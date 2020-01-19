Рэшфорд может провести в лазарете три месяца

Маркус Рэшфорд Озвученный главным тренером "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннаром Сульшером прогноз насчет возвращения Маркуса Рэшфорда в строй слишком оптимистичен. Нападающий "красных дьяволов" рискует провести в лазарете три месяца.

Напомним, перед проигранным "Ливерпулю" матчем Сульшер сообщил, что Рэшфорд пропустит несколько недель из-за травмы спины, полученной против "Вулверхэмптона" в минувшую среду.

В реальности ситуация обстоит гораздо хуже. Как сообщает The Telegraph, углубленное обследование обнаружило двойной стрессовый перелом в спине Маркуса.

Такого рода повреждение требует от двух до трех месяцев на восстановление. Это означает, что Рэшфорд может вернуться в строй только на заключительный месяц сезона.

Также у 22-летнего нападающего откололся кусочек от кости в лодыжке, и это потребует небольшой операции.

Травма Рэшфорда станет большим ударом не только по "Юнайтед", но и по сборной Англии, ведь в лазарете находится и Харри Кейн из "Тоттенхэма".


Метки Манчестер Юнайтед, Рэшфорд, травмы

Автор mihajlo   

Дата 19.01.2020 22:00

Количество просмотров Просмотров: 493

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  1. liverpool1892est 19.01.2020 22:10 # liverpool1892est
    Здоровья топарику

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  2. liverfun 19.01.2020 22:09 # liverfun
    загоняли пацана

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  3. kos9k 19.01.2020 22:05 # kos9k
    Удачи в ЛЕ.

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  4. mancunia-planet 19.01.2020 22:02 # mancunia-planet
    да ну нахуй, тут то Стёпа Холланд не помешал

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