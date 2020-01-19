Рэшфорд может провести в лазарете три месяца
Озвученный главным тренером "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннаром Сульшером прогноз насчет возвращения Маркуса Рэшфорда в строй слишком оптимистичен. Нападающий "красных дьяволов" рискует провести в лазарете три месяца.
Напомним, перед проигранным "Ливерпулю" матчем Сульшер сообщил, что Рэшфорд пропустит несколько недель из-за травмы спины, полученной против "Вулверхэмптона" в минувшую среду.
В реальности ситуация обстоит гораздо хуже. Как сообщает The Telegraph, углубленное обследование обнаружило двойной стрессовый перелом в спине Маркуса.
Такого рода повреждение требует от двух до трех месяцев на восстановление. Это означает, что Рэшфорд может вернуться в строй только на заключительный месяц сезона.
Также у 22-летнего нападающего откололся кусочек от кости в лодыжке, и это потребует небольшой операции.
Травма Рэшфорда станет большим ударом не только по "Юнайтед", но и по сборной Англии, ведь в лазарете находится и Харри Кейн из "Тоттенхэма".
19.01.2020 22:00
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Здоровья топарику
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Удачи в ЛЕ.
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да ну нахуй, тут то Стёпа Холланд не помешал
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