"Ливерпуль" — самая чисто играющая команда Европы
"Ливерпуль" является самой чисто играющей командой этого сезона во всей Европе.
Согласно свежему исследованию CIES Football Observatory, в среднем команда Юргена Клоппа совершает 8.1 фолов за матч в сезоне 2019/20, и это лучший показатель в 35 европейских чемпионатах.
Остальные команды Премьер-Лиги стараются не отставать — из этих 35 чемпионатов именно в английском первенстве нарушают правила меньше всех (в среднем 20.4 фолов за матч).
В топ-20 европейских команд, которые играют чище всех, также значатся "Ньюкасл", "Борнмут", "Лестер", "Челси", "Норвич", "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити".
Добавим, официальная таблица фейр-плей Премьер-Лиги свидетельствует о том, что в 22 матчах этого сезона игроки "Ливерпуля" получили 23 желтые карточки и одну красную — лучше дисциплинарный рекорд только у "Лестера".
20.01.2020 23:00
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Последние комментарии:
Сомнительное достижение. Просто английские судьи предпочитают лишний раз не свистеть, особенно с Ливерпулем.
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Клопп и Ливерпуль 2 сезона подряд - это однозначно ФЕНОМЕН в мировом футболе. Такие отточенные движения, каждый игрок на поле знает что делать. Не люди - компьютеры
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Очередная порция еды для пенсораков
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КНЯЗИ!
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Не то, что Сито в прошлом чемпионском сезоне, самая фолящая команда. Подленько.
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