"Ливерпуль" — самая чисто играющая команда Европы

"Ливерпуль" является самой чисто играющей командой этого сезона во всей Европе.

Согласно свежему исследованию CIES Football Observatory, в среднем команда Юргена Клоппа совершает 8.1 фолов за матч в сезоне 2019/20, и это лучший показатель в 35 европейских чемпионатах.



Остальные команды Премьер-Лиги стараются не отставать — из этих 35 чемпионатов именно в английском первенстве нарушают правила меньше всех (в среднем 20.4 фолов за матч).



В топ-20 европейских команд, которые играют чище всех, также значатся "Ньюкасл", "Борнмут", "Лестер", "Челси", "Норвич", "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити".



Добавим, официальная таблица фейр-плей Премьер-Лиги свидетельствует о том, что в 22 матчах этого сезона игроки "Ливерпуля" получили 23 желтые карточки и одну красную — лучше дисциплинарный рекорд только у "Лестера".



