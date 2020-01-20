Семь вещей, что мы узнали в 23-м туре

"Ливерпуль" уверенно побеждает "Манчестер Юнайтед" и увеличивает свой отрыв, "Манчестер Сити", "Лестер" и "Челси" оступаются, а "Борнмут" продолжает свое падение. Это и многое другое мы могли наблюдать в 23-м туре Премьер-Лиги.





"Тоттенхэм" остается без голов



Харри Кейн последним забивал за "шпор" в Премьер-Лиге — еще в конце прошлого года. После травмы основного и единственного форварда в матче с "Саутгемптоном" команда Жозе Моуриньо остается без забитых мячей в чемпионате. Матч с "Уотфордом" — еще один поединок, в котором лондонцы не смогли ни победить, ни отметиться в воротах соперниках. Хотя в последние минуты "Тоттенхэм" был ближе некуда: гостям "Викаридж Роуд" не хватило 10 миллиметров, чтобы вырвать победу.



Наверное, в этой встрече "Тоттенхэма" можно отыскать позитив. Команда заработала редкий для себя "клин-шит", который Пауло Гаccанига обеспечил, отбив пенальти Троя Дини. "Шпоры" не были фаворитами до матча, и ничья на поле нынешнего "Уотфорда" — опять же, не самый плохой исход. Команда Найджела Пирсона потеряла очки только в третий раз в семи матчах. Но отсутствие Кейна ощущается критически сейчас, учитывая неровную игру "Тоттенхэма" в целом и почти отсутствующий центр полузащиты.



"Арсенал" снова упускает победу



Габриэль Мартинелли — повод для оптимизма в этом (пока) очень неудачном сезоне для "Арсенала". Юниор играет с уверенностью, и в день отсутствия Пьер-Эмерика Обамеянга именно он взял на себя ответственность, забив единственный мяч "Арсенала" в матче с "Шеффилд Юнайтед". "Канониры" переигрывали своего оппонента по сути, но снова не смогли добиться результата, упустив три очка после перерыва.



Для "Шеффилд Юнайтед" это был один из худших матчей за долгое время. Но даже в таком виде команда Криса Уайлдера нашла в себе силы избежать поражения благодаря позднему голу Джона Флека. "Клинки" снова не дались "Арсеналу", который, при всех положительных признаках, имеет только одну победу под руководством Микеля Артеты. Можно говорить о проблемах "Арсенала" в защите, но "канонирам" нужно банально создавать больше моментов и забивать больше голов, чтобы каждый их результат не висел на волоске. Удержать их лондонцам сложно. Несмотря на смену тренера, любой соперник ощущает, что с "Арсеналом" у него есть шанс.



"Кристал Пэлас" любит играть с "Сити"



Команда Роя Ходжсона демонстрирует в последние недели потрясающую стойкость. Несмотря на массу кадровых потерь, "орлы" проиграли только один из 10 последних матчей в чемпионате. Казалось, дисквалификация капитана Луки Миливоевича накануне игр с "Арсеналом" и "Манчестер Сити" их все-таки сломит, но на лондонцев не повлияло и это. За ничьей в матче с "канонирами" последовала ничья на поле действующих чемпионов.



"Пэлас" любит играть с "Манчестер Сити". В позапрошлом сезоне подопечные Ходжсона остановили длинный победный забег "горожан". В прошлом году они победили на "Этихад" со счетом 2:3. Они могли взять все три очка и на этот раз — дебютный гол Дженка Тосуна долгое время был единственным в матче. Хозяева, казалось, совершили камбэк благодаря дублю Серхио Агуэро, но все же упустили победу. Один быстрый переход в атаку — и Фернандиньо срезал мяч в собственные ворота после прострела Захи.



Команда Ходжсона атакует с редкой эффективностью, и не только в матче с "Сити". "Пэлас" не нужно делать это часто, чтобы забивать, и в очередной раз это правило подтвердилось в субботу. Обратное работает и с "Сити". Оборона у манкунианцев организована так слабо, чтобы буквально каждый стандарт или контратака соперника — это потенциальный шанс.



"Борнмут" продолжает валиться



Нападающий "Борнмута" Каллум Уилсон все-таки нанес удар в створ ворот — свой первый в чемпионате с октября. Он не был опасным, а "Борнмут" играл так же слабо, как и в последние недели. Команда Эдди Хау снова уступила прямому конкуренту в борьбе за выживание — на этот раз единственному, кто идет ниже "Борнмута" в таблице.



Для "Норвича" этот успех был только вторым в 18 последних матчах. Переиграть "Борнмут" сейчас не сложно. Самое неприятное для Хау — то, что его вторую неделю подряд подводят даже опытные футболисты в обороне. На этот раз инстинктивное решение Стива Кука совершить вратарский сейв (отличный!) оставило команду в меньшинстве в первом тайме. С такими ситуациями футболистам, отвечающим за атаку, возродить уверенность в себе сложно. В каком-то смысле повторилась история предыдущего поединка с "Уотфордом". Может, надежды "Норвича" на спасение и минимальны, но в субботу "канарейки" убедились, что в чемпионате на данный момент есть команда слабее них.



"Ньюкасл" продолжает огорчать "Челси"



Проблемы "Сити" в матчах с "Пэлас" — это еще ничего на фоне того, что есть у "Челси" с "Ньюкаслом". В субботу лондонцы проиграли пятый из семи последних матчей на "Сент-Джеймс Парк". Решающий мяч Айзека Хейдена был забит в компенсированное время. "Ньюкасл" осознанно играл на нулевую ничью, надеясь получить пару шансов у чужих ворот. По итогу, команда Стива Брюса забила после розыгрыша своего первого углового в матче.



Тактика "сорок" читалась заранее, и она уже не раз приносила им успех в этом сезоне. "Челси" был не готов. Атаковали подопечные Фрэнка Лэмпарда предсказуемо, а "Ньюкасл" на этот раз обошелся без индивидуальных ошибок. "Челси" в чемпионате не удается выиграть два матча подряд с ноября. Эта нестабильность команды оставляет шанс многим конкурентам, желающим занять четвертое место. И особенно внимательно нужно смотреть на "Вулверхэмптон". Несмотря на очевидную усталость (39-й матч в сезоне), команда Нуну Эшпириту Санту каким-то образом смогла совершить мощный камбэк на поле блистающего "Саутгемптона".



"Лестер" не использовал осечку "Сити"



Проиграв три из предыдущих пяти матчей, "Лестер" отправился в гости к "Бернли". Последние неудачи подопечных Брендана Роджерса случились в играх с командами в форме, чего нельзя было сказать о "бордовых". Четыре подряд поражения, а также слабая статистика в матчах с ведущими командами Премьер-Лиги — с этим ко встрече с "лисами" подходили подопечные Шона Дайча.



Впрочем, никогда не знаешь, в какой момент "Бернли" пробудится. Это произошло как раз в воскресенье. В матче первого круга команде Дайча взять очко на поле "Лестера" помешала взять удача и VAR — судьи тогда отменили мяч Криса Вуда в концовке поединка. На этот раз удача была на стороне "Бернли". "Лестер" создал больше моментов, но хозяева свои реализовали лучше. А ключевой момент поединка — это сейв Ника Поупа после пенальти Джейми Варди при счете 1:1. "Бернли" прерывает свою неприятную серию, а "Лестер" снова уступает и упускает шанс сравняться по очкам с "Манчестер Сити".



Во второй раз у "Юнайтед" не вышло



При всех проблемах, "Манчестер Юнайтед" остается единственной в этом чемпионате командой, отбиравшей очки у "Ливерпуля". Повторить трюк уже на поле принципиального соперника подопечным Оле Гуннара Сульшера не удалось. Большая разница с первой игрой этих команд (а также с другими поединками МЮ против грандов) в том, что сопернику удалось забить первым. Гол Виргила Ван Дейка планы "Юнайтед" испортил — при том, что гости неплохо начали встречу.



"Ливерпуль", правда, предоставил "Юнайтед" свои шансы. Команде Клоппа никак не удавалось развить преимущество при имевшихся моментах, после чего у соперника стали возникать шансы. Но заслуженную победу лидеров перед финальным свистком закрепил гол Мохамеда Салаха. У "Ливерпуля" 21 победа в 22 матчах, и не исключено, что мерсисайдцы установят рекорд и обойдут "Манчестер Сити" с еще большой разницей, чем те обошли "Манчестер Юнайтед" пару лет назад.



Иван Громиков специально для FAPL.ru