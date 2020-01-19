"Ливерпуль" победил "Юнайтед"

Несмотря на несколько запоздалый второй гол, "Ливерпуль" в доминирующей манере переиграл дома "Манчестер Юнайтед" и увеличил свой отрыв во главе Премьер-Лиги до 16 очков — 2:0.

Стартовый состав мерсисайдцев не изменился относительно минимальной победы над "Тоттенхэмом".



"Красные дьяволы", как и ожидалось, недосчитались Маркуса Рэшфорда. Вместо него и Хуана Маты вышли Даниэль Джеймс и Люк Шоу.



Гости достаточно бодро выглядели в начале матча, но, так ничего и не создав, пропустили уже на 14-й минуте. Трент Александер-Арнольд подал угловой, а Виргил Ван Дейк перепрыгнул Харри Магуайра и головой отправил мяч в ворота — 1:0.



"Юнайтед" был в смятении после пропущенного гола, чем хозяева попытались воспользоваться. На 24-й минуте хороший момент имел Садио Мане, завладев мячом после отскока от Фреда, но пробить в касание не решился, что позволило Шоу спасти "дьяволов".



Спустя еще минуту Роберто Фирмино крученым ударом поразил цель из пределов штрафной, однако игроки "Юнайтед" тут же набросились на рефери Крейга Поусона, и тот после общения с VAR отменил гол — за несколько секунд до взятия ворот Ван Дейк не по правилам атаковал Де Хеа, заставив того выпустить мяч из рук.



На 36-й минуте мяч еще раз побывал в воротах Де Хеа, однако и этот гол был отменен — Джорджиньо Вейналдум принимал передачу на левом краю штрафной в офсайде.



А на 41-й минуте первый реальный момент создали гости. Подключившийся в атаку Аарон Ван-Биссака откликнулся на заброс Антони Мартиаля к дальней штанге и ткнул мяч вдоль ворот, однако Андреас Перейра не успел замкнул передачу партнера.



Вскоре Перейра попытался исправиться, дальним выстрелом размяв Алиссона, однако "Ливерпуль" погасил этот атакующий порыв соперника. Мерсисайдцам удалась быстрая комбинация, в завершении которой Мане вышел на удар по центру, но Де Хеа отразил мяч ногами.



Второй тайм начался с убийственного промаха Мохамеда Салаха, который почти с линии вратарской не попал в створ. Спустя еще несколько минут Джордан Хендерсон с границы штрафной сотряс штангу.



В первые 10-15 минут второго тайма хозяева просто задавили своего соперника и создали моментов не на один гол, однако своим тотальным преимуществом не воспользовались и затем позволили "Юнайтед" отодвинуть игру.



Мало-помалу "дьяволы" стали совершать свои вылазки, но у игравшего на острие Мартиаля совершенно сбился прицел.



Несмотря на подавляющий игровой перевес "Ливерпуля", из-за минимальной разницы в счете напряжение в игре сохранялось, поэтому в концовке матча хозяева отдали инициативу и сосредоточились на удержании текущего счета.



Уже в компенсированное время, когда гости пошли ва-банк, Салах все-таки удвоил счет. Мохамед поставил корпус Джеймсу и хладнокровно реализовал выход один на один — 2:0.



Это удивительно, что при таком колоссальном игровом преимуществе "Ливерпуль" забил только один гол в основные 90 минут. "Юнайтед" крупно везло, хотя и не настолько, чтобы какой-нибудь шальной мяч залетел в ворота Алиссона.



"Ливерпуль" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче