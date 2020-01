"Уотфорд" и "Тоттенхэм" не забили друг другу

"Уотфорд" и "Тоттенхэм" разошлись миром, не сумев поразить ворота друг друга при наличии моментов — 0:0.

Стартовый состав "шершней" не изменился относительно победы 0:3 в гостях у "Борнмута".



Наставник "шпор" Жозе Моуриньо перевел в запас Давинсона Санчеса, Данни Роуза и Кристиана Эриксена, чьи места в команде заняли Ян Вертонген, Эрик Ламела и Джовани Ло Чельсо.



В первом тайме гости больше владели мячом, однако хозяева были гораздо агрессивнее, резче и нацеленнее на ворота. "Уотфорд" несколько раз угрожал владениям Пауло Гассаниге, тогда как "Тоттенхэм" до перерыва создал лишь один реальный момент — на 38-й минуте Лукас Моура прорывался по правому краю штрафной, однако голкипер Бен Фостер заранее вышел навстречу и заблокировал удар.



Такая же игра сохранилась и во втором тайме. "Шершни" были настырнее, "шпоры" огрызались реже, но своими моментами никто не пользовался.



А на 69-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти. Вертонген рукой заблокировал удар Жерара Деулофеу, но Трой Дини с 11-метровой отметки не сумел переиграть Гассанигу.



Остаток матча также был отмечен чередой упущенных моментов, причем в компенсированное время едва вышедший на замену у "шершней" Игнасио Пуссетто вынес мяч с линии ворот.



Обе команды имели по одному большому шансу и еще несколько — поменьше. Однако своими моментами никто не воспользовался, и на табло остались нули. Ничья видится справедливым результатом, хотя "Тоттенхэм" играл похуже.



"Уотфорд" — "Тоттенхэм". Отчет о матче





This is how close Spurs were from taking the lead in injury time



Jeez. pic.twitter.com/ycUQgiHk2f