"Уотфорд" и "Тоттенхэм" не забили друг другу

Трой Дини "Уотфорд" и "Тоттенхэм" разошлись миром, не сумев поразить ворота друг друга при наличии моментов — 0:0.

Стартовый состав "шершней" не изменился относительно победы 0:3 в гостях у "Борнмута".

Наставник "шпор" Жозе Моуриньо перевел в запас Давинсона Санчеса, Данни Роуза и Кристиана Эриксена, чьи места в команде заняли Ян Вертонген, Эрик Ламела и Джовани Ло Чельсо.

В первом тайме гости больше владели мячом, однако хозяева были гораздо агрессивнее, резче и нацеленнее на ворота. "Уотфорд" несколько раз угрожал владениям Пауло Гассаниге, тогда как "Тоттенхэм" до перерыва создал лишь один реальный момент — на 38-й минуте Лукас Моура прорывался по правому краю штрафной, однако голкипер Бен Фостер заранее вышел навстречу и заблокировал удар.

Такая же игра сохранилась и во втором тайме. "Шершни" были настырнее, "шпоры" огрызались реже, но своими моментами никто не пользовался.

А на 69-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти. Вертонген рукой заблокировал удар Жерара Деулофеу, но Трой Дини с 11-метровой отметки не сумел переиграть Гассанигу.

Остаток матча также был отмечен чередой упущенных моментов, причем в компенсированное время едва вышедший на замену у "шершней" Игнасио Пуссетто вынес мяч с линии ворот.

Обе команды имели по одному большому шансу и еще несколько — поменьше. Однако своими моментами никто не воспользовался, и на табло остались нули. Ничья видится справедливым результатом, хотя "Тоттенхэм" играл похуже.

"Уотфорд" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 18.01.2020 17:25

Количество просмотров Просмотров: 759

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 18.01.2020 17:48 # thegodfather
    шпроты

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  2. melwood-lfc 18.01.2020 17:47 # melwood-lfc
    как же завидую мю, что они самый титулованный клуб Англии

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  3. ian 18.01.2020 17:42 # ian
    Братишек у цыгана, как фанатов Сити. Юлиан играл сам с собой все своё детство, потом эту привычку заюзал и здесь.

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  4. sellman 18.01.2020 17:41 # sellman
    Показательный матч нынешнего судейского корпуса АПЛ.
    Чисто по понятиям: в начале матча 100% рука в штрафной Уотфорда, когда делали навес на Моура, но пенальти нет. Оливер к слову, понял, что ошибся.

    А потом мяч пересекает черту, но нет, увы, надо сравнять карму — поэтому гола не было. Вот ска и весь футбол, который нас ожидает.
    После матча будем голосовать был гол или нет. А итоги будут через неделю.

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  5. ry-l 18.01.2020 17:38 # ry-l
    18.01.2020 16:33 #
    only--liverpool

    Петухэм соснет. Скриньте долбоебы.
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    Источник: http://fapl.ru/posts/76089/?c=1#c7073574

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  6. ian 18.01.2020 17:38 # ian
    С такими игроками как Ло Чельсо, Моур будет плыть рядом с физруками вчерашними-лигендами, без качественных трансферов они не смогут повторить прошлогодний успех. Финал это ещё не все, но даже до финала некоторым далеко.

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  7. only--liverpool 18.01.2020 17:36 # only--liverpool
    Петухем - проклятое место. После финала ЛЧ с таким составом, стадионом, кучей болел и бабла + столица... сидеть и кукарекать в середине таблицы. Просто уебаны.
    YNWA!!!

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  8. slash-lfc 18.01.2020 17:36 # slash-lfc
    В ожидании матча КОРОЛЕЙ. Интересно сколько сегодня забьет голевая машина.

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  9. anabanana94 18.01.2020 17:30 # anabanana94
    Почти выиграли.

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  10. tyhonovecky 18.01.2020 17:30 # tyhonovecky
    Братишки, огласите состав КОРОЛЕЙ!!!

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  11. wengerrrro 18.01.2020 17:30 # wengerrrro
    https://sun5-3.userapi.com/c635106/v635106612/3b2bd/sjQKN7C_PcA.jpg
    ЭТО ОР

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  12. mane 18.01.2020 17:29 # mane
    Напомнило прошлогодний недогол Мане в ворота Сити. Тоттенхэм проклят

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  13. only--liverpool 18.01.2020 17:28 # only--liverpool
    Первый нах.

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  14. dallaslp 18.01.2020 17:27 # dallaslp
    Моуриньо - серийный победитель

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  15. ry-l 18.01.2020 17:27 # ry-l
    Жозе: "нам не хватило 4 мм для победы"

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  16. slash-lfc 18.01.2020 17:27 # slash-lfc
    Птх слаб. Почтилси будет в четверке, увы.

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