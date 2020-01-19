"Ливерпуль" победил "Юнайтед"
Несмотря на несколько запоздалый второй гол, "Ливерпуль" в доминирующей манере переиграл дома "Манчестер Юнайтед" и увеличил свой отрыв во главе Премьер-Лиги до 16 очков — 2:0.
Стартовый состав мерсисайдцев не изменился относительно минимальной победы над "Тоттенхэмом".
"Красные дьяволы", как и ожидалось, недосчитались Маркуса Рэшфорда. Вместо него и Хуана Маты вышли Даниэль Джеймс и Люк Шоу.
Гости достаточно бодро выглядели в начале матча, но, так ничего и не создав, пропустили уже на 14-й минуте. Трент Александер-Арнольд подал угловой, а Виргил Ван Дейк перепрыгнул Харри Магуайра и головой отправил мяч в ворота — 1:0.
"Юнайтед" был в смятении после пропущенного гола, чем хозяева попытались воспользоваться. На 24-й минуте хороший момент имел Садио Мане, завладев мячом после отскока от Фреда, но пробить в касание не решился, что позволило Шоу спасти "дьяволов".
Спустя еще минуту Роберто Фирмино крученым ударом поразил цель из пределов штрафной, однако игроки "Юнайтед" тут же набросились на рефери Крейга Поусона, и тот после общения с VAR отменил гол — за несколько секунд до взятия ворот Ван Дейк не по правилам атаковал Де Хеа, заставив того выпустить мяч из рук.
На 36-й минуте мяч еще раз побывал в воротах Де Хеа, однако и этот гол был отменен — Джорджиньо Вейналдум принимал передачу на левом краю штрафной в офсайде.
А на 41-й минуте первый реальный момент создали гости. Подключившийся в атаку Аарон Ван-Биссака откликнулся на заброс Антони Мартиаля к дальней штанге и ткнул мяч вдоль ворот, однако Андреас Перейра не успел замкнул передачу партнера.
Вскоре Перейра попытался исправиться, дальним выстрелом размяв Алиссона, однако "Ливерпуль" погасил этот атакующий порыв соперника. Мерсисайдцам удалась быстрая комбинация, в завершении которой Мане вышел на удар по центру, но Де Хеа отразил мяч ногами.
Второй тайм начался с убийственного промаха Мохамеда Салаха, который почти с линии вратарской не попал в створ. Спустя еще несколько минут Джордан Хендерсон с границы штрафной сотряс штангу.
В первые 10-15 минут второго тайма хозяева просто задавили своего соперника и создали моментов не на один гол, однако своим тотальным преимуществом не воспользовались и затем позволили "Юнайтед" отодвинуть игру.
Мало-помалу "дьяволы" стали совершать свои вылазки, но у игравшего на острие Мартиаля совершенно сбился прицел.
Несмотря на подавляющий игровой перевес "Ливерпуля", из-за минимальной разницы в счете напряжение в игре сохранялось, поэтому в концовке матча хозяева отдали инициативу и сосредоточились на удержании текущего счета.
Уже в компенсированное время, когда гости пошли ва-банк, Салах все-таки удвоил счет. Мохамед поставил корпус Джеймсу и хладнокровно реализовал выход один на один — 2:0.
Это удивительно, что при таком колоссальном игровом преимуществе "Ливерпуль" забил только один гол в основные 90 минут. "Юнайтед" крупно везло, хотя и не настолько, чтобы какой-нибудь шальной мяч залетел в ворота Алиссона.
"Ливерпуль" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
19.01.2020 21:25
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Последние комментарии:
С победой красные
Ман Юнайтед впервые за долгое время показал смелую игру. Удачи им в будущем, Решфорду и Оле тоже здоровья!
(ответить)
какиета люди типа anabanana хочет по полной отсосат где он никто не видел
(ответить)
РЕБЯТА ОФИЦАЛЬНО У ЛИВЕРПУЛЬ ПОМЕНЯЛЬСЯ ИМЯ....ТЕПЕРЬ НЕ ЛИВЕРПУЛЬ А
ЛИДЕРПУЛЬ!!!!!!!!
(ответить)
22 64
когда такое было?)
(ответить)
Артурик этот челик, который снюс употребляет и про которого по телеку показывают.
(ответить)
Алло, радуйтесь, бухайте, пейте оды, нахуй вам этот кучер с донным мю, ущербы?
Источник: http://fapl.ru/posts/76128/?c=1
Алло, это дерби. Будь вы в конференции или 4-ом дивизионе Таджикистана, всё равно будет люто ненавидеть вас, и это взаимно я думаю
P. S. Наес горят скумы, нраица))))
(ответить)
Юнайтед" крупно везло, хотя и не настолько, чтобы какой-нибудь шальной мяч залетел в ворота Алиссона.хаааааааааааааааааааааааааапп как обычно у них всегда залетаеть шалной мяч но не в этот раз
(ответить)
Заметили, что цигана и онли--зеропука нет?) Ебацца пошли пацаны друг с другом, счастья молодым.
(ответить)
Бля мельвуд с эмили травит))
(ответить)
Я что то не понимаю потуги одного ящера пенса,ему бы за своей гавно командой следить(которая к слову и борется за всякие гавно турниры,на которых ЛФК насрать)а он все что то пиздит в сторону великого Ливерпуля,думая,что это как то заденет красных.Всем на него и на его клубишко пох,а он каждый раз всем напоминает о себе,даже ценою того,что каждый день принимает мочу в свой жёлтый еблет)))
(ответить)
не знаю что должно произойти, чтобы зеропуки отмыли синдром вечных лузеров.
лч как видим и 99% на победу в апл мало.
(ответить)
Казалось бы нахуй сосярам портовым гореть на кучерявого, когда их команда выиграла матч с позиции силы и класса? Теперь слова пенса о том, что скузню не покидает синдром вечного неудачника и обиженки, не кажутся бредовыми. Алло, радуйтесь, бухайте, пейте оды, нахуй вам этот кучер с донным мю, ущербы?
(ответить)
Да,чуть не забыла.quavo,смотри на Великий Ливерпуль и завидуй!
(ответить)
selta привет.
(ответить)
горят зеропуки, ай горят, ляпота.
(ответить)
С победой болельщики Ливерпуля!!!Кроме слэша конечно.Гоните этого неадеквата парни пожалуйста.30 очков отрыва от маню!!!!Это круто!Ливерпуль и Клопп пишут историю!
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18.01.2020 22:31 #
myu99
а вот и почтилиси падарак дали
Источник: http://fapl.ru/posts/76105/?c=1#c7074161
(ответить)
Сульшеру срочно новый контракт,а в случае увольнение назначат Гарри Невилла))0
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Че там на каррик.ру пишут? Команда развивается?
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Внатуре 6лять, человек с переломом спины играет, но голум е6аный его ставит на игры. 6лять защитники голума, вас 6лять машина собьёт, гaндоны
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