правила меньше всех (в среднем 20.4 фолов за матч).

В топ-20 европейских команд, которые играют чище всех, также значатся "Ньюкасл", "Борнмут", "Лестер", "Челси", "Норвич", "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити".

Добавим, официальная таблица фейр-плей Премьер-Лиги свидетельствует о том, что в 22 матчах этого сезона игроки "Ливерпуля" получили 23 желтые карточки и одну красную — лучше дисциплинарный рекорд только у "Лестера".

Самые чисто играющие команды Европы


Метки Ливерпуль, Премьер-Лига, рейтинги

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2020 23:00

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Последние комментарии:




  1. brown-ale 20.01.2020 23:05 # brown-ale
    Сомнительное достижение. Просто английские судьи предпочитают лишний раз не свистеть, особенно с Ливерпулем.

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  2. royal-arsenal 20.01.2020 23:04 # royal-arsenal
    Клопп и Ливерпуль 2 сезона подряд - это однозначно ФЕНОМЕН в мировом футболе. Такие отточенные движения, каждый игрок на поле знает что делать. Не люди - компьютеры

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  3. sanchezz 20.01.2020 23:03 # sanchezz
    Очередная порция еды для пенсораков

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  4. mr-s1n1st3r 20.01.2020 23:03 # mr-s1n1st3r
    КНЯЗИ!

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  5. mr-s1n1st3r 20.01.2020 23:02 # mr-s1n1st3r
    Не то, что Сито в прошлом чемпионском сезоне, самая фолящая команда. Подленько.

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