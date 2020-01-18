"Уотфорд" и "Тоттенхэм" не забили друг другу
"Уотфорд" и "Тоттенхэм" разошлись миром, не сумев поразить ворота друг друга при наличии моментов — 0:0.
Стартовый состав "шершней" не изменился относительно победы 0:3 в гостях у "Борнмута".
Наставник "шпор" Жозе Моуриньо перевел в запас Давинсона Санчеса, Данни Роуза и Кристиана Эриксена, чьи места в команде заняли Ян Вертонген, Эрик Ламела и Джовани Ло Чельсо.
В первом тайме гости больше владели мячом, однако хозяева были гораздо агрессивнее, резче и нацеленнее на ворота. "Уотфорд" несколько раз угрожал владениям Пауло Гассаниге, тогда как "Тоттенхэм" до перерыва создал лишь один реальный момент — на 38-й минуте Лукас Моура прорывался по правому краю штрафной, однако голкипер Бен Фостер заранее вышел навстречу и заблокировал удар.
Такая же игра сохранилась и во втором тайме. "Шершни" были настырнее, "шпоры" огрызались реже, но своими моментами никто не пользовался.
А на 69-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти. Вертонген рукой заблокировал удар Жерара Деулофеу, но Трой Дини с 11-метровой отметки не сумел переиграть Гассанигу.
Остаток матча также был отмечен чередой упущенных моментов, причем в компенсированное время едва вышедший на замену у "шершней" Игнасио Пуссетто вынес мяч с линии ворот.
Обе команды имели по одному большому шансу и еще несколько — поменьше. Однако своими моментами никто не воспользовался, и на табло остались нули. Ничья видится справедливым результатом, хотя "Тоттенхэм" играл похуже.
"Уотфорд" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
This is how close Spurs were from taking the lead in injury time— Football on BT Sport (@btsportfootball) January 18, 2020
Jeez. pic.twitter.com/ycUQgiHk2f
18.01.2020 17:25
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Последние комментарии:
шпроты
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как же завидую мю, что они самый титулованный клуб Англии
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Братишек у цыгана, как фанатов Сити. Юлиан играл сам с собой все своё детство, потом эту привычку заюзал и здесь.
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Показательный матч нынешнего судейского корпуса АПЛ.
Чисто по понятиям: в начале матча 100% рука в штрафной Уотфорда, когда делали навес на Моура, но пенальти нет. Оливер к слову, понял, что ошибся.
А потом мяч пересекает черту, но нет, увы, надо сравнять карму — поэтому гола не было. Вот ска и весь футбол, который нас ожидает.
После матча будем голосовать был гол или нет. А итоги будут через неделю.
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18.01.2020 16:33 #
only--liverpool
Петухэм соснет. Скриньте долбоебы.
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Источник: http://fapl.ru/posts/76089/?c=1#c7073574
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С такими игроками как Ло Чельсо, Моур будет плыть рядом с физруками вчерашними-лигендами, без качественных трансферов они не смогут повторить прошлогодний успех. Финал это ещё не все, но даже до финала некоторым далеко.
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Петухем - проклятое место. После финала ЛЧ с таким составом, стадионом, кучей болел и бабла + столица... сидеть и кукарекать в середине таблицы. Просто уебаны.
YNWA!!!
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В ожидании матча КОРОЛЕЙ. Интересно сколько сегодня забьет голевая машина.
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Почти выиграли.
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Братишки, огласите состав КОРОЛЕЙ!!!
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https://sun5-3.userapi.com/c635106/v635106612/3b2bd/sjQKN7C_PcA.jpg
ЭТО ОР
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Напомнило прошлогодний недогол Мане в ворота Сити. Тоттенхэм проклят
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Первый нах.
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Моуриньо - серийный победитель
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Жозе: "нам не хватило 4 мм для победы"
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Птх слаб. Почтилси будет в четверке, увы.
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