Рэшфорд может провести в лазарете три месяца

Озвученный главным тренером "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннаром Сульшером прогноз насчет возвращения Маркуса Рэшфорда в строй слишком оптимистичен. Нападающий "красных дьяволов" рискует провести в лазарете три месяца.

Напомним, перед проигранным "Ливерпулю" матчем Сульшер сообщил, что Рэшфорд пропустит несколько недель из-за травмы спины, полученной против "Вулверхэмптона" в минувшую среду.



В реальности ситуация обстоит гораздо хуже. Как сообщает The Telegraph, углубленное обследование обнаружило двойной стрессовый перелом в спине Маркуса.



Такого рода повреждение требует от двух до трех месяцев на восстановление. Это означает, что Рэшфорд может вернуться в строй только на заключительный месяц сезона.



Также у 22-летнего нападающего откололся кусочек от кости в лодыжке, и это потребует небольшой операции.



Травма Рэшфорда станет большим ударом не только по "Юнайтед", но и по сборной Англии, ведь в лазарете находится и Харри Кейн из "Тоттенхэма".