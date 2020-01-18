Диоп прокомментировал слухи насчет "Челси" и "Юнайтед"

Исса Диоп Защитник "Вест Хэма" Исса Диоп заявил, что игнорирует слухи, отправляющие его в "Челси" или "Манчестер Юнайтед".

После своего перехода из "Тулузы" за 22 миллиона фунтов летом 2018 Диоп провел более 50 матчей за "молотобойцев" во всех соревнованиях и своей игрой привлек внимание ряда больших клубов.

23-летний француз, вернувший свое место в основе "Вест Хэма" после некоторого спада, не знает, как сложится его будущее, но старается не забивать себе голову такого рода мыслями.

"Будучи футболистом, ты знаешь, что вокруг нас много слухов, а во время трансферного окна — еще больше".

"Учитывая это, я сосредоточен на своей игре и стараюсь прогрессировать каждый день на тренировках и в матчах. Вот и все. У меня нет карьерного плана. Я просто хочу стать как можно лучше".

"Я живу день за днем. Чему быть, тому не миновать. Если этого не случится... Я просто хочу быть полезным, вот и все", — сообщил Диоп France Football.


Метки Вест Хэм, Диоп

Автор mihajlo   

Дата 18.01.2020 18:00

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  1. pistolero-lfc 18.01.2020 18:23 # pistolero-lfc
    У меня нет карьерного плана.

    Источник: http://fapl.ru/posts/76103/#reply

    Когда твой переводчик ебаный таджик

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  2. mancunia-planet 18.01.2020 18:19 # mancunia-planet
    МЮ имел какой то интерес, возможно. Но сейчас он точно не сдался, других проблем полно

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