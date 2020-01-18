Диоп прокомментировал слухи насчет "Челси" и "Юнайтед"

Защитник "Вест Хэма" Исса Диоп заявил, что игнорирует слухи, отправляющие его в "Челси" или "Манчестер Юнайтед".

После своего перехода из "Тулузы" за 22 миллиона фунтов летом 2018 Диоп провел более 50 матчей за "молотобойцев" во всех соревнованиях и своей игрой привлек внимание ряда больших клубов.



23-летний француз, вернувший свое место в основе "Вест Хэма" после некоторого спада, не знает, как сложится его будущее, но старается не забивать себе голову такого рода мыслями.



"Будучи футболистом, ты знаешь, что вокруг нас много слухов, а во время трансферного окна — еще больше".



"Учитывая это, я сосредоточен на своей игре и стараюсь прогрессировать каждый день на тренировках и в матчах. Вот и все. У меня нет карьерного плана. Я просто хочу стать как можно лучше".



"Я живу день за днем. Чему быть, тому не миновать. Если этого не случится... Я просто хочу быть полезным, вот и все", — сообщил Диоп France Football.