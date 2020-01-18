Диоп прокомментировал слухи насчет "Челси" и "Юнайтед"
Защитник "Вест Хэма" Исса Диоп заявил, что игнорирует слухи, отправляющие его в "Челси" или "Манчестер Юнайтед".
После своего перехода из "Тулузы" за 22 миллиона фунтов летом 2018 Диоп провел более 50 матчей за "молотобойцев" во всех соревнованиях и своей игрой привлек внимание ряда больших клубов.
23-летний француз, вернувший свое место в основе "Вест Хэма" после некоторого спада, не знает, как сложится его будущее, но старается не забивать себе голову такого рода мыслями.
"Будучи футболистом, ты знаешь, что вокруг нас много слухов, а во время трансферного окна — еще больше".
"Учитывая это, я сосредоточен на своей игре и стараюсь прогрессировать каждый день на тренировках и в матчах. Вот и все. У меня нет карьерного плана. Я просто хочу стать как можно лучше".
"Я живу день за днем. Чему быть, тому не миновать. Если этого не случится... Я просто хочу быть полезным, вот и все", — сообщил Диоп France Football.
18.01.2020 18:00
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У меня нет карьерного плана.
Источник: http://fapl.ru/posts/76103/#reply
Когда твой переводчик ебаный таджик
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МЮ имел какой то интерес, возможно. Но сейчас он точно не сдался, других проблем полно
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