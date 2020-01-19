Менди: "Манчестер Сити" не падает духом"

Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди заявил, что его команда не собирается впадать в уныние на фоне безупречного выступления "Ливерпуля" и продолжит сражаться до самого конца.

Накануне "горожане" сыграли с "Кристал Пэлас" только вничью (2:2) и теперь отстают на 13 очков от лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля", который имеет два матча в запасе.



Очевидно, "Сити" едва ли удастся защитить титул, однако Менди и партнеры не унывают. Бенжамен все равно считает, что "горожане" не так плохо проводят сезон, в котором они все еще могут выиграть Кубок Лиги, Кубок Англии и Лигу Чемпионов.



"Когда ты стартуешь в лиге, ты стараешься стать чемпионом и играть в свой лучший футбол, но нужно признать, что "Ливерпуль" выступает очень, очень хорошо — каждый может это видеть".



"Мы не падаем духом. Когда другая команда выступает так хорошо, ты не можешь быть расстроен или зол. Такова реальность, и никто не может на нее жаловаться. Это то, на чем мы стараемся сосредоточиться в раздевалке".



"Все люди говорят, что с "Манчестер Сити" все ясно. Они могут говорить, что пожелают, мы же просто и дальше будем сосредоточены на самих себя, на своей игре, на победах, сражаясь до конца лиги".



"Мы видели другие команды, которые в следующий после завоевания титула сезон даже не могли попасть в Лигу Чемпионов, оказываясь в Лиге Европы".



"Мы же выиграли титул, затем выиграли его снова, а теперь мы все еще вторые или третьи. У нас нет ответов, что произошло, но каждый игрок выкладывается без остатка ради команды", — цитирует Менди Sky Sports.